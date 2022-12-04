中年好聲音 | 李玟二姐李思林確診怕止步拒退賽 殘障參賽者故事催淚
李思林自爆確診拒退賽
李思林在大前日（1日）在微博上載影片並且配上文字表示因為早上嗓子有點不舒服，所以便做了快速測試，結果呈陽性。她續說自己下星期還有兩場比賽，而且堅持不退賽，又希望可以快點好起來。
李思林為國際歌手李玟的姐姐，李思林曾經在1992年參選香港小姐，以第9名進入決賽。她也曾經多次參加多個表演大賽，但最後卻選擇做回普通人。她在接受其他傳媒訪問時則表示自己希望現在能夠完成當初的夢想，不過她指直言害怕觀眾把她和妹妹李玟作比較。
李思林直言怕和妹妹李汶作比較
李汶原名李美林，在1993年回流香港參加TVB全球華人新秀歌唱大賽奪得亞軍，後來以美式唱腔在台灣走紅。其後闖入國際音樂市場，成為首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱、首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌、她的代表作《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶；其所演唱的《A Love Before Time》曾入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，並憑此曲之中文版《月光愛人》榮獲第20屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲。
今集《中年好聲音》勢成最催淚的一集
《中年好聲音》自開播以來就成為全城熱話，而相關片段更登上YouTube熱門影片。而今天（4日）播出的一集充滿洋蔥，47歲的柳冕因為一個交通意外而令四肢傷殘人士，花了5年的時間才能唱歌，參加比賽是因為希望以身作則鼓勵同路人：「我哋殘嘅都可以追夢架，唔好放棄自己！」他唱《無言感激》時更打動一眾評判，伍仲衡更直言很感動：「你畀到我感覺係講緊一個故仔，我記得你講過想做一個榜樣，想話畀人聽任何人都可以追尋夢想。」
失意商人一無所有上舞台唱出自身經歷
除了柳冕之外，還有46歲前商人陳敬賢演唱呂方的《流浪花》。原來他20多年前曾北上打拼，高峰時生意額達到3000萬，但最後因為遇上阻滯而最後變得一無所有：「最傷心係畀咗好大遺憾我屋企人，佢哋明明有個好好嘅起跑線，但係我做得唔夠好……其實之後嗰10年我都好Down，好封閉自己，係音樂帶番能量畀我。」車婉婉及肥媽被他的故事感動流淚。
Vici＠XiX唱歌老師挑戰《李香蘭》
除了有故事的人，還有不少實力唱家班。35歲的音樂製作人何博文就是其中一位，據知他曾是Vici＠XiX其中一位歌唱老師。他更挑戰高難度《李香蘭》，獲得評判讚賞。其間他飆高音大晒唱功，伍仲衡讚他藝高人膽大：「最後Chorus你竟然用真音，原唱都係假音，你都幾大膽！」張佳添則說：「你音樂感好強，加上你識得發聲，呢兩樣夾埋已經好無敵，冇諗過喺《中年好聲音》聽一首張學友嘅歌、係會變成一首新歌。」
常見問題
《中年好聲音》幾時進行總決賽？
節目將100名入圍參賽者續一進行表演並進行淘汰，或放入復活區，而稍有名氣的屯門娜娜首集就被淘汰，預料共有18集⋯⋯詳情請看
《中年好聲音》有邊幾位參賽者值得留意？
在首批亮相的31位參賽者中，9成熟口熟面，而當中不少參賽者來頭猛料⋯⋯詳情請看
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