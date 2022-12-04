中年好聲音 | 李玟二姐李思林確診怕止步拒退賽 殘障參賽者故事催淚

無綫新節目《中年好聲音》上星期正式首播，節目為35歲以上的朋友而設，讓一班人到中年但又擁美妙歌喉的男女提供千載難逢的機會。參賽者之中除了屯門娜娜廣為人知之外，還有李玟的家姐李思林都入圍名單中，不過她最近自爆確診，或者止步50強。