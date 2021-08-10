東京奧運｜李慧詩有問必答40件單車以外的事 談感情生活、選港姐及預告出書

李慧詩在東京奧運為香港奪得銅牌，成功為香港爭取到第六面獎牌﹗賽事後李慧詩接受媒體訪問時被問到34歲之齡可會考慮退役，李慧詩神回：「我又唔係去選香港小姐﹗」其後再笑言：「港姐好似去到35歲，我仲有一年可以去﹗」李慧詩的幽默盡顯真性情，令大家都對呢位牛下女車神的平日生活以及內心世界都充滿好奇﹗為答謝大家的支持，李慧詩在IG的發問功能「好啦﹗輕鬆問題時間」一夜之間收到數百條問題，李慧詩逐一回覆﹗

文：東方新地｜圖：李慧詩IG