東京奧運｜李慧詩有問必答40件單車以外的事 談感情生活、選港姐及預告出書
李慧詩在東京奧運為香港奪得銅牌，成功為香港爭取到第六面獎牌﹗賽事後李慧詩接受媒體訪問時被問到34歲之齡可會考慮退役，李慧詩神回：「我又唔係去選香港小姐﹗」其後再笑言：「港姐好似去到35歲，我仲有一年可以去﹗」李慧詩的幽默盡顯真性情，令大家都對呢位牛下女車神的平日生活以及內心世界都充滿好奇﹗為答謝大家的支持，李慧詩在IG的發問功能「好啦﹗輕鬆問題時間」一夜之間收到數百條問題，李慧詩逐一回覆﹗
文：東方新地｜圖：李慧詩IG
文：東方新地｜圖：李慧詩IG
李慧詩東京奧運閉幕日奪銅牌
李慧詩對大家的提問幾乎有問必答，涉獵問題包括有感情生活、聽歌喜好、訂閱YouTube頻道、減壓方法、平時生活習慣等等，李慧詩都盡量滿足大家，一一回覆﹗
李慧詩在IG的發問功能「好啦﹗輕鬆問題時間」，隨即收到數百條問題，李慧詩花了一日未答完，笑言要稍作休息才繼續回答﹗
李慧詩考慮選港姐？
李慧詩完賽後風趣地用選港姐來回答自己34歲會否退役問題，無綫更立即抽水稱改賽制把港姐年齡上限延至35歲+，網民即問李慧詩會否認真考慮選港姐，甚至問她若去選港姐會作甚麼表演，她都一一大方回應﹗
李慧詩公開感情狀況
李慧詩偶像除了農夫以外
愛睇YouTube小薯茄
李慧詩奪銅牌後接受電視台越洋訪問，她表示完賽才知香港運動員為香港已奪得多個獎牌，感到好高興，李慧詩表示為專心比賽，關掉電話更沒有使用社交網﹗不過平時的李慧詩都像時下年青人一樣，會聽歌會睇YouTube，原來最愛睇小薯茄的「雪櫃冷笑話」。