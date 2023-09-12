李成昌 醫美

65歲李成昌做醫美「改頭換面」減齡30年 御用奸角突變型仔張衛健

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現年65歲的「TVB御用奸人」李成昌，多年來演活過無數奸人配角，無論是精明陰險還是幕後Big Boss都能夠演繹得淋漓盡致，令不少觀眾一見到他就覺得他的外貌很奸詐！近日，李成昌透露自己接受了醫美治療，外形竟然與之前極大出入，猶如「改頭換面」一樣引起網民熱議！

李成昌 醫美 李成昌擁有奸角般的外形。
李成昌擁有奸角般的外形。（圖片來源：《美麗戰場》截圖）
李成昌 醫美 李成昌
（圖片來源：weibo＠李成昌）

做醫美代言人做雙眼皮、去眼袋療程

李成昌近日獲邀成為醫美代言人，接受了雙眼皮、去眼袋和去斑等療程，簡直是「改頭換臉」級數！一起做代言的楊玉梅笑指他整容後即年輕30年，甚至與張衛健撞樣，更表示梁朝偉用對眼做戲攞金獅獎，李成昌整完就可以拎金龜獎。李成昌表示初時都很抗拒，不過現時見到效果自己都相當滿意，又稱醫美好普遍，不應只是女士的專利！

李成昌 醫美 李成昌 65歲李成昌首次為醫美做代言人
65歲李成昌首次為醫美做代言人（圖片來源：weibo＠李成昌）
李成昌 醫美 以廣東話獻唱《身體健康》，搞喊唔少觀眾。
以廣東話獻唱《身體健康》，搞喊唔少觀眾。（圖片來源：《追光吧！》第二季YouTube截圖）

李成昌《與諜同謀》同羅嘉良由朝鬥到晚

《與諜同謀》中他飾演的錢永棠與羅嘉良由朝鬥到晚，反而比劇中的男一鄭俊弘更讓觀眾們印象深刻，與羅嘉良這些視帝級人馬擦出不少火花！沒有頭髮後的李成昌好像更加有型。

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（圖片來源：《與諜同謀》）

李成昌奸到出汁《巾幗梟雄》私下係愛妻大暖男

要數李成昌最奸到出汁的角色一定不能少了《巾幗梟雄》中的彭鏗！恃強凌弱、心狠手辣的彭鏗讓觀眾看得咬牙切齒，經典一幕柴九讓他咬骨頭扮狗爬可以說讓人大快人心，彭鏗一角讓他成為正宗的奸人，不過現實中的他只是一個愛妻又愛家的大暖男。

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（圖片來源：《巾幗梟雄》）
李成昌 醫美 李成昌
（圖片來源：weibo＠李成昌）

李成昌拒返政府工 不理家人意見決心入行

現年65歲的李成昌於香港演藝人協會專訪時，曾大爆入行心路歷程，指自己自小便充滿表演慾，卻被家人灌輸尋找穩定工作的價值觀：「老竇本身好想我入銀行或政府工呢啲鐵飯碗，但我本身好有表演慾，私下去考香港話劇團（前身為業餘話劇社）但衰咗，做咗銀行一年幾，見到TVB開藝員訓練班，瞞住佢哋考完一關又一關，最後1978年加入TVB第8期藝員訓練班。」

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李成昌指自己自小便充滿表演慾。（圖片來源：YouTube@香港演藝人協會截圖）

不過當時李成昌的爸爸剛剛接受完手術，即使獲取錄的李成昌都並不敢驚動長輩，最終亦都照向爸爸分享，竟然得到家人支持，正式展開演藝旅程。

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李成昌當初瞞住爸爸考入藝訓班。（圖片來源：YouTube@香港演藝人協會截圖）

曾為姊姊捐骨髓 拒絕3次挖角機會留TVB

李成昌入行43年，入行期間他的姊姊患上淋巴癌，李成昌主動捐骨髓給她，但很遺憾，姊姊仍是離開人世，可能這經歷令他更勤奮工作儲錢，為家人生活提供一份保障。

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初入行的李成昌，與現在感覺不太一樣！（圖片來源：TVB劇照）

李成昌欲到內地發展

李成昌曾經有三次跳槽機會，例如香港電視等等，但為了「做生不如做熟」便留在TVB。不過留在同一地方這麼久的他亦坦言，希望來年計劃有些改變：「我時常想接受挑戰，如果公司同我簽約，希望靈活一點，可以返大陸見識，因為未返過，除咗拍公司劇，到過橫店三四次，自己到北京拍劇兩次，做演員咁多年，要體驗一吓內地製作。大陸最主要價錢、待遇吸引。」

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李成昌在處境劇《香港八一》系列演康仔。（圖片來源：YouTube@香港演藝人協會截圖）
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李成昌曾經有三次跳槽機會，但為了「做生不如做熟」便留在TVB。（圖片來源：YouTube@香港演藝人協會截圖）

老來得女 為供女到英國讀心理學努力賺錢

年輕時李成昌和太太享受二人世界，但當他考慮到：「萬一我有咩冬瓜豆腐，邊個陪我老婆呢？」便在45歲時與太太商量，及後成為人父。囡囡出世後，他為了女兒可以有更好的學習環境，便供女兒到英國讀心理學，更堅持不能夠「賣、當、借」：「如果畀個女知道我哋咁，佢會唔開心，我哋計過自己儲蓄同投資，估計公司同我簽約到幾時，可以支付，先做呢個決定。」

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李成昌45歲時與太太商量，終添一女兒做暖爸。（圖片來源：微博@李成昌）

李成昌係暖爸：要令我個女開開心心

李成昌續說：「我帶女兒嚟呢個世界，畀佢去追尋自己想要嘅事，她媽媽以前都係留學生，我個女都有呢個性格，14歲半自己一個人去入學，我同太太都冇陪佢。」女兒的來臨亦都令他感到快樂：「佢呢一世嚟到呢度遇到我，我都要令到我個女開開心心！」

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李成昌愛護家庭，要給妻女最好的生活。（圖片來源：YouTube@香港演藝人協會截圖）

愛妻號李成昌怕老婆孤獨

不過顧及自己事業發展之餘，李成昌亦都把家人放在自己的考慮當中：「唔想長時間離開屋企，即使拍公司劇北上一個月，我都心掛掛，女兒喺外國讀書，只得太太一個女人仔，有時電器失靈，總之就擔心。我老婆仲有幾年就退休，佢答應我，如果我上去，佢或許提早退休，陪我一起上去。」可見就算「搵真銀」之餘李成昌都十分照顧老婆。

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《殺手》一角甚為浮誇。（圖片來源：TVB劇照）

《義不容情》御用奸角李成昌 33年前演活敗家二世祖！

綠葉王李成昌第一個令人有深刻印象的角色其實來自《義不容情》 ，佢飾演嘅馮耀國雖然係配角，在劇中都算係重要的人物，因為佢嘅出現令丁有康走上不歸路，喺第20集，他教唆丁有康撞死倪俊傑(劉錫明飾)見一連串壞事嘅起點，之後所以當中有著很重要的關係！

李成昌 醫美 李成昌 御用奸角 此劇當年播出的時候，引來極大迴響，最高收視為68點，以一點有6.5萬人觀看的話，即是2大約442萬人追看此劇！
此劇當年播出的時候，引來極大迴響，最高收視為68點，以一點有6.5萬人觀看的話，即是2大約442萬人追看此劇！（圖片來源：TVB.com）
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教唆丁有康撞死倪俊傑(劉錫明飾)，結果反被害！（圖片來源：TVB.com）

《溏心風暴3》突然髮再生

李成昌是TVB的資深老前輩，由有頭髮做到無頭髮，在《溏心風暴3》中突然頭髮變得很茂盛，可是這個髮型看上去怪怪的！在《溏心風暴3》他的角色許二少也是奸人一個，為了爭回公司而出盡奸計！

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在《溏心風暴3》中突然頭髮變得很茂盛（圖片來源：《溏心風暴3》）
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有頭髮的李成晶，又是另一種感覺！（圖片來源：《溏心風暴3》）

《與諜同謀》力敵視帝羅嘉良

《與諜同謀》中他飾演的錢永棠與羅家良由朝鬥到晚，反而比劇中的男一鄭俊弘更讓觀眾們印象深刻，與羅嘉良這些視帝級人馬擦出不少火花！沒有頭髮好像更加有型。

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《與諜同謀》中他飾演的錢永棠。（圖片來源：TVB.com）

《巾幗梟雄》彭鏗恃強凌弱

要數李成昌最奸到出汁的角色一定不能少了《巾幗梟雄》中的彭鏗！恃強凌弱、心狠手辣的彭鏗讓觀眾看得咬牙切齒，經典一幕柴九讓他咬骨頭扮狗爬可以說讓人大快人心，彭鏗一角讓他成為正宗的奸人，不過現實中的他只是一個愛妻又愛家的大暖男。

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《巾幗梟雄》中的彭鏗！恃強凌弱、心狠手辣！（圖片來源：《巾幗梟雄》截圖）

李成昌奸得出色奪傑出演員大奬

入行近40年的李成昌做了很多年的奸人配角，可是每一個配角他都用心飾演，不管精明陰險、幕後黑手又或者是灰諧滑稽的角色他都演繹得出神入化。咁好戲，佢喺2012年台慶頒獎禮攞咗傑出演員大奬，真係實至名歸！

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就算係忠義小人物，李成昌亦駕馭得到！（圖片來源：TVB.com）
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2012年台慶頒獎禮攞咗傑出演員大奬！（圖片來源：TVB.com）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB劇照、微博＠李成昌、《追光吧！》第二季YouTube截圖

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