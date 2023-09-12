65歲李成昌做醫美「改頭換面」減齡30年 御用奸角突變型仔張衛健

現年65歲的「TVB御用奸人」李成昌，多年來演活過無數奸人配角，無論是精明陰險還是幕後Big Boss都能夠演繹得淋漓盡致，令不少觀眾一見到他就覺得他的外貌很奸詐！近日，李成昌透露自己接受了醫美治療，外形竟然與之前極大出入，猶如「改頭換面」一樣引起網民熱議！