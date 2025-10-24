金牌綠葉李成昌｜《金式森林》3秒黃金時間晒「奸險三連環」 網民激讚：奸到毛骨悚然！

台慶劇《金式森林》昨晚（23日）播出一幕震撼畫面，無綫金牌綠葉李成昌（昌哥）僅用短短3秒時間，一個陰險眼神配上「奸計得逞三連環」小動作，完美演繹貪錢舅父的算計與奸詐，其教科書級別的演技令網民睇到毛骨悚牲！鏡頭雖然一閃即逝，但昌哥已徹底將角色演到奸出汁，究竟他是如何在這黃金3秒震懾全網？