金牌綠葉李成昌｜《金式森林》3秒黃金時間晒「奸險三連環」 網民激讚：奸到毛骨悚然！
廣告
台慶劇《金式森林》昨晚（23日）播出一幕震撼畫面，無綫金牌綠葉李成昌（昌哥）僅用短短3秒時間，一個陰險眼神配上「奸計得逞三連環」小動作，完美演繹貪錢舅父的算計與奸詐，其教科書級別的演技令網民睇到毛骨悚牲！鏡頭雖然一閃即逝，但昌哥已徹底將角色演到奸出汁，究竟他是如何在這黃金3秒震懾全網？
昨晚一幕奸樣盡現 李成昌3秒KO主角
在昨晚播出的《金式森林》中，劇情講到由李成昌飾演的貪錢、勢利衰舅父董有為，為達目的不擇手段。在其中一個不足一秒的鏡頭中，他於車上指揮古惑仔向林澄淋紅油，臉上露出的「超奸狡」笑容已令人不寒而慄，為其奸角形象鋪墊。其後淋油計劃失敗，董有為在碼頭假意安撫單純的外甥方學禮，輕描淡寫一句：「有舅父喺度，冇事嘅，笑番吓」，眼見對方馬上就範，李成昌瞬間變臉，上演「奸計得逞三連環」動作——先是陰險奸笑，再滿意點頭，最後輕拍對方膊頭，整個過程流暢自然，單靠眼神和小動作，已將角色玩弄人心的陰險性格表露無遺，盡顯老戲骨功架。
網民洗版式激讚李成昌：眼神帶著算計感
李成昌這短短幾秒的神級演技，隨即在網上引發洗版式討論，網民無不拍案叫絕，一面倒大讚昌哥的演出為劇集生色不少。不少觀眾留言指其反派形象實在太深入民心，單靠一個眼神已充滿「計算感」，完全將主角比下去：「老戲骨演反派真的太有代入感了」、「呢個笑容，又奸又邪惡」、「完全將學禮玩弄於鼓掌之間」。更有網民精準點評：「李成昌今次又做貪錢黃馬褂搞屎棍」、「眼神帶著算計感」，認為他的演出是全集MVP，成功演活一個立體的奸角，令人看得非常過癮。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期