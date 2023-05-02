李敏激罕晒水著性感照（多圖） 網民大讚終於醒覺：平時收得咁埋

李敏（Ranya）又稱Ran爺，演過不少ViuTV劇集，在《二月廿九》演吳海昕閨密而受外界關注，演技被認同，平時走文青路線，愛寫感性文，近日李敏忽然來個大轉變，大晒水著照，令人眼前一亮，網民震驚李敏一直把好身材收埋！