李敏激罕晒水著性感照（多圖） 網民大讚終於醒覺：平時收得咁埋
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李敏（Ranya）又稱Ran爺，演過不少ViuTV劇集，在《二月廿九》演吳海昕閨密而受外界關注，演技被認同，平時走文青路線，愛寫感性文，近日李敏忽然來個大轉變，大晒水著照，令人眼前一亮，網民震驚李敏一直把好身材收埋！
李敏Ranya唧牙膏式分享泳照
李敏曾演出《廿月廿九》外，早前在《季前賽》演呂爵安黑面家姐、《野人老師》的虎媽，早前的《和解在後》調解員Amber等，其厭世樣早成為其標誌。近日李敏忽然大解放，分享在泰國旅行的照片，難得有笑容，更大晒泳照，被讚白𠵍滑漏肌膚，加上美好身材及長腿，驚訝她一直以來都禾稈冚珍珠。
李敏Ranya丨網民戥唔抵：晨早學你個妹，成績唔止咁！
李敏以唧牙膏方式貼水著，最後應網民要求以全身上鏡，有網民指：「唔使試水溫啦，原來身材咁好，直接露，唔使怕」、「嚴重被低估的ViuTV演員」、「我就話係嚴重被低估嘅身材」、「原來你事業心咁重，平時收得咁埋」、「晨早學佢個妹李贀咁露，事業唔止咁」、「終於明白佢細妹李賢名言『沒有胸部不能解決嘅難題』」、「佢個妹瘦咗好多，家姐李敏有睇頭好多」等。
李敏Ranya認事業心重 預告陸續有來！？
對於網民指事業心重，李敏搞笑回應：「搞錯，明明人哋係女強人」，更有網民tag李敏《和解在後》對手岑珈其，叫對方睇好嘢。而在《大誠實家》飾李敏前度的黎濟銘留言：「做人正面啲咪幾好」，李敏即回覆：「雙魚座好難好正面㗎」。李敏回覆傳媒查問時，她笑指泳水著泳衣本來就好平常，但香港是一個很奇怪的地方，一著泳衣就被說成要行性感，不過她認為自己開心便足夠，不會理會別人睇法，咦？莫非試水溫成功，日後陸續有來？
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撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：FB＠李敏Ranya、IG＠leeyin_leanne