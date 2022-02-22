主播一姐李文欣初步確診 上月過檔有線 帶病開工被鬧「播毒」
李文欣 曾拍片為抗疫加油打氣
李文欣上周曾拍過一條名為「全城為抗疫加油打氣」的影片，片中她表示：「假如你覺得自己有新型肺炎病徵，一定要及早求醫，同埋接受檢測，大家一齊努力，疫情先可以受到控制。齊心事成，抗疫必勝。」不過到有線上班僅1個多月的李文欣，卻被指自己有新型肺炎病徵，仍然帶病上班，在公司「播毒」。
被指去片時恰眼瞓
據知情人士爆料指，李文欣早在上周五（2月18日）開始已有明顯病徵，包括聲音沙啞及「去片時恰眼瞓」等，但當日她仍與多名同事一同開大會，直到上周日（2月20日），她仍如常入錄影廠報道新聞，有指因此引來和她共事的主播組同事不滿，認為她無向他人報告自己不舒服，只是為了堅持出鏡。
前線工作人員要每日做檢測
有線回覆傳媒查詢時，承認確實有一名新聞主播初步確診，並表示現正等候政府檢測報道，並稱該主播的最後上班日期為2月20日（周日），有線現正追查曾與該名主播過去7日接觸之其他員工，並安排他們進行快速測試。有線表示新聞部已進行全面清潔及消毒，並由2月22日（周二）起安排前線工作人員每日都必須做快速測試，取得陰性結果才能回辦公室上班。而主播及要出鏡的幕前演員，則必須佩戴口罩，以減低感染風險。
李文欣 主播生涯橫跨三台
現年33歲的李文欣2010年畢業於香港樹仁大學新聞與傳播學系，2014年加入亞視，擔任粵語新聞記者和主播，2015年3月她開始轉戰無綫，2018年2月，她更接替離巢的陳嘉倩成為《香港早晨》主播，直至2021年12月初，李文欣低調離開無綫電視新聞部，結束與無綫6年多的賓主關係，並於入職有線電視，擔任有線新聞台副總主播，成為少數做過三間電視台的新聞主播。
讀者留言