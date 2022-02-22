主播一姐李文欣初步確診 上月過檔有線 帶病開工被鬧「播毒」

有「主播一姐」之稱的李文欣（Yoyo），近8年的主播生涯橫跨亞視、無綫、有線三台，於去年12月初離巢無綫後，李文欣上月過檔有線，在本周一（2月21日）她自行做快速測試，發現初步確診，但據指她其實在上星期已有明顯病徵，但仍帶病返工，連續三日照常在有線開會及錄影，引來不少同事不滿！