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主播一姐李文欣初步確診 上月過檔有線 帶病開工被鬧「播毒」

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有「主播一姐」之稱的李文欣（Yoyo），近8年的主播生涯橫跨亞視、無綫、有線三台，於去年12月初離巢無綫後，李文欣上月過檔有線，在本周一（2月21日）她自行做快速測試，發現初步確診，但據指她其實在上星期已有明顯病徵，但仍帶病返工，連續三日照常在有線開會及錄影，引來不少同事不滿！

李文欣 曾拍片為抗疫加油打氣

李文欣上周曾拍過一條名為「全城為抗疫加油打氣」的影片，片中她表示：「假如你覺得自己有新型肺炎病徵，一定要及早求醫，同埋接受檢測，大家一齊努力，疫情先可以受到控制。齊心事成，抗疫必勝。」不過到有線上班僅1個多月的李文欣，卻被指自己有新型肺炎病徵，仍然帶病上班，在公司「播毒」。

李文欣右）已於本月初低調離巢，離職前她負責無綫新聞部所有主播的培訓及編更工作。
李文欣（右）在無綫任職時，曾接替陳嘉倩，成為《香港早晨》主持。（圖片來源：[email protected]陳嘉倩 Chan Ka Sin）

被指去片時恰眼瞓

據知情人士爆料指，李文欣早在上周五（2月18日）開始已有明顯病徵，包括聲音沙啞及「去片時恰眼瞓」等，但當日她仍與多名同事一同開大會，直到上周日（2月20日），她仍如常入錄影廠報道新聞，有指因此引來和她共事的主播組同事不滿，認為她無向他人報告自己不舒服，只是為了堅持出鏡。

李文欣 李文欣在20日周日）報道新聞時，聲音已明顯沙啞。
李文欣在20日（周日）報道新聞時，聲音已明顯沙啞。（圖片來源：[email protected]有線新聞）

前線工作人員要每日做檢測

有線回覆傳媒查詢時，承認確實有一名新聞主播初步確診，並表示現正等候政府檢測報道，並稱該主播的最後上班日期為2月20日（周日），有線現正追查曾與該名主播過去7日接觸之其他員工，並安排他們進行快速測試。有線表示新聞部已進行全面清潔及消毒，並由2月22日（周二）起安排前線工作人員每日都必須做快速測試，取得陰性結果才能回辦公室上班。而主播及要出鏡的幕前演員，則必須佩戴口罩，以減低感染風險。

李文欣 有線所有新聞主播由22日周二）起，必須佩戴口罩出鏡。
有線所有新聞主播由22日（周二）起，必須佩戴口罩出鏡。（圖片來源：[email protected]有線新聞）
李文欣 據知梁思齊曾在晚間與李文欣一同報道新聞，但在李文欣初步確診後，她仍有戴著口罩出鏡，網民因此推測她已接受快速檢測，並平安無事。
據知梁思齊曾在晚間與李文欣一同報道新聞，但在李文欣初步確診後，她仍有戴著口罩出鏡，網民因此推測她已接受快速檢測，並平安無事。（圖片來源：[email protected]有線新聞）

李文欣 主播生涯橫跨三台

現年33歲的李文欣2010年畢業於香港樹仁大學新聞與傳播學系，2014年加入亞視，擔任粵語新聞記者和主播，2015年3月她開始轉戰無綫，2018年2月，她更接替離巢的陳嘉倩成為《香港早晨》主播，直至2021年12月初，李文欣低調離開無綫電視新聞部，結束與無綫6年多的賓主關係，並於入職有線電視，擔任有線新聞台副總主播，成為少數做過三間電視台的新聞主播。

李文欣 李文欣在2014至2015年間，曾於亞視報新聞。
李文欣在2014至2015年間，曾於亞視報新聞。（圖片來源：亞視新聞截圖）
在無綫擔任新聞主播組組長的李文欣，被封為「主播一姐」。
轉戰無綫，並擔任無綫新聞台首席主播及主播組組長後，李文欣被封為「主播一姐」。（圖片來源：[email protected] USA Official）
除了新聞主播的工作外，李文欣又曾擔任無綫新聞節目《武測天》的主持。
除了新聞主播的工作外，李文欣又曾擔任無綫新聞節目《武測天》的主持。（圖片來源：《武測天》截圖）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]陳嘉倩 Chan Ka Sin、[email protected]有線新聞、[email protected] USA Official影片來源：[email protected]香港開電視

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