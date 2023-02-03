李施嬅回巢與佘詩曼鬥戲 飾演惡女大鬥演技爭做一姐
李施嬅回巢與佘詩曼鬥戲
早前佘詩曼、高海寧和馬國明等人落實將會加入由鍾澍佳監製的無綫新劇《NEWS新聞女王》，近日亦傳出已經離巢的李施嬅將會為此劇回巢，並在劇中飾演「惡女」，與佘詩曼和高海寧等人鬥戲。
李施嬅自爆接拍新劇原因
早已離巢的李施嬅今次之所以會接拍《NEWS新聞女王》，除了是因為角色和劇本吸引之外，她亦自爆監製鍾澍佳是主要原因之一。李施嬅表示監製早已在去年2月已經聯繫過自己，雖然一直都很欣賞對方，但從未有機會與對方合作，所以希望透過此機會能夠拍攝鍾澍佳監製親自編導的作品。
對能夠與阿佘「過招」期待已久
今次TVB新劇《NEWS新聞女王》有視后佘詩曼和好戲之人李施嬅的參與，令網民在節目開拍之前就已經非常期待。李施嬅亦表示自己已經多年沒有與佘詩曼碰頭，一直很希望能夠與佘詩曼再度合作：「好多年冇碰頭，所以好想再拍，而且今次個主題我好鍾意。外國有好多劇講新聞主播，自己都係Fans，好鍾意睇，希望嚟緊所有嘢順利。」
一度因免疫系統指數有變停工
李施嬅自從拍畢《金宵大廈2》之後，就一直未有為無綫拍劇，去年更一度因為免疫系統出事而全面停工修養。李施嬅在接受訪問時，更自爆自己去年曾經因為工作壓力太大，再次導致免疫系統指數上升：「嗰個月壓力同工作量太大，指數升番，好恐怖，我即刻好緊張。依家工作我會盡量調節，要Relax啲！不過今次佳導自己拍番我放心嘅，唔會通頂，唔會好辛苦，大家都有足夠時間休息，我依家都一直觀察緊自己嘅情況。」
高海寧於新劇飾演萬人迷
今次新劇《NEWS新聞女王》講述一班女主播為了權力鬥爭而互相惡鬥，在劇中飾演早間主播的高海寧今次飾演萬人迷。她在接受訪問時表示自己今次的角色設定好好玩：「我個角色EQ比較高，外表亮麗、性格開朗，所以好多人鍾意。每個行業都有人事問題，做女主播一定有人事糾紛、爭位，𧗠生人性善同惡，我覺得會好好玩！」
馬國明自爆婚禮多贊助
近日傳出與湯洛雯（靚湯）訂婚的馬國明在劇中飾演一名高大有型又風趣的男主播，同時飾演李施嬅劇中的前男友。當被問到新劇拍攝檔期會否影響馬國明和湯洛雯的婚期時，他表示應該要下半年才能舉行婚禮：「呢排Plan緊，睇緊好多資料，好開心。好多人話會Sponsor我哋，暫時都係籌備緊。」
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