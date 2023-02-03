李施嬅回巢與佘詩曼鬥戲 飾演惡女大鬥演技爭做一姐

早前視后佘詩曼宣佈將會回巣TVB拍攝新劇《NEWS新聞女王》，同樣已經離巢的李施嬅亦宣佈將會加入該劇集，並且飾演「惡女」與佘詩曼、高海寧等人鬥戲。李施嬅今次更大爆難得回巢拍新劇的原因，並且透露為何在拍攝《金宵大夏2》後便沒有再為無綫拍劇。