44歲李施嬅分手8個月突現身土耳其婚照聖地｜傳將與前度密謀幕前高調復合
44歲李施嬅仙氣紅裙自拍惹揣測
李施嬅近日遠赴土耳其旅遊，並在社交網上分享多張在熱門婚照景點加柏都斯亞（Cappadocia）拍攝的唯美照片。相中她穿上一襲鮮紅色露肩長裙，在當地的獨特岩石景觀與漫天熱氣球的夢幻景色下留影，畫面極具電影感。她在貼文中寫道：「好多人都在土耳其拍婚紗照，紀錄愛的一刻。完全明白，因為真的好美，很夢幻。」雖然她隨即補充說這是愛自己的表現，寫下「其實自己拍下自己享受美好的時光，也是記下愛自己的一刻，也是一種幸福！」並標註「#李施嬅愛自己日記」，但字裏行間的浪漫氛圍，仍讓粉絲嗅出不尋常的氣息。
內地瘋傳李施嬅拍《再見愛人5》 與前度復合有望
正當外界對李施嬅的感情狀況議論紛紛時，內地網絡瘋傳她將與前未婚夫車崇健一同參與戀愛真人騷《再見愛人5》的拍攝。據悉，該節目專門邀請面臨情感危機或已分開的夫妻情侶，而李施嬅與車崇健被指是今季的「香港代表」。有指節目組已於內蒙古密鑼緊鼓籌備開拍，而近年積極在內地發展的李施嬅，若成功參與拍攝，預計人氣將會再度飆升，也為兩人復合的可能性增添了極大變數。
胡說八道會僅剩兩單身盛女 感情路向成焦點
李施嬅的感情生活之所以備受關注，與她的一班好姊妹「胡說八道會」不無關係。隨著黃智雯、胡定欣相繼加入人妻行列，加上早已結婚的胡杏兒和胡蓓蔚，如今僅剩李施嬅與姚子羚仍是單身。然而，姚子羚與徐少強兒子徐偉棟的戀情近期也逐漸浮面，剩下未有著落的李施嬅的感情動向自然成為全城焦點。這次她選擇在宣布分手後，前往這個充滿浪漫氣息的婚照勝地，難免讓外界猜測她是否已準備好迎接新一頁。
好姊妹送心心支持 網民直接追問復合時間表
李施嬅的仙氣照片一出，立即引來圈中好友和網民留言。身為「胡說八道會」的好姊妹，胡杏兒和胡蓓蔚都第一時間留下了愛心符號以示支持。不過，網民的焦點顯然放在復合傳聞上，有人更直接在留言區提問：「係咪錄完再見愛人就復合結婚？」將她的土耳其之旅與真人騷傳聞直接掛鉤。由於過去艾威亦曾透過此節目與亡妻成功復合，令不少粉絲都期待李施嬅能與前度破鏡重圓！