再見愛人5︱李施嬅突然下車！力數前未婚夫後大反轉 網民鬧到爆

李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地綜藝節目《再見愛人5》昨晚播出大結局，原本被網民看衰的這對情侶竟然出現驚人轉折。節目中施嬅一直力數對方多宗罪狀，包括她做4次手術時車崇健都未有陪伴在旁，令不少觀眾都認為兩人關係已走到盡頭，但最終結局卻令所有人跌破眼鏡。