再見愛人5︱李施嬅突然下車！力數前未婚夫後大反轉 網民鬧到爆
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地綜藝節目《再見愛人5》昨晚播出大結局，原本被網民看衰的這對情侶竟然出現驚人轉折。節目中施嬅一直力數對方多宗罪狀，包括她做4次手術時車崇健都未有陪伴在旁，令不少觀眾都認為兩人關係已走到盡頭，但最終結局卻令所有人跌破眼鏡。
李施嬅突然下車擁抱車崇健
在節目最後環節中，李施嬅經過再三考慮後決定下車，意思是選擇不分手繼續這段關係。當手抱羊公仔的車崇健見到施嬅走向自己時，即時露出燦爛笑容奔向對方並給予擁抱。然而施嬅接下來的一番話卻讓現場氣氛瞬間凝重，她向車崇健表示「我下車是因為我想說對不起」，這句話令車崇健原本的笑容立即凝結。
李施嬅解釋下車原因承認逼得太緊
李施嬅繼續解釋自己選擇下車的真正原因，她哽咽地說「因為我覺得這段時間，我一直逼你，問你的問題又很尖銳，可能你會很難受」。面對施嬅的道歉，車崇健安慰對方稱沒關係，表示這是應該的。施嬅進一步表達內心想法，她坦言「我覺得我們這麼絕望，希望你可以給我一小點希望，我下車其實我是想看到這一小點的希望，有沒有可能性變得更大一點，但這不代表我們這一刻就已經在一起」。
車崇健承諾會改變自己聽取意見
車崇健在節目中表示，自己參加這個節目的目的就是想要改變自己，並且強調李施嬅之前跟他說的話他都有認真聽進去。這番表態似乎讓李施嬅看到了一絲希望，也解釋了她為何在最後關頭選擇給這段關係多一次機會。兩人在節目中的互動雖然充滿張力，但最終還是選擇嘗試修復彼此的關係。
網民對李施嬅決定反應兩極
節目播出後，網民對李施嬅的最終選擇反應不一，有人認為她太心軟容易被感動，也有人讚賞她願意給愛情多一次機會的勇氣。不過大部分網民都留言鬧爆：「這些嘉賓好像替朋友罵男人，然後被背刺的那一個」、「你們就復合，我們就被折磨了一整季」、「她不是女大主，是小女人」等。
