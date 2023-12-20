新聞女王︱王晶狂讚李施嬅不遜佘詩曼 網民發現搞錯一件事好尷尬
王晶狂讚李施嬅不弱於佘詩曼
導演王晶向來與TVB合作無間，近日亦似乎有追看TVB台慶劇《新聞女王》，並在微博發文點評。王晶留言大讚飾演「張家妍」的李施嬅，指其表現不弱於佘詩曼，更指早在2019年與李施嬅合作拍《荷里活有個大老千》時，已經感受到她「潛力深厚」。
大受歡迎的「新聞女王」是這兩三年TVB最受追捧的劇集，恭喜志偉，鍾樹佳與挑大樑的佘詩曼。 但綜觀全劇，演張家姸的李詩嬅的表現實際不弱於阿佘，而是各有千秋。 我跟詩嬅只在「荷李活有個大老千」合作過，給她的戱份不夠多，未能讓她有充分表現，但已感到她的潛力深厚，這一次果然大放異彩， 其實TVB除了「金宵大廈」外也沒給她太多好劇本，希望以後多看到施嬅演的好劇。
網民發現王晶尷尬搞錯一件事
雖然王晶難得發文讚李施嬅演技好，但有眼尖網民發現王晶讚人之前，竟然尷尬瘋狂打錯名，不但講「李施嬅」打成「李詩嬅」，又講二人曾經合作過的電視劇「荷里活有個大老千」打成「荷李活有個大老千」。網民見到王晶導演係咁打錯字，都忍唔住留言笑指：「 咁都打錯，王大導演係咪單手出梗Post」「咁係咪會搵佢拍《一舞傾城2》？」 「最尾黑化演得咁狗血又真係啱王大導風格」
《新聞女王》三大女主都拍過王晶作品
其實除了李施嬅，其餘兩位《新聞女王》女主角佘詩曼和高海寧都曾經與王晶合作，佘詩曼和高海寧在2016年更齊齊出演過王晶執導的《賭城群英會》。王晶今次竟然特意點名讚李施嬅，令網民都非常驚訝，並紛紛留言指：「咁係咪會搵佢拍《一舞傾城2》？」、「最尾黑化演得咁狗血又真係啱王大導風格」等。
內地網民齊為「張家妍」平反：明明是個甜妹！
原先在劇中一直保持中立的「張家妍」（李施嬅飾演），在後期劇情開始逐漸黑化。不少觀眾對「張家妍」逐漸黑化非常討厭，「最討厭就是張家妍 」、「新聞女王真是大爛劇，張家妍簡直是神經病一個 」、「張家妍為啥黑化得那麽突然？ 」不過就有李施嬅粉絲為偶像在社交平台發文平反，指李施嬅真人溫柔善良、性格又好，呼籲觀眾們不要太入戲，將角色上升到真人本人。
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