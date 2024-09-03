李施嬅驚艷紅毯Look無懼大雨 網民讚美貌身材完美無瑕
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李施嬅，一位曾在2003年參選香港小姐並獲得多個獎項的資深演員，曾經因為健康問題暫時離開了演藝圈。經過一段時間的休養生息，她的健康狀況有了顯著的改善，並在去年強勢回歸，參演了TVB的重頭劇《新聞女王》。這次回歸不僅讓她的人氣急升，更展示了她日益增強的演技。
社交平台曬美照 網民驚艷
最近，李施嬅在社交平台上分享了一組她參加紅毯活動的照片，儘管活動因為突如其來的大雨而被迫取消，她的風采卻絲毫未受影響。「雖然紅地毯環節因為突如其來的大雨而取消，但我還是很享受打扮自己的感覺！感謝 #CSFF 的邀請！恭喜所有得獎者！如果三個#平衡時空 的自己遇上，會說甚麼呢？」她寫道。在照片中，李施嬅身穿一件深V絲絨長裙，展現了她的長腿和光滑的背部，每一個動作都散發著高貴而優雅的氣質，同時也不失性感和魅力。
圈中好友及網民熱烈反應
這組照片獲得了圈中好友如胡杏兒、陳自瑤及王君馨的高度評價，他們在社交媒體上留言讚美李施嬅的美貌。此外，網民的反應也非常熱烈，紛紛留言表示對她的讚賞。「我希望三個平行時空嘅李施嬅一齊過嚟同我傾計！」一位網民如此表示。另一位則評論說：「圖四構圖太正！ 三個平行時空的施嬅」，還有人稱讚她的笑容：「姐姐嘅笑容好甜呀！簡直係掌管古希臘最美的神！」
圖片來源：TVB