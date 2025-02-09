43歲李施嬅訂婚4年最終分手收場 曾發聲力兜：有信任就得
李施嬅訂婚4年最終分手收場
李施嬅今日（9日）在社交平台宣佈與訂婚4年的未婚夫車崇健正式分開：「兩個月前我和車生做了一個決定，就是換一個方式走未來各自的路。感恩這八年半的緣分。 我們都很好。也是帶着愛，感恩，同祝福的心去做這個決定。感謝大家尊重我們的決定和私隱。」
李施嬅表示認為人生每個階段都能夠遇到一起學習和成長的人，不必需要太在意別人的看法，隨心便可。李施嬅最後表示希望大家給予二人多點私隱空間：「這段時間，希望大家給我們私隱空間，尤其是圈外人的他，感謝」，雖然分手但依然表現大方。
訂婚4年未結婚 曾發聲力兜：有信任就得
李施嬅在2021年2月突然宣佈訂婚，不過訂婚4年依然遲遲未有婚訊，其實網民一早就覺得好擔心，並常常在社交平台追問。不過李施嬅直至一年前都依然對二人感情感到非常有信心，又指簽字只是一張紙，最緊要兩人關係好，互相信任對方就冇問題，不過可惜一年後，兩人正式分手。
前未婚夫車崇健家底豐厚
李施嬅2021年2月忽然在社交網晒出兩張戴著巨型鑽戒的相片，宣布自己即將結婚的喜訊。李施嬅由拍拖到訂婚都把男友收得咁密，只表示對方是圈外人想低調。據知李施嬅的前未婚夫大有來頭，他是周潤發與郭富城的健身教練車崇健（Anson Cha），Anson唔止家底豐厚，名下仲有過千萬物業，李施嬅果然無寶不落。至於未婚夫Anson被指是網上紅人Brian Cha(車志健)胞弟，李施嬅回應時並未有否認，不過就唔想多講未婚夫的私事。
為巨星健身教練 體力超驚人
據知施嬅的前未婚夫Anson是圈中出名的星級私人健身教練，周潤發 (發哥) 與郭富城都找他一對一私人操練，他多年來幫助多位巨星減肥、操肌，除了發哥與郭富城，還有楊千嬅、吳鎮宇以及關智斌等。Anson除了經常與發哥一起跑山，更會陪同發哥出埠開工，貼身跟隨進行訓練。Anson周身肌肉發達，更是籃球發燒友，見他不時飛起外國睇NBA，又與明星球員合照，幾乎所有運動都專長，體力驚人。
李施嬅總算釣到金龜
原來Anson唔止家底豐厚，名下仲擁有過千萬物業，他於觀塘的工廈單位開設健身室，每小時收費2,000元起，不過依然非常多人捧場，當中包括明星名人熟客。此外，Anson亦可算是半個圈中人，過去曾參與不少有關演藝行業的事務，他是「香港動作特技演員公會」董事及動作體能指導，亦曾以董事身份任「香港電影金像獎協會」董事局成員。向來被指專釣金龜的李施嬅，應該冇揀錯人。
網民舉證車崇健是Brian Cha細佬
另外，更有眼利網民猜測Anson Cha疑似是Brian Cha的弟弟，即是那個在網上老是常出現，被指好煩賣晒廣告標榜自己是演講家、創業家、youtuber及健身教練的那位中年男子。前年8月Brian生日時，他在IG發佈了一張全家慶生的大合照，照片中除了有爸爸、媽媽、老婆、兩名女兒及兩隻愛犬外，相中最左邊還站有一名男子，有網民指應該是他的弟弟，更留言問：「最左邊係咪細佬？同你勁似樣啊」，不過Brian Cha沒有在該則留言作出回應。Brian Cha曾公開表示小時候跟父母以及弟弟同住，有網民從多個蛛絲馬跡斷定Brian Cha與Anson Cha就是兩兄弟。