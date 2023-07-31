李施嬅發生黑仔事 美國遇流浪漢突襲 友人靠1招成功解圍
出外旅遊，一定要事事小心！42歲李施嬅早前回巢同佘詩曼合作拍攝《新聞女王》後，已頻頻出國，繼早前搭上緊急煞機的國泰航班後，再次發生黑仔事！
李施嬅美國遇驚險事
事緣李施嬅現時身在美國比華利山，她近日拍片分享自己在比華利山的驚險事件。當時李施嬅同2好友開車旅遊，期間將車停在一旁，大家一齊歎咖啡傾偈。當時，2名朋友在前座，施嬅獨自坐在後座。本來一切都好順利，未料一名疑似流浪漢的男子忽然衝上車坐在她旁邊，嚇得李施嬅勁驚！
李施嬅：係唔係應該即刻落車嗌救命呢？
李施嬅憶述當時情況唔識反應，「係唔係應該即刻落車嗌救命呢？但我好驚會驚動到佢，然後襲擊我朋友，最終我決定唔出聲、唔郁，扮透明，希望佢睇我唔到啦，亦希望佢唔好搶我手機啦！」
施嬅的朋友起初好言相向，稱車不是Uber勸他下車，不然就報警處理，沒想到的是流浪漢竟然回應說：「你唔會嘅！」
李施嬅：成個人震晒好恐怖
事後，為安全起見，施嬅的朋友立即將車窗全開，並拿起手機示意即時要報警，該流浪漢才肯下車離開。她坦言：「嗰幾分鐘好似時間停頓咁，成個人震晒好恐怖。」她向大家呼籲，大家要小心，上車要鎖門，提高警覺，留意一下有冇唔尋常嘅人。一班網民亦叫她小心。
網民分享驚險遭遇
另外，亦有網民分享類似的驚險遭遇：
omg小心啲 我試過喺Subway度睇Google map搵地方，有個男人以為我要影佢一直鬧我，嚇死我同我個friend. 之後幾個人幫我阻住佢繼續curse人，不過我哋下一站已經即刻走人，嗰3分鐘真係好難捱。
我試過喺NYC無端端被人鬧話我坐佢個位，話我唔體諒老人家。我即刻起身讓位比佢坐，但係其實我旁邊2個鬼妹先係霸佔priority seats嘅人，佢又唔話佢哋。之後讓位後佢仲一直鬧我。
兩個禮拜前去訊號山花園打卡，有人向我同另外一個女仔大嗌大笑仲問我哋去邊，我哋唔睬佢，佢跟住我哋，當時超驚。
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