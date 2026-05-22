45歲李施嬅首曝千呎豪宅內部 主人房一個超奢華設計引熱議
李施嬅小紅書開箱千呎寓所現代簡約風盡顯品味
李施嬅在小紅書發布題為「我家里的秘密抽屉，首次公开！」的短片，大方展示其私人珍藏之餘，亦令這座一直極高私隱度的星級寓所全貌首度曝光。從片中可見，整個居所採用現代簡約風設計，空間感十足。最震撼的莫過於其主人房，大床正對着L型270度環迴轉角大窗，一拉開窗簾便是一望無際的藍塘海峽及維港東面海景，採光度極高。片中更可見其雙人床上擺放了一隻巨型鯊魚毛公仔，盡顯她私底下童心未泯的一面。而客廳的數碼鋼琴同樣放置在大落地玻璃窗旁，考獲10級鋼琴資格的她即場示範彈奏，背景襯托着藍天白雲與無敵海景。
李施嬅坦言為資金靈活選擇租樓住而非買樓
李施嬅過往曾透露在香港為了資金靈活而選擇「租樓住」，但其居住質素絕對是星級天花板。她曾公開表示自己的Dream House標準，坦言自住一定要約千呎、三房間隔，且「一定要望到海才能放鬆」。從今次曝光的寓所來看，不論景觀、空間還是內部裝潢，都完美符合她對理想居所的極致追求。片中鋼琴後方的儲物櫃上，更整齊排列着她多年來在演藝圈獲得的各大演技獎座及榮譽，每一座獎杯都見證着她從TVB走到國際舞台的演藝歷程。
45歲演技派近年紅遍中港兩地投資有道
李施嬅早年憑TVB劇集打響名堂，其後積極拓展海外市場，近年更憑精湛演技再次紅遍中港兩地。向來投資有道的她，雖然選擇租住而非置業，但從今次曝光的千呎全海景豪宅可見，其生活品質絕非一般藝人可比。她曾多次在訪問中強調工作與生活平衡的重要性，而這座坐擁維港海景的寓所，正正是她每日充電療癒的私人空間。
網民驚嘆海景奢華程度直呼每日對住維港返工都唔想走
短片曝光後隨即引起網民熱烈討論，不少人對其主人房的270度環迴海景感到震撼，留言區湧現大量羨慕之聲。有網民直呼「每日對住呢個景瞓覺，人生贏家」，亦有人笑言「原來租樓都可以租到咁靚」。部分網民則對她床上的巨型鯊魚公仔大感興趣，認為與其幹練的螢幕形象形成強烈反差，紛紛留言表示「原來Selena私底下咁可愛」。更有網民計算其千呎海景單位的租金水平，估計月租至少6位數字。