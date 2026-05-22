45歲李施嬅首曝千呎豪宅內部 主人房一個超奢華設計引熱議

現年45歲的李施嬅近年演技備受肯定，吸金力驚人之餘，其居住品味同樣令人驚嘆。日前她在小紅書上載短片首度公開其千呎海景豪宅內部，片中一個畫面令網民瞬間炸鍋——主人房竟擁有L型270度環迴海景，奢華程度遠超想像。