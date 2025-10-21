李施嬅爆車崇健隱瞞朋友睡主臥床上｜網民跪求勿復合：「當女友床係雞棚」

44歲李施嬅與健身教練男友車崇健分手後，二人攜手參與內地真人騷《再見愛人》第五季，節目中首度詳細披露分手導火線。李施嬅爆料指車崇健曾隱瞞朋友到她家中過夜，更讓對方睡在她的主人房床上，事件曝光後引發網民熱烈討論，大批網友力撐李施嬅分手決定，更有人跪求二人千萬不要復合。究竟這段8年情到底發生了什麼事？

車崇健隱瞞朋友睡李施嬅主臥床上

節目中李施嬅詳細講述分手導火線，她透露車崇健曾經邀請朋友一家四口到她家中住宿，但事前完全沒有告知她。李施嬅表示：「邀請別人到我家住，然後又沒有告訴我。我覺得有人來了我家住，然後他沒有告訴我，而且是隱瞞了！」更令她無法接受的是，這對朋友夫婦竟然睡在她的主人房床上，而車崇健還特意叮囑工人不要告訴李施嬅真相。

李施嬅工人姐姐揭發真相感到被徹底背叛

李施嬅在節目中激動地說：「因為還睡在我房間我的床上，這些是朋友，但不能夠不說，不說但是你還特意隱瞞。」她指當時以為朋友會住客房，但因為對方帶同兩個女兒，客房不夠用，車崇健就安排朋友夫婦睡主人房。李施嬅後來致電工人姐姐查詢，對方坦白告訴她：「我不想騙你，他們睡在你的床，然後她還跟我說Anson叫她不要告訴我。」李施嬅直言：「這次讓我徹底的不能相信你了。」

8年情路回顧從訂婚到分手只用兩個月

李施嬅與車崇健於2016年開始交往，二人相戀8年期間感情一直穩定，更於2021年宣布訂婚。然而好景不常，今年2月李施嬅突然在社交平台宣布與車崇健分手，結束這段長達8年的感情。李施嬅在節目中透露，主臥床事件發生後僅兩個月，二人就正式分手。車崇健在節目中雖然深情告白：「我覺得我現在都是一樣愛她，這個從來沒變。」但李施嬅已經心灰意冷，直言：「為什麼一開始給我這麼多的時間和關心，一起的時候就沒有了。」

網民一面倒支持李施嬅分手決定跪求勿復合

節目播出後引發網民熱烈討論，大部分網友都支持李施嬅的分手決定，更有人跪求二人不要復合。有網民留言：「拜托真的不要復合，這樣的男人不值得為他多流眼淚，別浪費自己人生。」另有網友狠批車崇健：「這男人真的過分得令人討厭！不懂尊重，無邊界感！當女朋友的床是雞棚。」更有網民直言：「其實一家四口住人哋主人房都唔應該啦，完全沒有邊界感，呢個男人連做朋友嘅機會都唔應該俾。」不少網友都勸李施嬅：「千祈唔好返轉頭，呢個男人唔愛惜你亦唔尊重你，單身都比同佢一齊好。」

李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：YouTube@綜藝最前線）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 李施嬅與未婚夫車崇健雖然分手但依然表現大方。（圖片來源：IG@ansoncha）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
圖片來源：芒果tv、YouTube@綜藝最前線、IG@ansoncha資料或影片來源：原文刊於新假期

