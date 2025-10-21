李施嬅爆車崇健隱瞞朋友睡主臥床上｜網民跪求勿復合：「當女友床係雞棚」

44歲李施嬅與健身教練男友車崇健分手後，二人攜手參與內地真人騷《再見愛人》第五季，節目中首度詳細披露分手導火線。李施嬅爆料指車崇健曾隱瞞朋友到她家中過夜，更讓對方睡在她的主人房床上，事件曝光後引發網民熱烈討論，大批網友力撐李施嬅分手決定，更有人跪求二人千萬不要復合。究竟這段8年情到底發生了什麼事？