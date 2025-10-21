李施嬅爆車崇健隱瞞朋友睡主臥床上｜網民跪求勿復合：「當女友床係雞棚」
車崇健隱瞞朋友睡李施嬅主臥床上
節目中李施嬅詳細講述分手導火線，她透露車崇健曾經邀請朋友一家四口到她家中住宿，但事前完全沒有告知她。李施嬅表示：「邀請別人到我家住，然後又沒有告訴我。我覺得有人來了我家住，然後他沒有告訴我，而且是隱瞞了！」更令她無法接受的是，這對朋友夫婦竟然睡在她的主人房床上，而車崇健還特意叮囑工人不要告訴李施嬅真相。
李施嬅工人姐姐揭發真相感到被徹底背叛
李施嬅在節目中激動地說：「因為還睡在我房間我的床上，這些是朋友，但不能夠不說，不說但是你還特意隱瞞。」她指當時以為朋友會住客房，但因為對方帶同兩個女兒，客房不夠用，車崇健就安排朋友夫婦睡主人房。李施嬅後來致電工人姐姐查詢，對方坦白告訴她：「我不想騙你，他們睡在你的床，然後她還跟我說Anson叫她不要告訴我。」李施嬅直言：「這次讓我徹底的不能相信你了。」
8年情路回顧從訂婚到分手只用兩個月
李施嬅與車崇健於2016年開始交往，二人相戀8年期間感情一直穩定，更於2021年宣布訂婚。然而好景不常，今年2月李施嬅突然在社交平台宣布與車崇健分手，結束這段長達8年的感情。李施嬅在節目中透露，主臥床事件發生後僅兩個月，二人就正式分手。車崇健在節目中雖然深情告白：「我覺得我現在都是一樣愛她，這個從來沒變。」但李施嬅已經心灰意冷，直言：「為什麼一開始給我這麼多的時間和關心，一起的時候就沒有了。」
網民一面倒支持李施嬅分手決定跪求勿復合
節目播出後引發網民熱烈討論，大部分網友都支持李施嬅的分手決定，更有人跪求二人不要復合。有網民留言：「拜托真的不要復合，這樣的男人不值得為他多流眼淚，別浪費自己人生。」另有網友狠批車崇健：「這男人真的過分得令人討厭！不懂尊重，無邊界感！當女朋友的床是雞棚。」更有網民直言：「其實一家四口住人哋主人房都唔應該啦，完全沒有邊界感，呢個男人連做朋友嘅機會都唔應該俾。」不少網友都勸李施嬅：「千祈唔好返轉頭，呢個男人唔愛惜你亦唔尊重你，單身都比同佢一齊好。」