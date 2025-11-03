再見愛人5｜李施嬅力數前未婚夫5宗罪！車崇健買樓送禮竟寫自己名字
盤點李施嬅前未婚夫車崇健5宗罪：
1｜車崇健買樓送李施嬅寫自己名字
節目中李施嬅爆出一個令人震驚的細節，車崇健曾在聖誕節送她一份「特別」的禮物。李施嬅回憶道：「他說『我買了個房子』，然後我就說『你買了個房子，是我的聖誕禮物嗎？』他『是』，然後我說『在哪裡』，然後他就說在就有一區，是我完全不會考慮住的一個地方，然後我就問一下那個房子，是你的名字還是我的名字呢？他說『是他的名字』。」李施嬅無奈地問：「那為甚麼是給你的？是不是很搞笑？」在旁的資深藝人倪萍聽後直接表示：「你覺得他智商有點問題嗎？就是說不是太正常。」認為他的行為及思考能力似乎有問題。
2｜追到手後變冷漠 連洗碗都唔肯
李施嬅直指車崇健「百分之99的專注力就是工作，然後百分之1就是我跟其他東西了」，認為他愛工作多過愛自己。其次是追到手後變冷漠，李施嬅質疑：「為什麼一開始有時間關心我、陪我，在一起之後就沒有了？」李施嬅耿直男方連連洗碗都不願意做，車崇健竟然表示洗碗對他來說很難，因為從小都未曾做過。
3 ｜習慣性道歉500次都無用
此外，李施嬅斥車崇健是習慣性道歉卻從不改變，李施嬅無奈表示：「你每次都說我改改改改，改了八年了現在還是說改。我聽過一百次了這句話。」她更透露：「我真的聽了沒有一千次，都有五百次吧，所以對我來說，他說什麼對不起對我來說沒有意義。」李施嬅指出男方經常習慣性答「對」，無論李施嬅說什麼，他都會回答「對」，被主持人認為是自卑的表現。
4｜車崇健求婚當「測試」 4次眼部手術從未陪伴
更令人震驚的是，車崇健竟然將求婚當作「測試」李施嬅的工具。他透露第一次買的只是一枚普通戒指，並非李施嬅曾提過的款式，目的是想「測試」李施嬅的反應，看看她是否真的會接受他的求婚。
5｜4次眼部手術從未陪伴
此外，李施嬅曾進行四次眼部手術，車崇健卻一次都未曾陪伴，這種缺席與敷衍的態度讓觀眾看得心痛。婚禮籌備期間，車崇健也始終未見主動參與，種種行為都顯示他對這段感情的不重視。
李施嬅表明不介意二婚對象 車崇健復合機會渺茫
在女嘉賓閒聊時，鄧莎問李施嬅：「你介意二婚（伴侶）的嗎？」沒想到她二話不說：「二婚沒問題。」亦稱不介意二婚伴侶有孩子，令鄧莎笑言：「完了，車崇健危險了，姐姐的範圍還是可以擴大的。」這個回答明顯表示李施嬅已經在考慮其他選擇，車崇健想復合的處境相當危險。李施嬅的好朋友林盛斌（阿Bob）早前接受訪問時也透露，她其實還有其他對象可選擇，言語間透露著她對未來感情持開放態度。
網民力勸李施嬅別復合 倪萍預言不會幸福
節目播出後，網民紛紛留言力勸李施嬅不要復合，「跪求姐姐別復合」、「簡直不可思議」、「難怪婚姻三寶裡有一樣洗碗機」等留言洗版。倪萍在節目中也直話直說，當李施嬅問她：「你覺得我會幸福嗎？」倪萍透過這幾天與他們相處後的了解表示：「我覺得你會很不幸福，因為你是一個內心需求量特別，精神大於實質的女人。」此話一出，讓不少網民直指點到問題所在，認為李施嬅在這段感情中完全是在自我催眠。李施嬅在節目尾聲也忍不住落淚，表示自己必須要理智一點面對這段感情，畫面令人心痛。