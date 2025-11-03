再見愛人5｜李施嬅力數前未婚夫5宗罪！車崇健買樓送禮竟寫自己名字

44歲李施嬅與前未婚夫車崇健參加內地綜藝節目《再見愛人5》，8年半感情破裂內幕逐一曝光。節目中李施嬅毫不避諱地揭露車崇健種種令人咋舌的行為，每個細節都讓觀眾看得心痛，就連資深藝人倪萍都忍不住質疑車崇健智商有問題，以下就為大家盤點車崇健5宗罪！