再見愛人5｜李施嬅車崇健正式分手 男方背景再被起底身家超豐厚
李施嬅親證再度分手 車崇健11字總結無奈
在《再見愛人5》番外篇中，李施嬅與車崇健再度現身，語氣平和地坦承在回歸日常生活後，兩人最終還是決定結束情侶關係。李施嬅隨後在微博發表長文，詳述這段心路歷程，坦言當時選擇「下車」並非百分之百確定能走向終點，而是出於不忍心看到對方受傷，也想給那份「微小的希望」一個機會。車崇健則以一句「對她好，放手也對我自己好」總結分手原因，11字道盡了兩人關係中的無奈與成全。
分手再復合再分手 曾再節目中激烈對峙
在《再見愛人5》的角色互換環節中，李施嬅與車崇健當眾重現平日爭執情況，場面激烈程度令全場嘉賓震驚。車崇健模仿李施嬅抱怨：「你可唔可以唔玩電話呀？我哋每次食飯都玩電話，可唔可以尊重下食飯呀？」李施嬅隨即黑面回應：「我有好多好緊要嘅嘢，你知唔知我做緊幾多生意？幾多人等著我覆呀！」兩人最終更互相指著對方大喊：「今日係咪要分手吖？係咪要分開吖？」當李施嬅扮演車崇健時，她展現了對方冷酷無情的一面，堅決表示：「彈開，我不會原諒你，每次都是這樣，一萬次都是這樣，你冇得救㗎喇！」車崇健坦承李施嬅的演繹完全屬實，更激動地承認：「真的是非常非常超級過分，說真的。」
李施嬅曾揭露三大分手原因
李施嬅在節目中力數導致分手的三大導火線，包括她眼部需要進行4次手術時，車崇健竟1次也沒有陪伴在側；未經李施嬅同意，擅自讓「一男一女」朋友住進她的家中，更使用主卧室並先斬後奏；以及李施嬅早已表明想要的鑽戒款式，車崇健卻買錯尺寸及款式。李施嬅更透露：「我以前可能有一點戀愛腦吧，很容易投入愛情。我覺得我跟你在一起，但是我很孤獨。」節目播出後，當時網民紛紛留言跪求：「絕對不要復合！」、「你值得有一個愛你懂你的人！」
車崇健背景起底星級教練身家豐厚
現年約45歲的車崇健原來大有來頭，他是圈中出名的星級私人健身教練，周潤發與郭富城都找他一對一私人操練，多年來幫助多位巨星減肥、操肌，除了發哥與郭富城，還有楊千嬅、吳鎮宇以及關智斌等。車崇健除了經常與發哥一起跑山，更會陪同發哥出埠開工，貼身跟隨進行訓練。車崇健唔止家底豐厚，名下仲擁有過千萬物業，他於觀塘的工廈單位開設健身室，每小時收費2,000元起，不過依然非常多人捧場，當中包括明星名人熟客。此外，車崇健亦可算是半個圈中人，過去曾參與不少有關演藝行業的事務，他是「香港動作特技演員公會」董事及動作體能指導，亦曾以董事身份任「香港電影金像獎協會」董事局成員。
網民熱議車崇健疑似Brian Cha細佬
更有眼利網民猜測車崇健疑似是Brian Cha的弟弟，即是那個在網上老是常出現，被指好煩賣晒廣告標榜自己是演講家、創業家、youtuber及健身教練的那位中年男子。去年8月Brian生日時，他在IG發佈了一張全家慶生的大合照，照片中除了有爸爸、媽媽、老婆、兩名女兒及兩隻愛犬外，相中最左邊還站有一名男子，有網民指應該是他的弟弟，更留言問：「最左邊係咪細佬？同你勁似樣啊」。Brian Cha的中文名是車志健；而車崇健的中文名是車崇健，名字只差一個字很相似，再加上Brian在2019年為父親慶祝72歲生日時，一家四口的合照中，身穿紅色T恤的男子像極車崇健，故Brian與車崇健是兄弟的成數非常之高。對於未婚夫車崇健的哥哥正是Brian Cha，李施嬅曾回應表示：「有傳過，但唔回應！」