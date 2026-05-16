車崇健現身談及前未婚妻李施嬅近況 1句話透露最新關係藏玄機

李施嬅與車崇健結束8年情後，曾於內地戀綜《再見愛人5》合體引發復合期望，大結局更雙雙「下車」令外界以為有情人終成眷屬。然而李施嬅其後親口證實二人「沒有在一起」，車崇健今日（16日）公開現身活動受訪，首度透露與前未婚妻的最新互動狀況。