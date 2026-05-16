車崇健現身談及前未婚妻李施嬅近況 1句話透露最新關係藏玄機
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李施嬅與車崇健結束8年情後，曾於內地戀綜《再見愛人5》合體引發復合期望，大結局更雙雙「下車」令外界以為有情人終成眷屬。然而李施嬅其後親口證實二人「沒有在一起」，車崇健今日（16日）公開現身活動受訪，首度透露與前未婚妻的最新互動狀況。
車崇健出席校慶活動談及李施嬅近況
車崇健今日以體能顧問身份出席又一村學校70周年校慶啟動禮，被問到與李施嬅分手後有否保持聯絡，他坦言二人不時以短訊互傳問候：「大家也互相關心對方。」不過當被追問李施嬅近況時，車崇健表示自己剛從重慶回港，明日又要飛往美國，坦言「最近唔知」。提到前未婚妻有否被他感染愛上做運動，他笑言：「佢不嬲都好勤力，乜嘢都學！」語氣輕鬆但不失尊重。
車崇健回應網民負評稱完全無感覺
《再見愛人5》播出期間，車崇健在節目中的表現引來大量網民批評，不少觀眾認為他在感情中表現不夠體貼。面對外界鋪天蓋地的負面聲音，車崇健直言：「我有上網，唔係唔知道，其實我無感覺，係我知道做乜嘢。」被追問外界聲音會否影響他的生活和工作，他斬釘截鐵回應：「又無影響我嘅。」態度從容，似乎早已消化了這場輿論風波帶來的壓力。
《再見愛人5》大結局後峰迴路轉驚爆再度分手
45歲的李施嬅與車崇健拍拖8年後分手，去年突然合體參加《再見愛人5》，節目中李施嬅多次數落前度不是之處，包括她進行眼部手術時對方缺席、未經同意讓朋友入住她家中等。本以為復合無望，但大結局一集李施嬅竟選擇「下車」給予機會，車崇健當時激動表示：「我這次的最終目標，是希望跟她能再來一次。因為我現在都是一樣愛她，這個從來沒變。」正當外界歡呼二人破鏡重圓，番外篇中李施嬅卻坦然承認：「我們分開了！我們就是沒有在一起了。」車崇健則以「對她好，放手也對我自己好」作結。
網民對車崇健順其自然態度反應兩極
車崇健今日受訪時表示目前單身，專注工作為先，對感情事順其自然。被問到喜歡小孩會否想快做爸爸，他坦言喜歡見到別人進步，將來有自己的小孩一定會親自培訓，但不心急。有網民留言表示「佢都算放得低」、「起碼仲有聯絡，證明無撕破臉」，但亦有人直言「節目入面嘅表現真係睇到火都嚟」、「Selena值得更好」，評價依然兩極分化。
圖片來源：IG截圖、《再見愛人5》截圖、芒果TV資料或影片來源：原文刊於新假期