李施嬅爆喊公開與車崇健分手原因 上內地真人騷疑復合有望

44歲李施嬅與健身教練車崇健分手近一年後，二人竟然一同參加內地真人騷《再見愛人5》，節目預告片曝光後震撼全城。片段中兩人互爆仍然深愛對方，車崇健更深情表白「我現在都是一樣愛她」，令外界猜測這對前情侶是否有望透過節目重燃愛火，再續前緣。