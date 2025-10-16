李施嬅爆喊公開與車崇健分手原因 上內地真人騷疑復合有望

東方新地

44歲李施嬅與健身教練車崇健分手近一年後，二人竟然一同參加內地真人騷《再見愛人5》，節目預告片曝光後震撼全城。片段中兩人互爆仍然深愛對方，車崇健更深情表白「我現在都是一樣愛她」，令外界猜測這對前情侶是否有望透過節目重燃愛火，再續前緣。

車崇健節目中深情告白仍愛李施嬅

《再見愛人5》預告片正式曝光，李施嬅與車崇健在鏡頭前毫不避諱地談論彼此感情。車崇健在節目中深情表白：「我覺得我現在都是一樣愛她，這個從來沒變。」然而李施嬅卻不滿回應：「為甚麼一開始給我這麼多的時間和關心，一起的時候就沒有了。」車崇健坦承是自己沒有放在心上，顯示兩人在感情中存在的問題核心。

李施嬅激動爆料8年情路坎坷內幕

在節目聚會環節中，李施嬅情緒激動地表示如果沒有參加這個節目，很多事情她一世都不會知道，更激動地說：「搞甚麼鬼呀？」車崇健則愁容滿面地自責：「八年我才知道，傷了她這麼深。」李施嬅感慨地說：「很難找到一個人可以讓你幸福，太難了。」但同時她也透露內心的不捨：「好像今天我真的很不捨得他，好像是又看見我為甚麼會愛他。」

第一集播出分手原因曝光

李施嬅2022年因免疫系統出現問題，接受醫生建議接受眼部手術，最終因為醫生斷錯症，前後做了四次手術，她表示雙眼已不能回復以往的狀態。節目中李施嬅控訴車崇健全程沒有陪伴，只是因為覺得她自己可以，車崇健透露是非常內疚，當時讓李施嬅一個人做手術。李施嬅一度落淚表示那段時間其實非常難熬，因為有可能就不能當演員了，而車崇健沒有安慰與陪伴，令李施嬅當時對他說：「我恨你，我一個人很孤獨，我花了那麼多錢看醫生，你也沒問過我金錢上是否需要幫助，對比你去美國，我也會問你有沒有美金。即使之後也有陪我看過一次醫生，但是傷害真的太深了！」因為這件事兩人關係有所轉變，並感嘆：「沒有期望就不會有失望！」

8年半感情路回顧分分合合終告終

李施嬅與車崇健的感情路一直充滿波折，兩人於2021年2月宣布訂婚，當時外界都為這對情侶感到高興。然而好景不常，李施嬅在2024年2月9日突然在社交平台宣布與未婚夫分手，8年半的感情正式告終。據悉兩人在這8年來一直分分合合，李施嬅更曾透露在還沒復合的情況下就被求婚，內心感到非常無語。分手後的李施嬅繼續投入工作，完成了《新聞女王2》的拍攝，並不時在社交網分享近況。

網民質疑真人騷劇本論爭議不斷

節目預告片曝光後，網民反應兩極化，不少人質疑這只是為了節目效果而設計的劇本。有網民留言：「可能係無分開過，只係為上呢個節目，真人騷既野不用認真！」、「劇本黎者」等質疑聲音不絕於耳。但也有網民認為：「合體搵真銀先係重點」、「揾錢最重要」，認為兩人參加節目主要是為了賺錢。另外有網民調侃：「男人講野都好信既」，對車崇健的深情告白表示懷疑。

李施嬅 車崇健 李施嬅與未婚夫車崇健雖然分手但依然表現大方。（圖片來源：IG@ansoncha）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：YouTube@綜藝最前線）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：YouTube@綜藝最前線）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：YouTube@綜藝最前線）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：YouTube@綜藝最前線）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：芒果tv）
圖片來源：IG@ansoncha、YouTube@綜藝最前線、芒果tv資料或影片來源：原文刊於新假期

