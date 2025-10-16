李施嬅爆喊公開與車崇健分手原因 上內地真人騷疑復合有望
車崇健節目中深情告白仍愛李施嬅
《再見愛人5》預告片正式曝光，李施嬅與車崇健在鏡頭前毫不避諱地談論彼此感情。車崇健在節目中深情表白：「我覺得我現在都是一樣愛她，這個從來沒變。」然而李施嬅卻不滿回應：「為甚麼一開始給我這麼多的時間和關心，一起的時候就沒有了。」車崇健坦承是自己沒有放在心上，顯示兩人在感情中存在的問題核心。
李施嬅激動爆料8年情路坎坷內幕
在節目聚會環節中，李施嬅情緒激動地表示如果沒有參加這個節目，很多事情她一世都不會知道，更激動地說：「搞甚麼鬼呀？」車崇健則愁容滿面地自責：「八年我才知道，傷了她這麼深。」李施嬅感慨地說：「很難找到一個人可以讓你幸福，太難了。」但同時她也透露內心的不捨：「好像今天我真的很不捨得他，好像是又看見我為甚麼會愛他。」
第一集播出分手原因曝光
李施嬅2022年因免疫系統出現問題，接受醫生建議接受眼部手術，最終因為醫生斷錯症，前後做了四次手術，她表示雙眼已不能回復以往的狀態。節目中李施嬅控訴車崇健全程沒有陪伴，只是因為覺得她自己可以，車崇健透露是非常內疚，當時讓李施嬅一個人做手術。李施嬅一度落淚表示那段時間其實非常難熬，因為有可能就不能當演員了，而車崇健沒有安慰與陪伴，令李施嬅當時對他說：「我恨你，我一個人很孤獨，我花了那麼多錢看醫生，你也沒問過我金錢上是否需要幫助，對比你去美國，我也會問你有沒有美金。即使之後也有陪我看過一次醫生，但是傷害真的太深了！」因為這件事兩人關係有所轉變，並感嘆：「沒有期望就不會有失望！」
8年半感情路回顧分分合合終告終
李施嬅與車崇健的感情路一直充滿波折，兩人於2021年2月宣布訂婚，當時外界都為這對情侶感到高興。然而好景不常，李施嬅在2024年2月9日突然在社交平台宣布與未婚夫分手，8年半的感情正式告終。據悉兩人在這8年來一直分分合合，李施嬅更曾透露在還沒復合的情況下就被求婚，內心感到非常無語。分手後的李施嬅繼續投入工作，完成了《新聞女王2》的拍攝，並不時在社交網分享近況。
網民質疑真人騷劇本論爭議不斷
節目預告片曝光後，網民反應兩極化，不少人質疑這只是為了節目效果而設計的劇本。有網民留言：「可能係無分開過，只係為上呢個節目，真人騷既野不用認真！」、「劇本黎者」等質疑聲音不絕於耳。但也有網民認為：「合體搵真銀先係重點」、「揾錢最重要」，認為兩人參加節目主要是為了賺錢。另外有網民調侃：「男人講野都好信既」，對車崇健的深情告白表示懷疑。