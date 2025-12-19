再見愛人5｜李施嬅認對前未婚夫再心動 車崇健1個轉變復合有望

最新娛聞
東方新地

廣告

44歲李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地綜藝《再見愛人5》後，竟然出現驚人轉機！這對曾經因為車崇健的自我中心行為而分手的前情侶，在節目中經歷多日相處後，李施嬅竟然大方承認對前未婚夫產生了「新的心動」，更在鏡頭前甜笑不已，令外界猜測二人復合有望。究竟是什麼讓李施嬅對這個曾經令她失望透頂的男人重新燃起愛火？

車崇健8年戀情曾被狠批太自我

回顧二人在節目初期的表現，車崇健可謂被網民狠批到體無完膚。與李施嬅拍拖長達8年，竟然連女友對海鮮過敏這種基本資料都不知道，更被李施嬅投訴追到手後就減少關心，甚至在朋友聚餐時完全不給面子，態度惡劣到讓她覺得非常難受。李施嬅更曾多次在節目中表達不滿，指車崇健說了很多次要改的壞習慣都屢說不改，令她覺得自己像他的媽媽一樣，甚至質疑「我是不是沒有找對人」。

李施嬅甜笑承認再次心動

豈料經過節目中的真心對話和互動，車崇健似乎真的有所成長和改變。他開始願意迎合李施嬅的喜好，知道對方不吃牛肉，所以主動避開牛肉口味的公仔麵，更懂得與她一起分享美食，記住對方的生活習慣，這些細微轉變令不少網民認為他確實成長了許多。而當在「正話反說」環節中被問到是否對車崇健有了新的心動時，李施嬅雖然口說「一點都沒有」，但全程笑得開心燦爛，實際上是反向承認了內心的真實感受。

救馬餵鹿成復合關鍵時刻

李施嬅更詳細解釋了讓她重新心動的具體原因，她表示「我好喜歡動物的，然後我們會一起就是為餵那個馴鹿，那個時候其實我們就變成一起變成一個小朋友，就是很合好開心。或者是前兩天，我們一起救了一匹馬，就我覺得這些讓我非常感動，就看到我很重視的一些東西，他就全心去投入，然後就這些我覺得挺打動我，我就覺得很真誠很單純的那種感覺，這些很寶貴，我覺得。」從她的話語中可以感受到，車崇健願意全心投入她重視的事情，這種真誠和單純的表現成功打動了她的心。

網民熱議復合機會大增

李施嬅在節目中的甜笑表現和坦誠分享，令不少網民都認為二人復合的機會大大增加。有網民留言表示「車崇健終於開竅了」、「李施嬅笑得好甜，看得出真的被感動了」、「希望他們能重新開始」。亦有觀眾指出，經過節目的洗禮，車崇健似乎真的學會了如何去愛一個人，而李施嬅的反應也顯示她內心仍然對這段感情有所期待。究竟這對分分合合的情侶能否在節目結束後真正復合，相信將會是觀眾最關注的焦點。

李施嬅 車崇健 （圖片來源：微博）
（圖片來源：微博）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：微博）
（圖片來源：微博）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：微博）
（圖片來源：微博）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：微博）
（圖片來源：微博）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：微博）
（圖片來源：微博）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：微博）
（圖片來源：微博）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：微博）
（圖片來源：微博）
李施嬅 車崇健 曾經因為車崇健的自我中心行為而分手的前情侶（圖片來源：《再見愛人5》）
曾經因為車崇健的自我中心行為而分手的前情侶（圖片來源：《再見愛人5》）
李施嬅 車崇健 （圖片來源：《再見愛人5》）
（圖片來源：《再見愛人5》）

圖片來源：微博、《再見愛人5》資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 