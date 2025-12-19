再見愛人5｜李施嬅認對前未婚夫再心動 車崇健1個轉變復合有望

44歲李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地綜藝《再見愛人5》後，竟然出現驚人轉機！這對曾經因為車崇健的自我中心行為而分手的前情侶，在節目中經歷多日相處後，李施嬅竟然大方承認對前未婚夫產生了「新的心動」，更在鏡頭前甜笑不已，令外界猜測二人復合有望。究竟是什麼讓李施嬅對這個曾經令她失望透頂的男人重新燃起愛火？