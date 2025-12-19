再見愛人5｜李施嬅認對前未婚夫再心動 車崇健1個轉變復合有望
車崇健8年戀情曾被狠批太自我
回顧二人在節目初期的表現，車崇健可謂被網民狠批到體無完膚。與李施嬅拍拖長達8年，竟然連女友對海鮮過敏這種基本資料都不知道，更被李施嬅投訴追到手後就減少關心，甚至在朋友聚餐時完全不給面子，態度惡劣到讓她覺得非常難受。李施嬅更曾多次在節目中表達不滿，指車崇健說了很多次要改的壞習慣都屢說不改，令她覺得自己像他的媽媽一樣，甚至質疑「我是不是沒有找對人」。
李施嬅甜笑承認再次心動
豈料經過節目中的真心對話和互動，車崇健似乎真的有所成長和改變。他開始願意迎合李施嬅的喜好，知道對方不吃牛肉，所以主動避開牛肉口味的公仔麵，更懂得與她一起分享美食，記住對方的生活習慣，這些細微轉變令不少網民認為他確實成長了許多。而當在「正話反說」環節中被問到是否對車崇健有了新的心動時，李施嬅雖然口說「一點都沒有」，但全程笑得開心燦爛，實際上是反向承認了內心的真實感受。
救馬餵鹿成復合關鍵時刻
李施嬅更詳細解釋了讓她重新心動的具體原因，她表示「我好喜歡動物的，然後我們會一起就是為餵那個馴鹿，那個時候其實我們就變成一起變成一個小朋友，就是很合好開心。或者是前兩天，我們一起救了一匹馬，就我覺得這些讓我非常感動，就看到我很重視的一些東西，他就全心去投入，然後就這些我覺得挺打動我，我就覺得很真誠很單純的那種感覺，這些很寶貴，我覺得。」從她的話語中可以感受到，車崇健願意全心投入她重視的事情，這種真誠和單純的表現成功打動了她的心。
網民熱議復合機會大增
李施嬅在節目中的甜笑表現和坦誠分享，令不少網民都認為二人復合的機會大大增加。有網民留言表示「車崇健終於開竅了」、「李施嬅笑得好甜，看得出真的被感動了」、「希望他們能重新開始」。亦有觀眾指出，經過節目的洗禮，車崇健似乎真的學會了如何去愛一個人，而李施嬅的反應也顯示她內心仍然對這段感情有所期待。究竟這對分分合合的情侶能否在節目結束後真正復合，相信將會是觀眾最關注的焦點。