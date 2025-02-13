43歲李日朗剃頭遠赴印度 親揭出家原因 細13年靚女舊愛覓得富豪
李日朗剃頭遠赴印度短暫出家
李日朗的感情生活一直備受關注，從與前港姐冠軍葉翠翠的短暫戀情，到與年輕模特兒黃靜藍的分手，特別是黃靜藍在分手後迅速與富商Wilson訂婚，這對李日朗來說無疑是一大打擊。
面對事業和愛情的雙重挫折，李日朗選擇了一條不尋常道路前往印度進行靜修和短暫出家。李日朗在社交平台上傳剃頭的照片，並留言指：「這次跟不同地方的朋友約來印度，本計劃靜修和做義工，給繁忙的生活可以休息下，後來經過老師提點，如果有幸在這個佛教聖地落髮的話，除了自己，父母和朋友都可以得到很多的福氣，所以就有這個短暫『出家』的緣份。」
網民留言：希望佢得到解脫
今次李日朗出家一事，惹來大批網民留言討論，有網民支持李日朗出街，希望他能夠從中得到解脫：「雖然唔算太鍾意佢，但係戥佢開心有出家嘅緣份 希望佢得到解脫」、「唔講其他，佢光頭個樣又算正常，幾襯」、「個ex又係嘅，飛咗人唔夠一年就結婚，明顯拍拖6年嗰陣背住佢識新仔」；同時亦有網民認為李日朗出家都要打卡：「出家都要擺晒pose打卡」、「呢條友唔知幾時開始神神化化」、「曬氣，短暫出家，本應係自修嘅機會 但係改不了要公告天下，要炫耀嘅心態」等。
李日朗前女友黃靜藍曬鑽戒宣佈婚訊
黃靜藍在社交媒體上分享了她與Wilson的求婚照片，照片中兩人身穿黑色情侶裝，Wilson單膝下跪，手持巨大的鑽戒，而地上散落著99朵紅色玫瑰花，場面極其浪漫。黃靜藍的未婚夫Wilson外貌俊俏，就連背景都超級強大。Wilson畢業於英國倫敦國王學院，主修法學，畢業後不久便創立了他的第一間印刷公司。隨後，Wilson相繼創立了三間公司，並最終成為一家餐飲集團的執行董事，坐擁飲食王國。
黃靜藍忽然公開「分訊」 李日朗稱只是「暫時分手」
黃靜藍在董事男友之前，曾經同41歲藝人李日朗（Don）拍拖近6年，去年在出席由她主持的Hoy TV新節目《健康寧飲食》宣傳活動時，忽然透露與李日朗已分手一段時間，但李日朗接受傳媒訪問時，卻指兩人只是「暫時分手」，又表示將來的事冇人知道。講到分手原因，他就指自己雖然年紀比女方大，但思想上尚未夠成熟，在溝通上仍需要磨合。
黃靜藍重申已和平分手
不過黃靜藍隨後就在社交網上發文重申兩人確實已分手︰「其實記招之後都好多人問我，我統一回覆大家。是的，我和阿Don分開已經有一段時間，大家經過溝通後和平地分開了，其他就不作回應，謝謝大家的關心。」似乎堅決與李日朗「斬纜」。
李日朗：生活就是要你意想不到
其後李日朗亦在社交網上寫道︰「請大家不用再私訊我了，我只能說，過去的六年是很完美的歲月，但是生活就是要你意想不到。在往後的歲月，更努力成為更好的自己，無論將來遇見誰誰，都要給對方更多的幸福，這是我單純的想法，不再回覆了，謝謝。」