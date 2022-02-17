40歲李日朗15年後回歸無綫 拍住視帝黎耀祥開劇 網民讚防腐樣冇變
03年入行的李日朗，憑無綫劇集《四葉草碰上劍尖時》成為人氣小生，在無綫拍完《十兄弟》就離巢，近年轉戰內地發展，連內地居住證都拎埋；今年40歲的李日朗因為想安定下來，決定回歸無綫重新開始，與黎耀祥合作拍新劇，闊別15年首日開工就在化妝間感觸自拍，已變熟男的李日朗被網民大讚保養得好。
李日朗重返香港市場
李日朗（前名李逸朗）在社交網上載自拍照，宣布回歸無綫，首日為新劇《輕‧功》開工，李日朗有點感觸留言：「15年之後，我回到這個化妝間，感恩。」這次回歸頭炮就與視帝黎耀祥合作，李日朗透露重回舊地即重遇不少老友，包括視帝郭晉安，離巢多年已面目全非，李日朗見到不少《愛‧回家之開心速遞》年輕有活力的新演員，而他回巢並非為錢，不過人工當然有加，並希望香港觀眾仍然記得他支持他，但就未知會否簽長約。
離巢後多方面發展
當年李日朗拍完《十兄弟》就離開無綫，之後曾簽英皇娛樂，15年憑獨特「哭腔」重新演繹陳慧嫻的經典歌曲〈傻女〉，在網絡爆紅，不過隨後他就加入大潮流轉戰內地市場，亦有參與直播「帶貨」。李日朗在國內發展多年，去年6月正式取得內地居住證成為「新順德人」，證件有效期為五年。近年他嘗試幕後發展，18年憑自編自導自演電影《特區》在「中韓國際電影節」獲頒最佳新導演獎。
為陪伴父母返港
李日朗決定重返香港，其中個原因是踏入40歲，到了男人一個重要的關口，他想安定下來，重新開始，因為近年長期在內地工作，一年才返港見父母一次，藉著今次回巢，以後會花多點時間陪伴家人。
與模特兒女友感情穩定
李日朗除了事業有起色，愛情方面都好美滿，與拍拖4年多的27歲模特兒女友黃靜藍非常甜蜜，雖然二人年齡相差13年，但完全冇代溝，更經常在社交網放閃。李日朗曾經表示自己很喜歡小朋友，所以希望婚後能夠生兒育女，看來今次決定回歸香港也是拉埋天窗的好時機。