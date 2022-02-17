40歲李日朗15年後回歸無綫 拍住視帝黎耀祥開劇 網民讚防腐樣冇變

03年入行的李日朗，憑無綫劇集《四葉草碰上劍尖時》成為人氣小生，在無綫拍完《十兄弟》就離巢，近年轉戰內地發展，連內地居住證都拎埋；今年40歲的李日朗因為想安定下來，決定回歸無綫重新開始，與黎耀祥合作拍新劇，闊別15年首日開工就在化妝間感觸自拍，已變熟男的李日朗被網民大讚保養得好。