李日朗繼出家後再宣布退出娛樂圈 重唱失戀歌疑難忘情傷
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繼早前到印度出家後，近日李日朗再在社交平台上正式宣布，他已經離開娛樂圈，不再是歌手！
李日朗：我已經離開咗娛樂圈
李日朗雖已淡出娛樂圈多年，但近年仍有為TVB拍劇，早前他突然宣布出家，更令不少網民好關心他的新動向，他日前更突然拍片講到：「其實我已經離開咗娛樂圈，冇做歌手好幾年喇！」不過當有網民提議李日朗開演唱會時，他並未有拒絕，只說：「這個…我盡力。」
唱《榕樹》第一句講「失戀」
片中李日朗又提到他曾與張繼聰共同製作了一首名為《榕樹》的歌曲，以悼念他已過世的嫲嫲，雖然在配文中加了「親情」和「回憶殺」的標籤，但他翻唱這首歌時，第一句就選擇唱出：「尚記得我失戀那天飲醉酒，像世間都失去白晝…」令網民猜測他仍舊難忘情傷，有感而發。
遠赴印度出家疑因舊愛結婚兼懷孕
現年43歲的李日朗曾與模特兒黃靜藍拍拖6年，到2023年底分手，去年底，黃靜藍宣布與有米新歡結婚兼懷孕。其後，李日朗遠赴印度出家，就被指是因為難忘情傷。他更在社交網中狂講禪偈，當中提到「被踢開」的原因，以及大講婚外情的深重罪業等，都被猜測在影射即將結婚的舊愛。
黃靜藍撇李日朗1年「造人」成功 嫁集團執行董事
比李日朗細13歲的黃靜藍曾與李日朗拍拖5年，到2023年底分手，當時李日朗直言不知「死因」。到去年底，黃靜藍宣布結婚消息，早前更趁住情人節在社交平台公布懷孕喜訊：「我嘅人生就係處處都有驚喜！話咁快就有多一個情人同我爭情人！大情人小情人都齊哂 Mini Lau is coming！」引來一班網民、好友都紛紛留言祝賀。
黃靜藍的老公Wilson外貌俊俏，就連背景都超級強大。Wilson畢業於英國倫敦國王學院，主修法學，畢業後不久便創立了他的第一間印刷公司。隨後，Wilson相繼創立了三間公司，並最終成為一家餐飲集團的執行董事，坐擁飲食王國。
撰文：東方新地圖片來源：抖音@唱故事的人李日朗、IG＠mrdonli、小紅書@李日朗Don、Threads@mrdonli、IG@bluenamchu資料或影片來源：原文刊於新假期