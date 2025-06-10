李日朗繼出家後再宣布退出娛樂圈 重唱失戀歌疑難忘情傷

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繼早前到印度出家後，近日李日朗再在社交平台上正式宣布，他已經離開娛樂圈，不再是歌手！

李日朗：我已經離開咗娛樂圈

李日朗雖已淡出娛樂圈多年，但近年仍有為TVB拍劇，早前他突然宣布出家，更令不少網民好關心他的新動向，他日前更突然拍片講到：「其實我已經離開咗娛樂圈，冇做歌手好幾年喇！」不過當有網民提議李日朗開演唱會時，他並未有拒絕，只說：「這個…我盡力。」

李日朗 李日朗突然拍片話自己已經離開咗娛樂圈。（圖片來源：抖音@唱故事的人李日朗）
李日朗突然拍片話自己已經離開咗娛樂圈。（圖片來源：抖音@唱故事的人李日朗）
李日朗 仲話自己冇做歌手好幾年！（圖片來源：抖音@唱故事的人李日朗）
仲話自己冇做歌手好幾年！（圖片來源：抖音@唱故事的人李日朗）
李日朗 睇翻李日朗對上一次拍劇，已是2022年拍攝、2023年播出的《你好，我的大夫》。（圖片來源：IG＠mrdonli）
睇翻李日朗對上一次拍劇，已是2022年拍攝、2023年播出的《你好，我的大夫》。（圖片來源：IG＠mrdonli）
李日朗 雖然話自己已經退圈，但李日朗近日仍先後曬出不少在圈中嘅舊照，圖為他04年拍TVB劇《十兄弟》時嘅造型照。（圖片來源：IG＠mrdonli）
雖然話自己已經退圈，但李日朗近日仍先後曬出不少在圈中嘅舊照，圖為他04年拍TVB劇《十兄弟》時嘅造型照。（圖片來源：IG＠mrdonli）
李日朗 仲有03年參加叱咤頒獎禮時，與一班歌手們嘅合照。（圖片來源：IG＠mrdonli）
仲有03年參加叱咤頒獎禮時，與一班歌手們嘅合照。（圖片來源：IG＠mrdonli）

唱《榕樹》第一句講「失戀」

片中李日朗又提到他曾與張繼聰共同製作了一首名為《榕樹》的歌曲，以悼念他已過世的嫲嫲，雖然在配文中加了「親情」和「回憶殺」的標籤，但他翻唱這首歌時，第一句就選擇唱出：「尚記得我失戀那天飲醉酒，像世間都失去白晝…」令網民猜測他仍舊難忘情傷，有感而發。

李日朗 李日朗重唱《榕樹》，第一句就選擇唱出：「尚記得我失戀那天飲醉酒...」（圖片來源：抖音@唱故事的人李日朗）
李日朗重唱《榕樹》，第一句就選擇唱出：「尚記得我失戀那天飲醉酒…」（圖片來源：抖音@唱故事的人李日朗）
李日朗 又播出歌曲嘅MV。（圖片來源：抖音@唱故事的人李日朗）
又播出歌曲嘅MV。（圖片來源：抖音@唱故事的人李日朗）
李日朗 睇翻這首歌由張繼聰作曲及監製，第一段係講榕樹，第二段開始才講失戀。（圖片來源：《榕樹》MV）
睇翻這首歌由張繼聰作曲及監製，第一段係講榕樹，第二段開始才講失戀。（圖片來源：《榕樹》MV）

遠赴印度出家疑因舊愛結婚兼懷孕

現年43歲的李日朗曾與模特兒黃靜藍拍拖6年，到2023年底分手，去年底，黃靜藍宣布與有米新歡結婚兼懷孕。其後，李日朗遠赴印度出家，就被指是因為難忘情傷。他更在社交網中狂講禪偈，當中提到「被踢開」的原因，以及大講婚外情的深重罪業等，都被猜測在影射即將結婚的舊愛。

李日朗 李日朗與比他細13歲的黃靜藍曾拍拖6年，到2023年底黃靜藍單方面宣布分手。（圖片來源：IG＠mrdonli）
李日朗與比他細13歲的黃靜藍曾拍拖6年，到2023年底黃靜藍單方面宣布分手。（圖片來源：IG＠mrdonli）
李日朗 李日朗早前遠赴印度出家，他表示是為了幫自己、父母和朋友積福，兩、三個星期後已還俗。（圖片來源：小紅書@李日朗Don）
李日朗早前遠赴印度出家，他表示是為了幫自己、父母和朋友積福，兩、三個星期後已還俗。（圖片來源：小紅書@李日朗Don）
李日朗 李日朗早前在社交網狂講禪偈，其中更講到一隻馬「被踢開」的原因。（圖片來源：Threads@mrdonli）
李日朗早前在社交網狂講禪偈，其中更講到一隻馬「被踢開」的原因。（圖片來源：Threads@mrdonli）
李日朗 更發長文講到婚外情的罪業深重，直指：「這個淫是一個魔。」（圖片來源：Threads@mrdonli）
更發長文講到婚外情的罪業深重，直指：「這個淫是一個魔。」（圖片來源：Threads@mrdonli）

黃靜藍撇李日朗1年「造人」成功 嫁集團執行董事

比李日朗細13歲的黃靜藍曾與李日朗拍拖5年，到2023年底分手，當時李日朗直言不知「死因」。到去年底，黃靜藍宣布結婚消息，早前更趁住情人節在社交平台公布懷孕喜訊：「我嘅人生就係處處都有驚喜！話咁快就有多一個情人同我爭情人！大情人小情人都齊哂 Mini Lau is coming！」引來一班網民、好友都紛紛留言祝賀。

黃靜藍的老公Wilson外貌俊俏，就連背景都超級強大。Wilson畢業於英國倫敦國王學院，主修法學，畢業後不久便創立了他的第一間印刷公司。隨後，Wilson相繼創立了三間公司，並最終成為一家餐飲集團的執行董事，坐擁飲食王國。

李日朗 黃靜藍早前分享大肚寫真，可見肚子已十分巨大，估計即將臨盆。（圖片來源：IG@bluenamchu）
黃靜藍早前分享大肚寫真，可見肚子已十分巨大，估計即將臨盆。（圖片來源：IG@bluenamchu）
李日朗 黃靜藍老公Wilson夠晒靚仔之餘，又係公司董事，絕對係超筍盤。（圖片來源：IG@bluenamchu）
黃靜藍老公Wilson夠晒靚仔之餘，又係公司董事，絕對係超筍盤。（圖片來源：IG@bluenamchu）

撰文：東方新地圖片來源：抖音@唱故事的人李日朗、IG＠mrdonli、小紅書@李日朗Don、Threads@mrdonli、IG@bluenamchu資料或影片來源：原文刊於新假期

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