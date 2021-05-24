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東張女神李旻芳為病犬買7百萬連花園私樓 為照顧狗狗推遲生B計劃

東方新地 - 娛聞

有「東張女神」之稱的李旻芳人美心更美，為照顧一對年老愛犬，原本住唐樓的李旻芳不惜每日孭住重達約二十多公斤狗狗上落樓梯，最近她和同時《東張西望》主持的老公黃耀英為狗狗搬新屋，以近700萬元買入西貢一個低層連花園單位，為了讓狗狗住得舒適，李旻芳更不惜捨棄上手業主百萬元豪華裝修，全屋鋪上軟墊方便狗狗生活。

文：東方新地｜圖：李旻芳IG圖片及新傳媒圖片庫

李旻芳視愛犬如命。
李旻芳視愛犬如命。

李旻芳 兩犬相繼患癌

現年33歲的李旻芳（Lucy）2019年與同屬《東張西望》主持的黃耀英（Darren）結婚，兩人原定計劃婚後火速造人，不過卻甘願為了專注照顧一對15歲愛犬「BB」及「妹妹」金毛尋回犬而延遲計劃，可惜今年2月「妹妹」因癌症離世，「BB」早前亦確診有惡性口腔黑色素瘤，為了讓「BB」最後的日子住得更加舒適，李旻芳近日就以692.5萬元買入西貢逸瓏海滙2座一個低層連花園單位。

李旻芳自「BB」和「妹妹」3個月大時便開始領養牠們，之後一直不離不棄，轉眼兩犬已15歲大，「妹妹」今年2月已因癌症離世，「BB」早前亦被確診有惡性口腔黑色素瘤。
李旻芳自「BB」和「妹妹」3個月大時便開始領養牠們，之後一直不離不棄，轉眼兩犬已15歲大，「妹妹」今年2月已因癌症離世，「BB」早前亦被確診有惡性口腔黑色素瘤。
李旻芳除了叫一對愛犬為「BB」和「妹妹」外，又稱牠們為「公公」及「婆婆」。
李旻芳除了叫一對愛犬為「BB」和「妹妹」外，又稱牠們為「公公」及「婆婆」。

逸瓏海滙於2017年入伙，是位於西貢市中心的新晉低密度屋苑，據知被李旻芳買入的單位實用面積為433方呎，連235方呎花園，原則為一房兩廳連儲物室間隔，原業主曾花90萬元將單位房間及客廳打通，並增設了兩間閣樓睡房，不過為了方便「BB」在屋中走動，李旻芳不惜捨棄上手業主近百萬元豪裝，搵來設計師在全屋鋪上軟墊，一切以病犬生活為先。

李旻芳話希望可以服侍愛犬到最後一刻，讓牠安安樂樂舒舒服服地離開。
李旻芳話希望可以服侍愛犬到最後一刻，讓牠安安樂樂舒舒服服地離開。

醫生斷定病犬只有兩個月命

李旻芳透露「BB」經過多次手術後，被醫生預計尚有兩個月壽命，今次搬新屋是希望可以藉著轉換新環境，令「BB」的病情得到紓緩，但她指裝修都要幾個月時間，所以她現時成日都叫「BB」加油，希望牠能入住她專門為牠準備的安樂窩。

李旻芳指「BB」現時肯出街、食嘢同飲水，算係精神，但個口成日流血，塊面亦腫晒，令她非常心痛。
李旻芳指「BB」現時仍肯出街、食嘢同飲水，尚算精神，但口腔會不時流血、面腫，令她非常心痛。
李旻芳又表示老公和她講過將來「BB」離開後，會將兩隻狗狗的骨灰混合製作成一條鑽石鏈給她戴住，代表她時時刻刻和牠們在一起。
李旻芳又表示老公和她講過將來「BB」離開後，會將兩隻狗狗的骨灰混合製作成一條鑽石鏈給她戴住，代表她時時刻刻和牠們在一起。

李旻芳延遲生B照顧愛犬終老

李旻芳去年曾在社交網貼出一張照片，照片中她揹著體型接近跟她一樣但行動不便的愛犬，提著大包日用品徒步走上樓梯，負重多少大家相信心中有數，李旻芳寫道：「只要我仲行得走得！我會一直帶住你哋同我一齊行！」李旻芳指雖然辛苦，但同老公堅持每日放狗兩次，希望狗狗多出外，保持健康身心﹗

東張女神李旻芳愛心爆棚 孭14歲愛犬行樓梯兼延後生B大計
李旻芳指愛犬年紀老邁，行動開始不便，腳仔有時會唔夠力，因此上落樓梯時要她幫下手。
李旻芳為了愛犬能多點出外探索及吸新鮮空氣，不怕辛苦孭出孭入，只因「老人家都唔可以成日困喺屋企」。（圖片來源：李旻芳IG）
李旻芳為了愛犬能多點出外探索及吸新鮮空氣，不怕辛苦孭出孭入，只因「老人家都唔可以成日困喺屋企」。（圖片來源：李旻芳IG）
東張女神李旻芳愛心爆棚 孭14歲愛犬行樓梯兼延後生B大計
李旻芳的愛犬已年老多病，不過她堅負責任，一直細心陪伴且照料愛犬。

李旻芳在ig寫下感言：

我家狗狗今年14歲喇！

雖然行動開始不便，腳仔有時會唔夠力，

只係上落樓梯有時要我幫下手，但係都好慶幸年紀咁大仲行得走得！

仲係好為食好好胃口！依家愈老愈痴人！哈哈！

無論你喺邊都要捐窿捐罅直至身體可以掂住人先安心！好鬼可愛，只要我仲行得走得！我會一直帶住你哋同我一齊行，你哋要加油啊

東張女神李旻芳愛心爆棚 孭14歲愛犬行樓梯兼延後生B大計
李旻芳笑指愛犬無論喺邊都要捐窿捐罅直至身體可以掂住人先安心，好鬼可愛。
東張女神李旻芳愛心爆棚 孭14歲愛犬行樓梯兼延後生B大計
李旻芳將兩隻愛犬由三個月大養到15歲多，感情非常深厚。

愛心爆棚的李旻芳，原本與老公黃耀英有生B大計，但為了老邁的愛犬，決定延遲，先照顧愛犬終老。

視愛犬如家人，結婚照當然唔少得牠們。
李旻芳19年5月與黃耀英結婚，二人一直視愛犬如家人，結婚照當然唔少得牠們。
與老公同樣是狗奴，齊心照顧愛犬終老。
老公黃耀英同樣是狗奴，與李旻芳齊心照顧愛犬終老。

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