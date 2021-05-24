東張女神李旻芳為病犬買7百萬連花園私樓 為照顧狗狗推遲生B計劃

有「東張女神」之稱的李旻芳人美心更美，為照顧一對年老愛犬，原本住唐樓的李旻芳不惜每日孭住重達約二十多公斤狗狗上落樓梯，最近她和同時《東張西望》主持的老公黃耀英為狗狗搬新屋，以近700萬元買入西貢一個低層連花園單位，為了讓狗狗住得舒適，李旻芳更不惜捨棄上手業主百萬元豪華裝修，全屋鋪上軟墊方便狗狗生活。

文：東方新地｜圖：李旻芳IG圖片及新傳媒圖片庫