東張女神李旻芳為病犬買7百萬連花園私樓 為照顧狗狗推遲生B計劃
文：東方新地｜圖：李旻芳IG圖片及新傳媒圖片庫
李旻芳 兩犬相繼患癌
現年33歲的李旻芳（Lucy）2019年與同屬《東張西望》主持的黃耀英（Darren）結婚，兩人原定計劃婚後火速造人，不過卻甘願為了專注照顧一對15歲愛犬「BB」及「妹妹」金毛尋回犬而延遲計劃，可惜今年2月「妹妹」因癌症離世，「BB」早前亦確診有惡性口腔黑色素瘤，為了讓「BB」最後的日子住得更加舒適，李旻芳近日就以692.5萬元買入西貢逸瓏海滙2座一個低層連花園單位。
逸瓏海滙於2017年入伙，是位於西貢市中心的新晉低密度屋苑，據知被李旻芳買入的單位實用面積為433方呎，連235方呎花園，原則為一房兩廳連儲物室間隔，原業主曾花90萬元將單位房間及客廳打通，並增設了兩間閣樓睡房，不過為了方便「BB」在屋中走動，李旻芳不惜捨棄上手業主近百萬元豪裝，搵來設計師在全屋鋪上軟墊，一切以病犬生活為先。
醫生斷定病犬只有兩個月命
李旻芳透露「BB」經過多次手術後，被醫生預計尚有兩個月壽命，今次搬新屋是希望可以藉著轉換新環境，令「BB」的病情得到紓緩，但她指裝修都要幾個月時間，所以她現時成日都叫「BB」加油，希望牠能入住她專門為牠準備的安樂窩。
李旻芳延遲生B照顧愛犬終老
李旻芳去年曾在社交網貼出一張照片，照片中她揹著體型接近跟她一樣但行動不便的愛犬，提著大包日用品徒步走上樓梯，負重多少大家相信心中有數，李旻芳寫道：「只要我仲行得走得！我會一直帶住你哋同我一齊行！」李旻芳指雖然辛苦，但同老公堅持每日放狗兩次，希望狗狗多出外，保持健康身心﹗
李旻芳在ig寫下感言：
我家狗狗今年14歲喇！
雖然行動開始不便，腳仔有時會唔夠力，
只係上落樓梯有時要我幫下手，但係都好慶幸年紀咁大仲行得走得！
仲係好為食好好胃口！依家愈老愈痴人！哈哈！
無論你喺邊都要捐窿捐罅直至身體可以掂住人先安心！好鬼可愛，只要我仲行得走得！我會一直帶住你哋同我一齊行，你哋要加油啊
愛心爆棚的李旻芳，原本與老公黃耀英有生B大計，但為了老邁的愛犬，決定延遲，先照顧愛犬終老。