東張女神李旻芳唔再著招牌小背心有原因？ 改著超立體小白Tee令網民錯重點
李旻芳 擔心愈曬愈黑
36歲的李旻芳日前在社交網大呻：「愈曬愈黑…究竟我會唔會白返？」引來網民紛紛安慰她：「黑啲好似好啲喎」、「小麥色仲好睇」、「超健康膚色」、「運動型膚色先最煞食」、「黑白唔緊要，最緊要靚」等等，亦有網民搞笑指：「非洲人以為妳係同鄉」、「唔係呀，好白呀…件Tee」、「唔會，因為自你出道以嚟，都未見過你皮膚白」等等。
網民錯重點：令人好想打擾
其中有不少網民都錯重點，只留意到配圖中李旻芳身著的小白Tee，由於其上圍太立體，令小白Tee前「『Fearful Dog』請勿打擾」的字體都有點變形，網民紛紛笑指：「見到好難唔打擾」、「無法直視」、「好衰～令人好想打擾」、「句『請勿打擾』好立體，睇得好清楚」、「我好專注咁望住『請勿打擾』呢4個字」等等。
曾著同一件小白Tee採訪阿伯
更有心水清網民指出李旻芳近日曾著住同一件小白Tee出鏡，採訪「阿伯搵那些年女神」，網民更搞笑指：「我以為你著呢件Tee係暗示畀阿伯聽，叫佢唔好「打擾」（佢眼中個位）女神 （即係今日嘅姨姨/婆婆）。」睇番節目片段，原來當時李旻芳在小白Tee外都有罩著外套，難得網民竟可透過外套睇清小白Tee上的字句，果然係忠粉！
李旻芳黑肉小背心Look獲網民激讚
早前李旻芳難得再以小背心Look採訪「教育界老鼠屎」，即引起網民熱議，雖然李旻芳這次的小背心造型相對密實，但網民都激讚她超索，充滿女人味：「李旻芳浸人妻味越嚟越正」、「黑肉！」、「條女好X fit」等等。
李旻芳 獲老公批准行性感路線
現年36歲的李旻芳畢業於英國大學 University of Central Lancashire UK，修讀 Business and Marketing Degree BA (Hons) 並取得一級榮譽大學學位，入行前曾做空姐，又參加過2012年港姐選舉首輪面試，2013年她修畢第26期TVB藝員訓練班入行，到2015年開始主持《東張西望》至今，因豐滿身形而備受網民關注，更被封為「東張咪神」。
其實李旻芳雖然已「封盤」做人妻，但老公黃耀英（Darren）曾經「開綠燈」，直言支持她繼續行性感路線：「因為香港電視台嘅尺度唔會太大，變相佢都唔會過分性感，我接受到！」所以網民唔使太擔心她婚後因為怕被「睇蝕」，而減少性感出鏡！
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