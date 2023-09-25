李旻芳

東張女神李旻芳唔再著招牌小背心有原因？ 改著超立體小白Tee令網民錯重點

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《東張西望》女神李旻芳（Lucy）近日主持節目時少有再著招牌小背心現身，引來不少網民猜測是否因為已婚，老公黃耀英怕她被「睇蝕」，所以就算大熱天時，都要加件薄外套遮一遮！日前李旻芳在社交網出新po，就疑似用4個字為網民釋疑！

李旻芳 擔心愈曬愈黑

36歲的李旻芳日前在社交網大呻：「愈曬愈黑…究竟我會唔會白返？」引來網民紛紛安慰她：「黑啲好似好啲喎」、「小麥色仲好睇」、「超健康膚色」、「運動型膚色先最煞食」、「黑白唔緊要，最緊要靚」等等，亦有網民搞笑指：「非洲人以為妳係同鄉」、「唔係呀，好白呀…件Tee」、「唔會，因為自你出道以嚟，都未見過你皮膚白」等等。

李旻芳 大熱天時，受訪者都著短袖衫，但李旻芳近日做採訪，都愛添上薄外套。
大熱天時，受訪者都著短袖衫，但李旻芳近日做採訪，都愛添上薄外套。（圖片來源：IG@limanfong）
李旻芳 經常要外出採訪，李旻芳話好難唔再曬太陽！
經常要外出採訪，李旻芳話好難唔再曬太陽！（圖片來源：IG@limanfong）

網民錯重點：令人好想打擾

其中有不少網民都錯重點，只留意到配圖中李旻芳身著的小白Tee，由於其上圍太立體，令小白Tee前「『Fearful Dog』請勿打擾」的字體都有點變形，網民紛紛笑指：「見到好難唔打擾」、「無法直視」、「好衰～令人好想打擾」、「句『請勿打擾』好立體，睇得好清楚」、「我好專注咁望住『請勿打擾』呢4個字」等等。

李旻芳 網民都將焦點放了在李旻芳的小白Tee上。
網民都將焦點放了在李旻芳的小白Tee上。（圖片來源：IG@limanfong）

曾著同一件小白Tee採訪阿伯

更有心水清網民指出李旻芳近日曾著住同一件小白Tee出鏡，採訪「阿伯搵那些年女神」，網民更搞笑指：「我以為你著呢件Tee係暗示畀阿伯聽，叫佢唔好「打擾」（佢眼中個位）女神 （即係今日嘅姨姨/婆婆）。」睇番節目片段，原來當時李旻芳在小白Tee外都有罩著外套，難得網民竟可透過外套睇清小白Tee上的字句，果然係忠粉！

李旻芳 李旻芳日前曾著住同一件小白Tee，採訪「阿伯搵那些年女神」！
李旻芳日前曾著住同一件小白Tee，採訪「阿伯搵那些年女神」！（圖片來源：《東張西望》截圖、《3日2夜》截圖）

李旻芳黑肉小背心Look獲網民激讚

早前李旻芳難得再以小背心Look採訪「教育界老鼠屎」，即引起網民熱議，雖然李旻芳這次的小背心造型相對密實，但網民都激讚她超索，充滿女人味：「李旻芳浸人妻味越嚟越正」、「黑肉！」、「條女好X fit」等等。

東張西望 李旻芳的小背心Look順利平息民憤，不再鬧爆《東張西望》延播「工廈變淫窟」報道一事。
36歲李旻芳的小背心Look順利平息民憤，不再鬧爆《東張西望》延播「工廈變淫窟」報道一事。（圖片來源：YouTube@東張+）
李旻芳 網民大讚李旻芳愈來愈有人妻味！
網民大讚李旻芳愈來愈有人妻味！（圖片來源：YouTube@東張+）

李旻芳 獲老公批准行性感路線

現年36歲的李旻芳畢業於英國大學 University of Central Lancashire UK，修讀 Business and Marketing Degree BA (Hons) 並取得一級榮譽大學學位，入行前曾做空姐，又參加過2012年港姐選舉首輪面試，2013年她修畢第26期TVB藝員訓練班入行，到2015年開始主持《東張西望》至今，因豐滿身形而備受網民關注，更被封為「東張咪神」。

其實李旻芳雖然已「封盤」做人妻，但老公黃耀英（Darren）曾經「開綠燈」，直言支持她繼續行性感路線：「因為香港電視台嘅尺度唔會太大，變相佢都唔會過分性感，我接受到！」所以網民唔使太擔心她婚後因為怕被「睇蝕」，而減少性感出鏡！

東張女神 東張西望 李旻芳老公黃耀英會貼身陪返工。
李旻芳與老公黃耀英同為《東張西望》主持，更是同屆訓練班同學，在訓練班時期已開始拍拖，到2019年結婚。（圖片來源：IG@limanfong）
東張女神 東張西望 李旻芳對於此事表示唔太清楚詳情亦擔心唔嚟，因為始終唔係自己收到威脅訊息
李旻芳平日做採訪衣著唔算性感，但仍難掩34C好身形。（圖片來源：IG@limanfong）
李旻芳 著藍色緊身衫出鏡曾引起網民熱議，被封「巨乳任何仁」！
曾著藍色緊身衫出鏡曾引起網民熱議，被封「巨乳任何仁」！（圖片來源：《東張西望》截圖）
李旻芳 doncheungYHM
視覺效果非常震撼！（圖片來源：《東張西望》截圖）
李旻芳 仲試過在節目中著緊身白衫以「蕩奶mode」介紹Glamping活動，引來網民熱議。
仲試過在節目中著緊身白衫以「蕩奶mode」介紹Glamping活動，引來網民熱議。（圖片來源：《東張西望》截圖）
李旻芳 上船出發去介紹荔枝窩好去處時，穿白色貼身背心及黑色短褲的李旻芳，於碼頭直奔落船，亦令上圍激盪，睇到網民流晒鼻血！
介紹荔枝窩好去處時，穿白色貼身背心及黑色短褲的李旻芳，於碼頭直奔落船，亦令上圍激盪，睇到網民流晒鼻血！（圖片來源：《東張西望》截圖）
李旻芳 其實早年李旻芳在《東張西望》衣著更加激！
其實早年李旻芳在《東張西望》衣著更加激！（圖片來源：《東張西望》截圖）
李旻芳 又曾經拍攝旅遊節目《3日2夜》，大騷澎湃身形。
又曾經拍攝旅遊節目《3日2夜》，大騷澎湃身形。（圖片來源：《3日2夜》截圖）
李旻芳 其中一集李旻芳著三點式浸Spa。
其中一集李旻芳著三點式浸Spa。（圖片來源：《3日2夜》截圖）
李旻芳 多角度任影唔嬲。
多角度任影唔嬲。（圖片來源：《3日2夜》截圖）
李旻芳 身形fit到漏！
身形fit到漏！（圖片來源：《3日2夜》截圖）
李旻芳 又半裸做按摩。
又半裸做按摩。（圖片來源：《3日2夜》截圖）
李旻芳 唔只大露背，仲側身露波邊。
唔只大露背，仲側身露波邊。（圖片來源：《3日2夜》截圖）
李旻芳 又曾泳衣拍方紹聰奶仔）主持的《野外步出》。
又曾泳衣拍方紹聰（奶仔）主持的《野外步出》。（圖片來源：《野外步出》截圖）
李旻芳 視覺效果同樣澎湃！
視覺效果同樣澎湃！（圖片來源：《野外步出》截圖）
李旻芳 李旻芳仲非常有愛心，曾為了照顧年老愛犬而延遲生育大計，被網民大讚感覺好賢淑！
李旻芳仲非常有愛心，曾為了照顧年老愛犬而延遲生育大計，被網民大讚感覺好賢淑！（圖片來源：IG@limanfong）
李旻芳 兩公婆同樣係愛犬之人。
兩公婆同樣係愛犬之人。（圖片來源：IG@limanfong）
李旻芳 出嫁時的李旻芳。
出嫁時的李旻芳。（圖片來源：IG@limanfong）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@limanfong、YouTube@東張+、《東張西望》截圖、《3日2夜》截圖、《野外步出》截圖、新傳媒照片庫

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