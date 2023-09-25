東張女神李旻芳唔再著招牌小背心有原因？ 改著超立體小白Tee令網民錯重點

《東張西望》女神李旻芳（Lucy）近日主持節目時少有再著招牌小背心現身，引來不少網民猜測是否因為已婚，老公黃耀英怕她被「睇蝕」，所以就算大熱天時，都要加件薄外套遮一遮！日前李旻芳在社交網出新po，就疑似用4個字為網民釋疑！