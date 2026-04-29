百日女團｜導師Sharon猛料背景大起底 曾與陳蕾同屆參賽 星級學生名單曝光！
《百日女團》 Sharon登場拯救Shirley Asha
在《百日女團》最新一集中，Shirley和Asha組成的限定女團「PAWS」面臨嚴峻考驗，需要在音樂總監謝國維和Herman面前試音。兩位成員雖然決心十足，但唱功明顯未達標，技巧不足的問題暴露無遺。就在她們信心大受打擊之際，節目組安排的「救星」歌唱老師Sharon（李昊嘉）正式登場，希望能將兩人訓練成明日歌姬。Sharon的出現，瞬間成為網民焦點，其專業氣場及隱藏的驚人背景，令觀眾對Shirley和Asha的脫胎換骨充滿期待。
Sharon獲封昔日《星光大道》靚聲女王
不少網民一眼就認出，這位星級導師Sharon，正是在2009年參加第一屆《亞洲星光大道》的李昊嘉。當年她憑著翻唱鄧麗欣的《電燈膽》一鳴驚人，影片在一夜之間於YouTube狂吸近100,000點擊率，被封為「靚聲女王」。雖然她最終在比賽中止步第七名，但其音樂才華早已備受肯定。更令人意想不到的是，當年與她同屆比賽的對手，還包括如今在樂壇大紅大紫的陳蕾、羅力威及譚杏藍等人，可謂星光熠熠。
搖身一變成陳蕾恩師
最讓網民津津樂道的，是李昊嘉與陳蕾之間「識於微時」的關係。兩人當年既是對手也是戰友，但比賽結束後，陳蕾竟反過來拜李昊嘉為師學習唱歌，可見其實力早已獲圈內人認可。除了陳蕾外，李昊嘉的星級學生名單更是嚇人，當中包括ToNick主音趙善恆、小塵埃成員Pollie、JUDE曾若華、張蔓姿，甚至連「小薯茄」的麗英都曾是她的學生，其教學版圖橫跨主流與獨立音樂圈，影響力驚人。
打造國民初戀Chantel幕後功臣
近年最能證明李昊嘉「點石成金」能力的，莫過於一手打造《聲夢傳奇》的「國民初戀」姚焯菲（Chantel）。李昊嘉曾在訪問中透露，當初是Chantel爸爸主動聯絡她，而她初次聽到Chantel唱歌時，已發現其潛力：「第一次Chantel唱歌嗰時覺得佢把聲好特別，同埋因為佢主要用英文溝通，所以覺得佢咬中文字就更特別，而且最難得係佢冇懶音。」她認為唱歌是「四成講天份，六成講你有幾勤力」，而Chantel正是靠後天努力，才能在短時間內飛速進步，成為萬人迷。
網民驚嘆隱世高手
李昊嘉的超狂履歷曝光後，網民紛紛洗版式留言，大感震驚：「原來佢咁猛料！教出陳蕾同Chantel，真係樂壇最強教母！」、「怪唔之得ViuTV請佢出山救亡，有佢教Shirley同Asha實力肯定大躍進！」、「由參賽者變做天后嘅老師，呢個經歷太勵志！」、「一個歌唱老師嘅學生可以橫跨ATV、TVB同ViuTV，簡直係傳奇級數！」全城熱議這位隱世高手的出現，會為《百日女團》帶來怎樣的逆轉奇蹟。