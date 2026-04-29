百日女團｜導師Sharon猛料背景大起底 曾與陳蕾同屆參賽 星級學生名單曝光！

ViuTV全新實況節目《百日女團》記錄沈殷怡（Shirley）與徐㴓喬（Asha）由零開始挑戰成為唱跳女團的過程，最新一集講到兩位成員在音樂總監面前試音，歌唱技巧不足的問題無所遁形，場面一度非常尷尬！幸好節目組請來星級歌唱導師Sharon出手拯救，而這位導師一出場，立即被眼利網民認出，其超猛料背景更被極速起底！