抗癌勇士李明蔚不敵癌魔 終年31歲 好友馬浚偉代公布死訊
撰文：東方新地｜圖：李明蔚fb
馬浚偉在李明蔚facebook宣布
按照Sarena 李明蔚的意願，本人（馬浚偉）代表她的家人在此公告，明蔚於今天，即2021年5月4日下午5時10分，回到了天父的懷抱。感謝各方對明蔚一直以來的關心、支持和愛護！
感恩！
祝福大家！
Amen！
馬浚偉當正李明蔚是妹妹，不但為她代公布死訊，又在fb哀痛發文悼念：
不用痛了！
不用怕了！
乖乖在天家等馬仔哥哥！
我們靜待那天，再見！
上月留言會努力戰勝癌魔
上月尾30日，病情再度反覆的李明蔚，亦請馬浚偉在fb代留言：
「大家好，我係Sarena，多謝大家對我的關心，由於我的身體狀況已經變得比較差，實在沒有辦法再一一回覆大家的問候，多謝你們對我的關心和支持！未來嘅路會係點，我自己都唔清楚，不過我依然會努力，希望！我喺呢度再次多謝馬仔哥哥送呢隻MV俾我，喺呢度我將呢一首「交換愛情」MV送畀大家。」
患癌器官衰竭兼面癱 感激馬浚偉出錢出力圓歌唱夢
每個人生命中都會遇上很多意外，但是當你知道自己患上癌症的時候，你又會怎樣面對？年紀輕輕的女歌手李明蔚(Sarena)在22歲確診患上癌症，經歷了長達多年的地獄日子，電療、化療讓她痛不欲生，本來漂亮的容貌也因為副作用出現了變化。最讓她傷心的是她的唱歌夢也因為這個病難以實現，雖然生命正在倒數，也不知道生存到哪一天，但是她選擇樂觀面對，最開心的就是前輩馬浚偉主動幫助她完成她的歌唱夢，是她生命中的天使！
女歌手李明蔚抗癌7年器官衰竭 生命在倒數
歌手李明蔚在19歲的時候被星探發掘，20歲就加入了歌唱組合，可惜在2012年22歲的她就被確診患上罕見的鼻咽腺樣囊性癌，可是李明蔚的腫瘤貼近鼻腔血管位置不能做手術，所以只能靠做化療、電療醫治。半年內就進行了38次電療和4次化療，慢慢出現了口腔潰爛、皮膚敏感甩皮還有牙骹肌肉痿縮而不能開口，連進食都有難度，體重跌到只有80磅。李明蔚一度以為自己是絕症快要死了，用了整整1年的時間才接受到。
李明蔚的病情一直都起伏不定，在2016年的時候病情突然惡化，腫瘤再次擴大，癌細胞擴散到肺部，手術後更因為神經發炎引致面癱，右耳只有3成聽力。曾經夢想再唱歌的她非常擔心。更試過躲在家裡幾個月不見人，但是她最後還是選擇積極面對，又努力練習咬字，終於推出個人專輯《交換愛情》。
可是上天總是殘忍的，在2017年李明蔚忽然狂流鼻血，為免血液流入氣管阻礙呼吸致死，必須在喉嚨做手術開洞幫助呼吸，最後發現原來是鼻子裡的腫瘤出血。可是最讓人傷心的就是手術後她的聲帶癱瘓，連說話都難，更何況唱歌，就連醫生都說她很可能很快就離開世上，那一刻她只想著唱歌。
到了2018年李明蔚情況還是沒有很大進展，她的面癱讓眼睛一直不能閉上，導致紅腫發炎，而且到今年腫瘤已經擴散到她的肝、腎等多個器官，還出現器官衰竭的問題。李明蔚深知自己病情嚴重，生命正在倒數，但她依然勇敢面對，還想可以出書鼓勵有同樣遭遇的人。
也許堅強生存的李明蔚感動了很多人，她的身邊有很多前輩都幫助她完成她的夢想。在她抗癌的期間成功推出了個人專輯，特別是馬浚偉。當時面癱的李明蔚內心非常可望擁有自己的歌曲，也是她唯一未完成的夢想。當馬浚偉知道後，主動為她錄製新歌出碟，即使中途李明蔚入院做手術，馬浚偉都依然繼續幫她宣傳，又為她準備簽唱會。後來馬浚偉在自己的舞台劇也有邀請李明蔚擔任舞台劇幕後助理，還特意向觀眾介紹她，讓她非常感動。
馬浚偉主動幫忙
曾經患上過抑鬱症的馬浚偉很明白患者的心情，身邊人的支持非常重要！他的母親也是因為癌症逝世，妹妹也曾經患上乳癌，所以他非常關心李明蔚：「我覺得明蔚好有potential，我只係出好少嘅力，只要佢好返，我能力範圍內想做乜嘢咪幫佢做，要完成佢音樂上或演藝上嘅心願。」他的善心真的讓人動容！
李明蔚也曾經有過2個男朋友，第1個拍拖8個月，第2個只有3年，但是她依然覺得自己很幸運，感恩身邊很多好人，感恩自己還能講到話，即使不知道剩下多少日子，但是這一刻依然生存，所以她一直都努力樂觀地與癌症搏鬥，積極接受治療，讓身邊很多人都被她感染，把正能量傳播出去！
精選重溫：娛樂圈好人好事多到數唔晒：
黃子華初出道 青雲貼心義氣相助
黃子華棟篤笑《金盆𠺘口》嘅尾聲時段都會同大家分享吓被貴人幫助嘅故事，趁機會公開多謝呢啲朋友！事緣早年黃子華嘅棟篤笑騷都仲未係好賺到錢嗰陣，某次表演完，雖然未到尾場，但子華有啲朋友睇完演出就興高采烈咁叫子華去慶功，子華雖然心想平時都係尾場先慶功，不過朋友叫到人多開心嘛，就話好啦！於是子華與當時包括劉青雲等一行20幾人去食飯慶功，其實入面就得三、四個人係識嘅，但仲要食高級日本料理喎！子華話嗰陣一場棟篤笑唔係賺到好多錢，仲笑言：「都唔知啲日本人點解咁勁，發明樣樣嘢食都係咁貴嘅。」
｜子華激讚青雲「有大俠風範」
不過主人家子華無奈都要埋單㗎啦，話晒廿幾個人，都幾甘㗎嘛！正當佢諗住找數嘅時候，個收銀員竟然同佢話「啊邊個」幫你俾咗喇。子華講到呢度已經開始哽咽都講唔到落去，飲咗啖水，先笑番咁自嘲話，大家睇下佢個人幾睇重錢喎！
「啊邊個」其實係劉青雲！青雲嗰時同子華講：「我知道呢度好多人同你唔熟，我幫你搞掂喇！」子華忍唔住個感動樣，諗番都話一個人好哋哋點解會幫人埋單呢，但子華話最觸動到佢嘅唔係因為劉青雲俾錢，「而係因為佢（青雲）知道呢餐飯對呢個人（子華）嚟講係一個數目。」最後，子華仲讚多句話青雲「有大俠風範，好嘢！」，全場拍手，掌聲雷動！劉青雲真係好型啊！
黃子華大爆與發哥相識經過
而喺另一場棟篤笑臨近尾聲時，子華就突然指自己好開心，因為發哥周潤發亦有到場睇騷！其後，子華透露自己與發哥相識的一場經過，佢指自己當年還是寂寂無名的藝人 ，但發哥已是位大明星。第一次與發哥相識是在酒店中菜廳，子華表示當時佢見到發哥一直望住自己，並向自己走過來。子華當時就心諗發哥應該唔識自己，點知發哥真係行過嚟，仲同自己握手，子華就坦言當時真係好驚喜！
｜發哥贈靚相
件事仲未完，十年後，一次子華同Do姐於西貢拍攝《男親女愛》片頭時，原來發哥當時亦於西貢影相。過咗一排，有TVB同事搵子華，仲話發哥有嘢俾佢，一拆開原來係一張相。嗰張相，就係子華在西貢拍片頭當日，發哥不作聲拍低子華衝線一刻，之後仲將相裱好，送給子華做禮物！子華當晚還特別帶埋發哥呢份禮物上台，公開感謝發哥，並指估唔到冇乜人識的時候，有人會對自己咁好。
鼎爺義氣助呂良偉
事件要講番41年前，當時只得21歲的呂良偉加入第六期無綫藝員訓練班，同學有陳玉蓮及「阿燦」廖偉雄等。呂良偉精通幾種語言，而且自細練得一身好武功，肯搏又肯捱，可惜畢業後無綫並無同佢簽約，仲表明與佢同類的演員有太多。
｜鼎爺拍檯同高層講數
當時鼎爺李家鼎憑《香港八一》系列「李威」一角走紅，並在無綫兼任武指及馬術指導，鼎爺得知無綫唔簽呂良偉，即時致電對方，並答應為佢向無綫高層反映。據知當時鼎爺霸氣十足，對住高層拍晒檯話：「你唔簽佢吖嘛，咁我簽佢做龍虎武師囉！」結果無綫高層隨後同呂良偉簽約，並開始拍劇。之後的事大家都知，呂良偉憑《上海灘》「丁力」一角紅遍亞洲、之後又憑《跛豪》提名金像獎影帝！
｜呂良偉一生感激
呂良偉之前拍攝中藥廣告時，表示入行以來遇過唔少困難，其中鼎爺喺佢最困難時出手相助，令佢成功同無綫簽約，所以佢一生都會感激對方！而鼎爺日前接受媒體訪問時，直認當年有呢件事發生過，不過自己唔會再提，費事好似叨人哋光咁。鼎爺呢啲義氣仔女，幫過人當然唔會周圍講，心知就得！
古天樂出錢出力 低調行善
影帝古天樂因2008年目睹汶川地震摧毀咗好多人嘅家園，決定成立「古天樂慈善基金」，私下都經常跟進同了解興建學校慨進度，確保唔會出現豆腐渣工程。曾有記者致電詢問「在大陸捐建60幾間學校花咗幾多錢？」古天樂唔肯透露：「我只係本著做善事嘅心，唔想講錢，亦冇目標要捐建幾多學校。」仲話自己有小小成就，有能力就幫忙，亦會一直做落去。據知古天樂至今已斥資興建99間小學，並捐贈18間醫療室、750口水窖同1座小水利工程，捐款超過2,425萬。
｜斥資興建近百間小學
｜曾幫「大佬B」還巨債
除咗低調做善事，古天樂喺圈中仲幫助過唔少人度過難關，「大佬B」吳志雄曾經公開感謝古天樂喺佢最困難時支持佢，據知大佬B喺99年投資失利，蝕咗近億元，古天樂因為喺未紅時曾受過「大佬B」恩惠，所以幫佢還清巨債。此外，仲有指古天樂為感謝《陰陽路》監製南燕多年前嘅賞識，當對方患病時，一直喺經濟上支持對方，仲會久不久包機票、酒店請南燕一家去旅行。
｜傳照顧前女友黃𨥈瑩
黎明堪稱圈中最好老闆
｜豪包助手婚宴酒席及首期
黎明對共事的同事也好到加零一！跟隨黎明身邊廿年的助手，當年係黎明中學同學，助手本身家貧，工作又不如意，適逢黎明入行，聘請他做助手，薪金亦不俗，二人相知相交。到助手大婚，Leon送了份厚禮，就是一張無銀碼的支票！講明任助手自己填！結果有傳助手唔好意思填，最後Leon包起他婚宴所有使費！咁都未算豪，Leon之後再送錢俾助手置業築愛巢，咁好老闆去邊到搵？
｜七位數醫助手
有位助手跟Leon工作期間，突然患重病，Leon得知後即叫對方放長假休養，更自掏腰包七位數助對方醫病，可見Leon有幾咁仗義疏財，可惜其前助手最終不敵病魔離世。
之前曾有報道指有位自稱曾係李嘉欣助手及為黎明工作嘅女士Queenie，指22年前跟黎明到北京工作點知期間突然小產，幸得黎明出錢出力幫手先逃過死門關！事隔多年對方想向大恩人黎明表達謝意，而黎明續拋金句回應：「害過人嘅嘢一定記得，幫過人嘅嘢唔會記得，但一定冇害過人，所以我唔記得。」
｜胸襟廣闊 EQ超高有承擔
黎明2016年在中環海濱活動空間舉行入行30周年的《Random Love Songs 4D in Live 2016》演唱會，為了這次演唱會亦投放了不少心機，可惜就在開騷前1個半小時因未符消防安全規定，而宣布取消。黎明親自到場外道歉，又拍片放在facebook表示：「今日演唱會要取消，原因是食環署不批準，因為消防條例說我們的黑色與藍色布料……雖然是防火料，但不是經過認可規定，我們會盡快去解決善後工作，有機會可以改變或扭轉方法，我們會盡量去嘗試，請排隊的朋友返屋企，為大家帶來這麼多不方便的地方……我只能講……對唔住！萬二分對唔住。」由短片所見，黎明的樣子真是好愁好down，但全港一致力讚Leon為人有承擔！
除此之外，從前有一職員K跟隨Leon多年，出名是Leon團隊中的笑柄，撞板多過食飯，有次Leon到電視台錄影慈善節目，要唱改編歌詞的歌，叫阿K舉大字布以防錯漏，點知大字布係有，但成張倒轉咗，任由Leon台上打眼色，阿K都無動於衷，事後黎明不但無鬧爆佢，只係笑笑就算。
另有次Leon胃部唔舒服，叫阿K幫手買消化餅，阿K一去就幾粒鐘，返到嚟帶嘅竟然係「麥維他消化餅」，令人哭笑不得！雖然唔少高層都睇唔過眼，叫Leon炒阿K魷魚，但Leon不但冇炒阿K，反而依然對阿K十分好！
｜愛低調行善 助乞丐解困
Leon無論從前或現在都為唔少慈善機構服務，除咗眾所周知的公益金和Unicef，平時Leon都暗做善事。有次Leon跟助手出街，途中見街邊有一乞丐，Leon頓生惻隱之心，即叫助手有幾多錢俾幾多，之後還番俾助手，乞丐收到後連聲向Leon道謝！
｜出名萬歲王 唔係姑寒財主
Leon未紅前，有次出席《勁歌金曲》節目後，拉大隊帶唱片公司同事到當年貴價食堂友和日本料理度開餐，大部分人見到餐牌價錢後個心都離一離，打算叫碗拉麵或小食就算，怎料轉頭侍應送來一枱的天婦羅、刺身和鮑魚等，嚇到個個滴晒汗，最後黎明偷偷將那張近五千元的賬單找數，喺當年嚟講絕對係大數目！
｜為鄰居蝕賣500萬跑車
Leon熱愛超跑，曾以500萬買入至愛法拉利458 Italia超級跑車，但為了鄰居小朋友，愛車落地兩年後竟割愛蝕讓。事關每次佢開動戰車時，引擎聲發出嘅隆隆聲都嚇親隔籬屋小女孩，Leon知道後唔單止送果籃道歉，仲割愛蝕賣戰車，真係好有愛心呀！
民間特首劉德華
｜支持蘇樺偉比賽
劉德華自96年開始，每年平均會資助香港殘疾運動員10萬元港幣，而佢為了讓殘疾運動員能專注在自己的運動事業上，更邀請香港著名殘疾運動員蘇樺偉到自己的公司上班，讓佢可以參賽時無後顧之憂！
｜助張衛健解財困
張衛健早年在內地節目《我是演說家》中，分享了自己曾收到劉德華一張「永生難忘的支票」… 事緣97年的金融風暴使不少人陷入財困。就連齊天大聖張衛健，當時亦是沒有任何工作，在房貸的壓力面前、面臨破產的一刻，張衛健得到了華仔的賞識，華仔更二話不說開出支票讓他佢過財困，又與其簽約拍戲，在事業上幫了張衛健一大把。
張衛健更從華仔口中聽到一生銘記的話：「學到的就要教人，賺到的就要給人。」
｜發掘新人張頴康
在2016年的《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》上，入行16年的張頴康憑大熱劇《一屋老友記》勇奪「飛躍進步男藝員獎」。原來在01年時，張頴康的演藝才獲劉德華賞識，讓佢加入自己的經理人工作，更曾每月為張頴康提供五位數字生活費，支持佢就讀TVB無綫藝員訓練班。
後來張頴康接受本刊記者訪問時，直言感激劉華︰「冇華哥就冇我！真係好感激佢。係佢帶我入行，冇佢我唔會入到無綫，亦唔會識到我老婆。」
｜提攜林家棟
林家棟2001年與華仔簽約時，曾經話：「後半生都交給他了。」可見林家棟非常相信華仔！至2011年，林家棟監製電影《打擂臺》，華仔在該部電影中投資近800萬，最後《打擂臺》勇奪當年金像獎四項大獎。多年來，華仔與林家棟已建立了無比的默契，兩人的關係亦由僱主員工變成好友。
｜助張達明渡患癌難關
眾所周知，張達明在12年患上癌症，陷入健康及財政的雙重危機。幸得劉德華的主動相助，主動邀請張達明為其公司寫劇本，更不論時間，先將劇本費全數支付予張達明，讓佢可以渡過難關。
｜助黃秋生渡難關
素來脾氣火爆的黃秋生，估計唯一不會遷怒的人便是劉德華了！只因在2013年時，黃秋生組成自己的劇團，雖然得到資金，但不料自己家中出現財政問題。在苦無對策之時，華仔主動要求加入劇團，讓劇團有能力營運至今。