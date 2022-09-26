李易峰

35歲李易峰「失德」獲釋短片瘋傳 踢拖快閃冇面見人頭耷耷

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內地男星李易峰於9月11日因多次嫖娼被內地警方通報，並遭行政拘留，其個人微博及工作室帳號也先後被封，一夜間形象盡毁，消息曝光後令各界大感震驚，與他合作的13個代言品牌亦相繼公開斷絕關係。直到日前(24日)內地網絡上瘋傳一段李易峰現身的短片，疑似是他從拘留所被釋放回到公司，沿途有大批粉絲到場打氣，但他全程一言不發，腳踏拖鞋的他頭耷耷快閃直入公司大門，冇面見人。

李易峰 李易峰被捕後於21日獲釋，被曝光的短片中可看到他坐保姆車返回公司。
李易峰被捕後於21日獲釋，被曝光的短片中可看到他坐保姆車返回公司。(圖片來源：微博影片截圖）
李易峰 下車後的李易峰快步走，身穿紅黑相間運動服、運動短褲拖鞋，他更用手掩住漁夫帽，同時有一名女粉絲跑向他。
下車後的李易峰快步走，身穿紅黑相間運動服、運動短褲拖鞋，他更用手掩住漁夫帽，同時有一名女粉絲跑向他。(圖片來源：微博影片截圖）

李易峰被拘留後氣勢全消

在內地社交網曝光的短片中，看到李易峰開門走下車，身穿紅黑相間運動服、運動短褲配拖鞋、頭戴漁夫帽，頭耷耷大步走快速穿越人群，本來是人氣小生的李易峰，因負面新聞令他昔日氣勢全消，他全程沒有抬頭，就算戴上口罩亦感覺到他狀態甚差兼冇面見人，連沿途見到周圍有大批粉絲到場支持打氣，李易峰也沒有任何反應。

李易峰 當時李易峰全程頭耷耷，就算戴上口罩亦不難看出他狀態甚差兼沒自信。
當時李易峰全程頭耷耷，就算戴上口罩亦不難看出他狀態甚差兼沒自信，現場有大量粉絲對他不離不棄，哽咽住為他加油。(圖片來源：微博影片截圖）
李易峰 在場大批粉絲對住李易峰叫「加酒」，不過他都充耳不聞。
在場大批粉絲對住李易峰叫「加酒」，不過他都充耳不聞。(圖片來源：微博影片截圖）

李易峰將轉移陣地去東南亞

據知李易峰於9月21日獲得釋放後，目前已由拘留所直接返回公司，先同公司負責人見面及處理合約賠償事宜，而他的團體已經全部解散，真係一個都沒剩，當中有幸的被分派到為其他藝人工作，其餘大部分都成為失業大軍，事後有傳李易峰已返回老家四川，因為在內地已被列為失德藝人，故短時間內會離開內地，轉移東南亞等地重新出發，相信這位「過氣」一線男星後續動向也備受關注。

李易峰 合作中的13個代言品牌發聲明火速解約，李易峰或而要作出賠償。
合作中的13個代言品牌發聲明火速解約，李易峰或而要作出賠償。(圖片來源：微博@李易峰）
李易峰 年少輕狂花費無度的李易峰，今次因為多次嫖娼令人氣直插谷底。
年少輕狂花費無度的李易峰，今次因為多次嫖娼令人氣直插谷底。 (圖片來源：劇照）

李易峰真的失去了一切

李易峰入行15年，坐擁超過10位數平台粉絲，參與拍攝內地劇集酬勞達數千萬人民幣，年少輕狂花費無度，北京和上海有超過價值4,000萬豪宅，還有大量名車。自今次被警方通報多次嫖娼後形象直插谷底，華鼎獎組委會宣佈取消李易峰第22屆華鼎獎「中國百強電視劇最佳男主角」和「全國觀眾最喜愛的影視明星」稱號。個人的社交帳號也全數被平台封禁，連公開道歉的聲明都還沒發表就此「被消失」。

李易峰 李易峰本人及其工作室的微博都「被消失」。
李易峰本人及其工作室的微博都「被消失」。 (圖片來源：微博@李易峰）
李易峰 華鼎獎組委會宣佈取消李易峰第22屆華鼎獎「中國百強電視劇最佳男主角」和「全國觀眾最喜愛的影視明星」稱號。
華鼎獎組委會宣佈取消李易峰第22屆華鼎獎「中國百強電視劇最佳男主角」和「全國觀眾最喜愛的影視明星」稱號。 (圖片來源：微華鼎獎聲明）
李易峰 央視中秋晚會，亦因為李易峰嫖娼被拘留後，即時把他踢出表演清單。
央視中秋晚會，亦因為李易峰嫖娼被拘留後，即時把他踢出表演清單。 (圖片來源：央視新聞圖片）
李易峰 網傳因李易峰事件影響，第一季《盗墓筆記》因此有可能要下架。
網傳因李易峰事件影響，第一季《盗墓筆記》因此有可能要下架。 (圖片來源：《盗墓筆記》海報）
李易峰 相信「過氣」一線男星李易峰後續動向也備受關注。
相信「過氣」一線男星李易峰後續動向也備受關注。 (圖片來源：[email protected]一只吐槽圆）

常見問題

李易峰與楊冪之間曾發生什麼事？

楊冪當時與李易峰合拍古裝劇《古劍奇譚》時曾被傳出不倫戀，婚後二人曾合作電影再度被傳緋聞，更有傳緋聞是楊冪與劉愷威離婚的導火線，有網民近日就大爆當年緋聞的真相⋯⋯詳見：楊冪7年前被爆出軌真相終曝光

李易峰被拘留後有更新嗎?

早前內地網絡上瘋傳一段李易峰現身的短片，疑似是李易峰從拘留所被釋放回到公司，全程李易峰一言不發，腳踏…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：微博影片截圖、微博@李易峰

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