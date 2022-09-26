35歲李易峰「失德」獲釋短片瘋傳 踢拖快閃冇面見人頭耷耷

內地男星李易峰於9月11日因多次嫖娼被內地警方通報，並遭行政拘留，其個人微博及工作室帳號也先後被封，一夜間形象盡毁，消息曝光後令各界大感震驚，與他合作的13個代言品牌亦相繼公開斷絕關係。直到日前(24日)內地網絡上瘋傳一段李易峰現身的短片，疑似是他從拘留所被釋放回到公司，沿途有大批粉絲到場打氣，但他全程一言不發，腳踏拖鞋的他頭耷耷快閃直入公司大門，冇面見人。