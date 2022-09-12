李易峰嫖娼被行政拘留 嫖娼怪癖越爆越多 網民熱炒兩分鐘3P混戰片

內地當紅小生李易峰在昨日（11日）因多次嫖娼被行政拘留，過去多次嫖娼的黑歷史一律曝光。除了李易峰的嫖娼怪癖被越爆越多之外，連疑似李易峰的不雅影片亦被流出，引起網民在網上炒賣影片！曾經年入7000萬的李易峰形象直插谷底，一夜之間13個代言亦掉清光！