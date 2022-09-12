李易峰嫖娼被行政拘留 嫖娼怪癖越爆越多 網民熱炒兩分鐘3P混戰片
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內地當紅小生李易峰在昨日（11日）因多次嫖娼被行政拘留，過去多次嫖娼的黑歷史一律曝光。除了李易峰的嫖娼怪癖被越爆越多之外，連疑似李易峰的不雅影片亦被流出，引起網民在網上炒賣影片！曾經年入7000萬的李易峰形象直插谷底，一夜之間13個代言亦掉清光！
兩分鐘3P混戰片曝光
事件爆發之後，又傳出一段疑似是李易峰的不雅影片，影片長2分鐘，片中有兩男一女在床上激戰。雖然片中的主角們都沒有露正臉，但是網民仍然憑片中身上痣的位置和聲音等特征鎖定男主的真身便是李易峰。該影片一傳出就被微博極速刪除，引來不少網民相繼炒賣影片，反應亦相當熱烈。
李易峰嫖娼被行政拘留
昨日（11日）北京官方警察證實內地當紅小生李易峰因為多次嫖娼而被行政拘留。消息傳出後，李易峰嫖娼的黑歷史更越爆越多，一向乖乖仔形象示人的李易峰亦立即被封為「劣跡藝人」。李易峰嫖娼被捕的消息傳開後，不少微博博主都紛紛爆料，其中一名博主表示李易峰私生活混亂，曾經試過一夜床戰7名女生，又試過嫖娼時講價，非常劣質！
嫖娼怪癖曝光 交易時因1理由不摘墨鏡
有曾經接觸過李易峰的女技師表示李易峰在嫖娼時有不摘墨鏡的怪癖。該名女技師表示李易峰在KTV唱歌的時候已經戴著墨鏡坐在角落，直到進行性交易的時候也不摘下墨鏡：「晚上睡覺的時候，他還把墨鏡戴上，脫衣服也不摘墨鏡。搞的時候也不摘，我朋友說你把墨鏡摘了吧，我知道你是誰，我不是你們這個圈子的。然後他就摘了。」
用平板電腦選妃 被指「好變態」
此外，一張疑似李易峰用平板電腦「選妃」的照片亦被流出！有網民將該照片放大來看的時候，發現李易峰在「選妃」後挑選「色情動畫片」，而且影片的題目都是十分露骨不雅，令網民都紛紛留言怒斥李易峰「好變態」！
曾年入7000萬 13個代言一夜消失
根據2015年福布斯中國名人榜中，李易峰曾排名第九，一年收入亦高達6900萬人民幣。可是嫖娼醜聞曝光後，大部分與李易峰合作的品牌方都迅速宣佈取消合作關係，其中包括Prada、舒適達、六福珠寶等13個品牌。除了13個代言一夜消失之外，李易峰所代言的品牌方亦有可能會向李易峰追求法律責任和要求賠償損失。