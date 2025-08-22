內地男星李易峰因多次嫖娼被捕再爆醜聞 欠款4,990萬遭法院強制執行

內地男星李易峰自2022年因多次嫖娼被捕，演藝事業全面崩塌後，近日再爆欠款風波！他本人及旗下公司遭北京市朝陽區人民法院強制執行，涉款高達4,990萬元人民幣，昔日偶像瞬間淪為失德藝人代表之一，再度掀起網民熱議，評價兩極！