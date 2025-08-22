內地男星李易峰因多次嫖娼被捕再爆醜聞 欠款4,990萬遭法院強制執行
李易峰因多次嫖娼被捕 被罰4990萬人民幣
李易峰於2007年出道，憑《古劍奇譚》等人氣劇集一炮而紅，更跨足歌壇及製作公司，事業攀上高峰，2015年更躋身《福布斯中國名人榜》第九位。惟2022年因嫖娼被捕，形象徹底崩塌，演藝生涯戛然而止。近日，他與旗下公司更遭北京市朝陽區人民法院強制執行，金額高達4,990萬元人民幣，當中包括他親自出資創辦的上海峰巖文化傳媒中心。這場財務重擊，令沉寂多時的李易峰再度登上熱搜，昔日風光早已不再，令人唏噓。
網民反應兩極
風波下網民反應極其分化，有人譏諷李易峰認為藝人本該自律，否則就要面對現實後果，並勸他改過自新靠一般工作還債：「當初不愛惜羽毛，現在就是只能找一般的工作」、「努力掙錢還錢改過自新吧」、「一手好牌打得稀爛」；亦有人力撐「人非聖賢，孰能無過」，呼籲社會給予改過機會，指責惡意打壓毫無必要。正反意見交鋒令事件成為社交平台焦點。
李易峰涉嫖娼獲釋影片瘋傳 踢拖快閃冇面見人頭耷耷
內地男星李易峰於2022年9月11日因多次嫖娼被內地警方通報，並遭行政拘留，其個人微博及工作室帳號也先後被封，一夜間形象盡毁，消息曝光後令各界大感震驚，與他合作的13個代言品牌亦相繼公開斷絕關係。直到日前(24日)內地網絡上瘋傳一段李易峰現身的短片，疑似是他從拘留所被釋放回到公司，沿途有大批粉絲到場打氣，但他全程一言不發，腳踏拖鞋的他頭耷耷快閃直入公司大門，冇面見人。
李易峰被拘留後氣勢全消
在內地社交網曝光的短片中，看到李易峰開門走下車，身穿紅黑相間運動服、運動短褲配拖鞋、頭戴漁夫帽，頭耷耷大步走快速穿越人群，本來是人氣小生的李易峰，因負面新聞令他昔日氣勢全消，他全程沒有抬頭，就算戴上口罩亦感覺到他狀態甚差兼冇面見人，連沿途見到周圍有大批粉絲到場支持打氣，李易峰也沒有任何反應。
李易峰將轉移陣地去東南亞
據知李易峰於9月21日獲得釋放後，目前已由拘留所直接返回公司，先同公司負責人見面及處理合約賠償事宜，而他的團體已經全部解散，真係一個都沒剩，當中有幸的被分派到為其他藝人工作，其餘大部分都成為失業大軍，事後有傳李易峰已返回老家四川，因為在內地已被列為失德藝人，故短時間內會離開內地，轉移東南亞等地重新出發，相信這位「過氣」一線男星後續動向也備受關注。
李易峰真失去了一切
李易峰入行15年，坐擁超過10位數平台粉絲，參與拍攝內地劇集酬勞達數千萬人民幣，年少輕狂花費無度，北京和上海有超過價值4,000萬豪宅，還有大量名車。自今次被警方通報多次嫖娼後形象直插谷底，華鼎獎組委會宣佈取消李易峰第22屆華鼎獎「中國百強電視劇最佳男主角」和「全國觀眾最喜愛的影視明星」稱號。個人的社交帳號也全數被平台封禁，連公開道歉的聲明都還沒發表就此「被消失」。