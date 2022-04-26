李昭南再遇狂徒被狂𥄫心口報警求助 霸氣回應網民質問當日衣著

有「ViuTV咪神」之稱的藝人李昭南（Mishy），繼今年2月在葵涌廣場被狂徒偷拍後，日前再遇上被一名陌生男子狂望心口的不快經歷，她接受傳媒訪問時，透露已報警求助，又分享有網民追問她當日的衣著，被她霸氣回應！