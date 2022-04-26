李昭南再遇狂徒被狂𥄫心口報警求助 霸氣回應網民質問當日衣著

有「ViuTV咪神」之稱的藝人李昭南（Mishy），繼今年2月在葵涌廣場被狂徒偷拍後，日前再遇上被一名陌生男子狂望心口的不快經歷，她接受傳媒訪問時，透露已報警求助，又分享有網民追問她當日的衣著，被她霸氣回應！
李昭南：我驚到喊，問佢做咩事
李昭南日前在IG透露自己在準備進入一棟大廈時，突然有個男人向她衝來，嚇到她當堂退後了一步躲避，但那個男人一邊講Sorry，又一邊再向她撲前多一步，她憶述：「撲嗰吓好猖狂咁垂低頭裝我心口，近到聞到佢體味，我即刻護住自己。我驚到喊，問佢做咩事。佢好急速行返行人路，頭都唔回。呢啲情況你哋會點做？」
李昭南指警方已派員到場視察
其後Mishy接受傳媒訪問時，透露已就今次事件報警求助，警方亦有派警員到現場視察，她希望能藉著今次事件，提醒女士們要好好保護自己。她又表示希望今次警方會有實際行動，以免再有無辜女性受害，她指過往同類案件也試過當場捉到人、報案，然後拉犯人去坐監。
李昭南陳述經過要承受二次傷害
Mishy透露公開事件後，有網民主動關心她和鼓勵她，也有網民詢問她當日的衣著，李昭南就霸氣回應：「唔關我著咩衫事，又blame the victim（指摘受害人）！」她指由學生時期開始，已遇過不少類似經歷，每次陳述經過，以及事件見報後，都要承受二次傷害，所以她希望大家能互相尊重，以及體諒身邊的朋友。
李昭南2月曾遇偷拍狂徒當場質問：叫佢打開相簿勁多女仔相
今年2月，李昭南曾貼出兩張男子半身及背面相片，並透露遭偷拍：「葵廣對出有周圍偷影女仔嘅阿叔，見到佢影我，已經避開佢，點知佢再舉機，我問：『你做咩影我？』佢答：『無呀無呀﹗』然後打開啲唔關事嘅app，我再問佢：『呢啲唔係相簿喎』佢一打開相簿入面勁多偷影女仔嘅相﹗跟住佢跑走咗，anyway大家自己小心，佢係50幾歲好瘦、著藍色衫、涼鞋嘅阿叔﹗」
李昭南奉勸女仔：要大聲質問唔好放過﹗
李昭南：「如果你哋被偷拍，務必大聲質問對方唔好咁就放過﹗記得記錄低佢哋外貌，你100%唔係唯一被偷影嘅一個，十次開相簿，十次都成個album都係唔同女仔嘅偷拍相﹗」
李昭南成網民Cap圖對象 曾參加《造星3》百般武藝
現年33歲的李昭南（Mishy）2016年加入ViuTV，曾擔任多個節目主持及參演多套劇集，又曾參與《全民造星3》大騷百般武藝。最為人所知的相信是她在《暖男爸爸》中飾演骨妹Nomi，盡騷逼爆身材，立即成網民cap圖對象，身材成為焦點外，一幕淚崩戲亦感動人心。其實Mishy學歷超高，更曾放棄美國華盛頓政府總部電視台主播一職，回港由零開始！
李昭南高學歷好身材 棄做美國電視台主播回港發展
在香港出世的李昭南（Mishy）幼時隨家人移民美國，曾在美國加州大學戴維斯分校修讀傳播及舞台系，操流利英語，係ViuTV的英文主持擔當，高學歷出身，曾獲美國政府電視台聘請擔任主播一職。最終李昭南未有留美發展，選擇回港發展，後於2016年回美參選《全美華埠小姐》並勇奪第二公主。《全美華埠小姐》歷屆得獎佳麗包括前無綫藝人楊婉儀、吳美珩、陳法拉、王君馨，Mishy獲封此名銜絕不簡單。
李昭南唱又得演又得
Mishy過去曾主持過《 Good Night Show 全民星戰》及《樂齡日記》等節目，ViuTV音樂節目《 Chill Club推介》中她亦有份擔任主持，與其他ViuTV小花一齊鬥晒長腿！Mishy贏過不少古典鋼琴獨奏及歌唱比賽，擁有強勁的音樂底子，曾推出個人單曲〈勒索〉，由主持跨界做歌手，佢IG嘅福利度仲好高添。
常見問題
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