李昭南

李昭南再遇狂徒被狂𥄫心口報警求助 霸氣回應網民質問當日衣著

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有「ViuTV咪神」之稱的藝人李昭南（Mishy），繼今年2月在葵涌廣場被狂徒偷拍後，日前再遇上被一名陌生男子狂望心口的不快經歷，她接受傳媒訪問時，透露已報警求助，又分享有網民追問她當日的衣著，被她霸氣回應！

李昭南：我驚到喊，問佢做咩事

李昭南日前在IG透露自己在準備進入一棟大廈時，突然有個男人向她衝來，嚇到她當堂退後了一步躲避，但那個男人一邊講Sorry，又一邊再向她撲前多一步，她憶述：「撲嗰吓好猖狂咁垂低頭裝我心口，近到聞到佢體味，我即刻護住自己。我驚到喊，問佢做咩事。佢好急速行返行人路，頭都唔回。呢啲情況你哋會點做？」

李昭南 Mishy再遇非禮狂徒。
Mishy再遇非禮狂徒。（圖片來源：[email protected]
李昭南 Mishy被嚇到喊。
Mishy被嚇到喊。（圖片來源：[email protected]

李昭南指警方已派員到場視察

其後Mishy接受傳媒訪問時，透露已就今次事件報警求助，警方亦有派警員到現場視察，她希望能藉著今次事件，提醒女士們要好好保護自己。她又表示希望今次警方會有實際行動，以免再有無辜女性受害，她指過往同類案件也試過當場捉到人、報案，然後拉犯人去坐監。

李昭南 Mishy話希望今次警方會有實際行動。
Mishy話希望今次警方會有實際行動。（圖片來源：[email protected]

李昭南陳述經過要承受二次傷害

Mishy透露公開事件後，有網民主動關心她和鼓勵她，也有網民詢問她當日的衣著，李昭南就霸氣回應：「唔關我著咩衫事，又blame the victim（指摘受害人）！」她指由學生時期開始，已遇過不少類似經歷，每次陳述經過，以及事件見報後，都要承受二次傷害，所以她希望大家能互相尊重，以及體諒身邊的朋友。

李昭南 有網民詢問她當日的衣著，引來Mishy霸氣回應。
有網民詢問她當日的衣著，引來Mishy霸氣回應。（圖片來源：[email protected]
李昭南 身材出眾的Mishy，曾遇過不少同類事件。
身材出眾的Mishy，曾遇過不少同類事件。（圖片來源：[email protected]

李昭南2月曾遇偷拍狂徒當場質問：叫佢打開相簿勁多女仔相

今年2月，李昭南曾貼出兩張男子半身及背面相片，並透露遭偷拍：「葵廣對出有周圍偷影女仔嘅阿叔，見到佢影我，已經避開佢，點知佢再舉機，我問：『你做咩影我？』佢答：『無呀無呀﹗』然後打開啲唔關事嘅app，我再問佢：『呢啲唔係相簿喎』佢一打開相簿入面勁多偷影女仔嘅相﹗跟住佢跑走咗，anyway大家自己小心，佢係50幾歲好瘦、著藍色衫、涼鞋嘅阿叔﹗」

李昭南在社交網自爆遇偷拍狂徒。
李昭南在社交網自爆遇偷拍狂徒。（圖片來源：[email protected]

李昭南奉勸女仔：要大聲質問唔好放過﹗

李昭南：「如果你哋被偷拍，務必大聲質問對方唔好咁就放過﹗記得記錄低佢哋外貌，你100%唔係唯一被偷影嘅一個，十次開相簿，十次都成個album都係唔同女仔嘅偷拍相﹗」

李昭南 並拍下一男子背面。
並拍下一男子背面。（圖片來源：[email protected]

李昭南成網民Cap圖對象 曾參加《造星3》百般武藝

現年33歲的李昭南（Mishy）2016年加入ViuTV，曾擔任多個節目主持及參演多套劇集，又曾參與《全民造星3》大騷百般武藝。最為人所知的相信是她在《暖男爸爸》中飾演骨妹Nomi，盡騷逼爆身材，立即成網民cap圖對象，身材成為焦點外，一幕淚崩戲亦感動人心。其實Mishy學歷超高，更曾放棄美國華盛頓政府總部電視台主播一職，回港由零開始！

李昭南身材出眾﹗
李昭南身材出眾﹗（圖片來源：[email protected]

李昭南高學歷好身材 棄做美國電視台主播回港發展

在香港出世的李昭南（Mishy）幼時隨家人移民美國，曾在美國加州大學戴維斯分校修讀傳播及舞台系，操流利英語，係ViuTV的英文主持擔當，高學歷出身，曾獲美國政府電視台聘請擔任主播一職。最終李昭南未有留美發展，選擇回港發展，後於2016年回美參選《全美華埠小姐》並勇奪第二公主。《全美華埠小姐》歷屆得獎佳麗包括前無綫藝人楊婉儀、吳美珩、陳法拉、王君馨，Mishy獲封此名銜絕不簡單。

李昭南選美出身，現為ViuTV旗下藝人。
李昭南選美出身，現為ViuTV旗下藝人。（圖片來源：[email protected]
李昭南 高學歷出身的她，扮演專業人士無違和感。
高學歷出身的她，扮演專業人士無違和感。（圖片來源：[email protected]
李昭南 Mishy的好身材一直成為網民焦點。
李昭南的好身材一直成為網民焦點。（圖片來源：[email protected]
李昭南 不少網民亦稱Mishy為「ViuTV最性感女藝人」。
不少網民亦稱李昭南為「ViuTV最性感女藝人」，並封佢為「ViuTV咪神」。（圖片來源：[email protected]

李昭南唱又得演又得

Mishy過去曾主持過《 Good Night Show 全民星戰》及《樂齡日記》等節目，ViuTV音樂節目《 Chill Club推介》中她亦有份擔任主持，與其他ViuTV小花一齊鬥晒長腿！Mishy贏過不少古典鋼琴獨奏及歌唱比賽，擁有強勁的音樂底子，曾推出個人單曲〈勒索〉，由主持跨界做歌手，佢IG嘅福利度仲好高添。

李昭南 本地囡囡攝影師司徒夾帶最近邀請咗李昭南拍攝 patreon寫真，表示Mishy 真係好有型，身材好之餘，仲係「第一次見到有人影完相會踩滑板走嘅，我立刻心心眼兼中箭」。
本地囡囡攝影師司徒夾帶最近邀請咗李昭南拍攝 patreon寫真，表示Mishy 真係好有型，身材好之餘，仲係「第一次見到有人影完相會踩滑板走嘅，我立刻心心眼兼中箭」。（圖片來源：司徒夾帶 @facebook｜攝影企劃： patreon.com/szetosifu ）
李昭南 Mishy話自己打扮經常被指不夠女性化，她和網友分享說：「個世界會對你好mean，好多說話會傷害你，但唔代表你要屈服，你鍾意著咩衫、化咩妝、男女中性裝扮都係你嘅自由！」
Mishy話自己打扮經常被指不夠女性化，她和網友分享說：「個世界會對你好mean，好多說話會傷害你，但唔代表你要屈服，你鍾意著咩衫、化咩妝、男女中性裝扮都係你嘅自由！」（圖片來源：司徒夾帶 @facebook｜攝影企劃： patreon.com/szetosifu ）
李昭南 Mishy笑言：「師父攞靚角度+光線嘅效率驚為天人，我忍唔住哇！！！哇！！！！！！！！ 咁樣。」
Mishy笑言：「師父攞靚角度+光線嘅效率驚為天人，我忍唔住哇！！！哇！！！！！！！！ 咁樣。」（圖片來源：[email protected]
李昭南 去Camping亦大曬好身材！
去Camping亦大曬好身材！（圖片來源：[email protected]
李昭南 今年的《海陸勁技場》也有南哥的落力演出。
在《海陸勁技場》也有南哥的落力演出。（圖片來源：[email protected]
李昭南在美國加州大學戴維斯分校傳理及舞台系以高等榮譽畢業11年在華盛頓政府總部實習時，擔任新聞節目主播，16年參加美國全美華埠小姐第二公主，為圓歌唱夢，毅然放棄美國一切，回流返港尋夢，最近參加《全民造星3》 。
李昭南在美國加州大學戴維斯分校傳理及舞台系以高等榮譽畢業11年在華盛頓政府總部實習時，擔任新聞節目主播，16年參加美國全美華埠小姐第二公主，為圓歌唱夢，毅然放棄美國一切，回流返港尋夢，後來參加《全民造星3》 。（圖片來源：[email protected]
李昭南 南哥去海洋公園水上樂園玩水！
南哥去海洋公園水上樂園玩水！（圖片來源：[email protected]
李昭南在 ViuTV 原創劇《 暖男爸爸 》飾演鄭中基的骨妹鄰居，不時幫鄭中基湊囝囝暴龍哥。
李昭南在 ViuTV 原創劇《 暖男爸爸 》飾演鄭中基的骨妹鄰居，不時幫鄭中基湊囝囝暴龍哥。（圖片來源：[email protected]
李昭南自小對音樂有興趣，精通古典鋼琴、結他、手風琴、搖滾鼓等，多才多藝，不時自彈自唱開live與粉絲會面。
李昭南自小對音樂有興趣，精通古典鋼琴、結他、手風琴、搖滾鼓等，多才多藝，不時自彈自唱開live與粉絲會面。（圖片來源：[email protected]
李昭南為了在 《全民造星3》有出色表現，不停練舞致雙腳瘀傷，為參加《造星3》下了不少工夫，卻慘遭評判狠批冇觀眾緣，不過未令她對追夢死心，她喊住話：「我希望得到尊重，可以喺音樂方面發展。」
李昭南為了在 《全民造星3》有出色表現，不停練舞致雙腳瘀傷，為參加《造星3》下了不少工夫，卻慘遭評判狠批冇觀眾緣，不過未令她對追夢死心，她喊住話：「我希望得到尊重，可以喺音樂方面發展。」（圖片來源：[email protected]
16年加入ViuTV的李昭南主持過 《Good Night Show全民星戰》 《Chill Club 》 等，演過的劇集有 《理想國》 、 《假設性無罪》 等，早前到台灣旅行，大晒性感水著，盡騷逼爆身材。
16年加入ViuTV的李昭南主持過 《Good Night Show全民星戰》 《Chill Club 》 等，演過的劇集有 《理想國》 、 《假設性無罪》 等，早前到台灣旅行，大晒性感水著，盡騷逼爆身材。（圖片來源：[email protected]
李昭南在美國做過主播、晚會司儀及登台，曾與黎耀祥在登台中合唱。
李昭南在美國做過主播、晚會司儀及登台，曾與黎耀祥在登台中合唱。（圖片來源：[email protected]
李昭南雖然因為在《 暖男爸爸 》的激凸身材成焦點，不過她卻好介意外界的批判眼光，又指唔覺得自己身材出眾，只覺得為生活帶來不便，又被朋友指她可能因負荷過重經常寒背，她表示近來更試著紮胸背心希望胸部結實一點。
李昭南雖然因為在《 暖男爸爸 》的激凸身材成焦點，不過她卻好介意外界的批判眼光，又指唔覺得自己身材出眾，只覺得為生活帶來不便，又被朋友指她可能因負荷過重經常寒背，她表示近來更試著紮胸背心希望胸部結實一點。（圖片來源：[email protected]
李昭南 李昭南父母做酒樓生意，曾經營八、九十年代的兩大酒樓：海城大酒樓夜總會以及海洋皇宮大酒樓夜總會，不時會邀請歌手登台，酒樓在90年後期結業。未知是否自小受影響，對唱歌產生濃烈興趣，不過李昭南否認家境富裕。
李昭南父母做酒樓生意，曾經營八、九十年代的兩大酒樓：海城大酒樓夜總會以及海洋皇宮大酒樓夜總會，不時會邀請歌手登台，酒樓在90年後期結業。未知是否自小受影響，對唱歌產生濃烈興趣，不過李昭南否認家境富裕。（圖片來源：[email protected]
李昭南 李昭南去年於水上遊戲激戰節目《海陸勁技場》，勁騷36C「胸」猛身材一鳴驚人，迎接今年夏天，雖然泳灘封禁，都有舊相可以懷念。
李昭南去年於水上遊戲激戰節目《海陸勁技場》，勁騷36C「胸」猛身材一鳴驚人，迎接今年夏天，雖然泳灘封禁，都有舊相可以懷念。（圖片來源：[email protected]
李昭南 憑劇集彈起的李昭南，轉戰《全民造星3 》，希望能以歌手身份突圍，在比賽中騷琴技、舞藝、歌聲，雖然被評判林二汶狠批冇觀眾緣，不過李昭南冇氣餒，誓追歌手夢！
憑劇集彈起的李昭南，轉戰《全民造星3 》，希望能以歌手身份突圍，在比賽中騷琴技、舞藝、歌聲，雖然被評判林二汶狠批冇觀眾緣，不過李昭南冇氣餒，誓追歌手夢！（圖片來源：[email protected]
李昭南透露自己的Keep Fit心得，包括食燕麥粥做早餐，以及每日飲蜂蜜檸檬水等
李昭南曾透露自己的Keep Fit心得，包括食燕麥粥做早餐，以及每日飲蜂蜜檸檬水等。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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