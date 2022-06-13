33歲李昭南高學歷家底厚 自稱內貌協會成員 自製浴球籌款賣斷市

33歲的李昭南（Mishy）被指是ViuTV中最被低估的女主持，原來她高學歷、家底厚，當年放棄美國華盛頓政府總部電視台主播職位，回流香港發展。李昭南不想觀眾只關注她的外表，自稱內貌協會成員，最近她更自製泡泡浴球作義賣，人美心善真係估佢唔到！