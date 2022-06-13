李昭南

33歲李昭南高學歷家底厚 自稱內貌協會成員 自製浴球籌款賣斷市

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33歲的李昭南（Mishy）被指是ViuTV中最被低估的女主持，原來她高學歷、家底厚，當年放棄美國華盛頓政府總部電視台主播職位，回流香港發展。李昭南不想觀眾只關注她的外表，自稱內貌協會成員，最近她更自製泡泡浴球作義賣，人美心善真係估佢唔到！

李昭南 李昭南早前影了一輯靚相，由司徒夾帶操刀。
李昭南早前影了一輯靚相，由司徒夾帶操刀。（圖片來源：司徒夾帶 @facebook｜攝影企劃： patreon.com/szetosifu ）

李昭南深不見底

李昭南被封「ViuTV女神」，擁有甜美外表及出眾身材，出道後給人第一印象是走性感路線，但原來這一面真係好表面，李昭南的內涵其實深不見底。李昭南家族經營酒樓生意， 她幼時隨家人移民美國，於加州聖利安卓高校畢業後，以全額獎學金入讀加州大學戴維斯分校，以高等榮譽成績畢業於傳播及舞台系，精通兩文三語又精於多種樂器的她，曾贏過西方古典鋼琴獨奏及歌唱比賽，大學畢業後李昭南在美國華盛頓政府總部電視台做主播，後來決定放棄工作回流香港發展。

李昭南 33歲的李昭南其實深藏不露。
33歲的李昭南其實深藏不露。（圖片來源：司徒夾帶 @facebook｜攝影企劃： patreon.com/szetosifu ）
李昭南 原來李昭南唔止得外表，更是一位多才多藝的藝人，她精於彈奏多種樂器外，兩文三語都難不到她。
原來李昭南唔止得外表，更是一位多才多藝的藝人，她精於彈奏多種樂器外，兩文三語都難不到她。（圖片來源：[email protected]

李昭南浴球勁受歡迎

李昭南於16年當選「全美華埠小姐」第二公主後，即加入ViuTV擔任主持及拍劇，過去曾主持過《 Good Night Show 全民星戰》及《樂齡日記》等節目，堅持幕前工作的她，日前獲好友司徒夾帶操刀拍了一輯靚相，李昭南更透露最近自製了一批泡泡浴球作義賣，為傷殘人士籌款，點知浴球一出大受歡迎，很快就售罄。

李昭南 李昭南自製浴球作義賣，一出即被搶購。
李昭南自製浴球作義賣，一出即被搶購。（圖片來源：[email protected]
李昭南 李昭南成功賣出所有浴球，非常興奮。
李昭南成功賣出所有浴球，非常興奮。（圖片來源：[email protected]
李昭南 就連樂隊Kolor的鼓手Mike都幫襯李昭南。
就連樂隊Kolor的鼓手Mike都幫襯李昭南。（圖片來源：[email protected]

李昭南望觀眾睇多幾面

李昭南在司徒夾帶操刀的靚相中，展露了隱藏多年的紋身，她在社交網留言詳述關於這個紋身的故事，好讓大家不要再以貌取人，她更自稱是「內貌協會成員」，看得出李昭南很努力營造自己的印象，她早前曾在訪問中強調，希望觀眾能看到她的多面向，例如在專欄及節目中展示具社會責任感及學術理念的訊息，而非單純表面性感的演出。

李昭南 李昭南右邊近鎖骨位置有一個紋身。
李昭南右邊近鎖骨位置有一個紋身。（圖片來源：[email protected]
李昭南
（圖片來源：[email protected]
李昭南 李昭南留言解釋身上紋身的意義，指出有紋身一樣可以係好人。
李昭南留言解釋身上紋身的意義，指出有紋身一樣可以係好人。（圖片來源：[email protected]
李昭南 李昭南日前更與友人一起去郊外執垃圾。
李昭南日前更與友人一起去郊外執垃圾。（圖片來源：[email protected]

李昭南唱又得演又得

33歲的李昭南操流利英語，擁有強勁的音樂底子，曾推出個人單曲〈勒索〉，由主持跨界做歌手，佢IG嘅福利度仲好高添。本地囡囡攝影師司徒夾帶早前邀請咗李昭南拍攝 patreon寫真，表示Mishy 真係好有型，身材好之餘，仲係「第一次見到有人影完相會踩滑板走嘅，我立刻心心眼兼中箭」，佢仲話：

第一次見到Mishy真人，我心諗：咁大件事冇人講嘅？

李昭南
（圖片來源：司徒夾帶 @facebook｜攝影企劃： patreon.com/szetosifu ）

ViuTV最被低估女主持

李昭南去年於水上遊戲激戰節目《海陸勁技場》，勁騷出眾身材一鳴驚人，今年泳灘已解封，唔知李昭南今年幾時下水禮呢？

李昭南 李昭南身材真係誇啦啦！
李昭南身材真係誇啦啦！（圖片來源：[email protected]
李昭南畢業自美國加州大學戴維斯分校修讀傳播及舞台系，贏過不少古典鋼琴獨奏及歌唱比賽，擁有強勁的音樂底子
李昭南畢業自美國加州大學戴維斯分校修讀傳播及舞台系，贏過不少古典鋼琴獨奏及歌唱比賽，擁有強勁的音樂底子。（圖片來源：東方新地資料庫）
李昭南曾在2016年勇奪 「全美華埠小姐」 第二公主。
李昭南曾在2016年勇奪 「全美華埠小姐」 第二公主。（圖片來源：東方新地資料庫）
李昭南 （左二） 與羅沛琪、沈殷怡、王頌茵及曾贊學一同主持 ViuTV新節目 《Chill Club 推介》 ，其中四位女主持都不約而同鬥騷長腿。
李昭南 （左二） 與羅沛琪、沈殷怡、王頌茵及曾贊學一同主持 ViuTV新節目 《Chill Club 推介》 ，其中四位女主持都不約而同鬥騷長腿。（圖片來源：東方新地資料庫）

李昭南是女子樂隊Luna隊長

除了以流利的兩文三語擔任司儀，李昭南亦擅長自彈自唱及擁有Perfect Pitch 技能，她是香港女子樂隊 Luna 隊長，她表示未來的事業目標會以音樂行先。李昭南又曾演出過不少 ViuTV 劇集，包括《 假設性無罪 》、《 理想國 》和《 黑市 》中的單元劇等。

除了主持節目外，李昭南又曾演出過不少
李昭南原來是唱得之人。1（圖片來源：東方新地資料庫）
除了以流利的兩文三語擔任司儀，李昭南亦擅長自彈自唱及擁有Perfect Pitch 技能，自去年開始成為香港女子樂隊 Luna 隊長，她表示未來的事業目標會以音樂行先。
除了以流利的兩文三語擔任司儀，李昭南亦擅長自彈自唱及擁有Perfect Pitch 技能，自去年開始成為香港女子樂隊 Luna 隊長，她表示未來的事業目標會以音樂行先。（圖片來源：東方新地資料庫）
李昭南曾與吳浩康拍拖兩年，前年宣布分手時，她對吳浩康表示：「 你永遠都係我尊重嘅師兄同好朋友，永遠感激你對我嘅愛錫，永遠支持你！繼續努力，繼續加油！」
李昭南曾與吳浩康拍拖兩年，宣布分手時，她對吳浩康表示：「 你永遠都係我尊重嘅師兄同好朋友，永遠感激你對我嘅愛錫，永遠支持你！繼續努力，繼續加油！」（圖片來源：東方新地資料庫）
李昭南透露自己的Keep Fit心得，包括食燕麥粥做早餐，以及每日飲蜂蜜檸檬水等
李昭南透露自己的Keep Fit心得，包括食燕麥粥做早餐，以及每日飲蜂蜜檸檬水等。（圖片來源：東方新地資料庫）
李昭南 又表示：「依家我愛上咗做Gym，會跟教練一對一操練，拍劇期間亦會一星期做四日。」
李昭南又表示：「依家我愛上咗做Gym，會跟教練一對一操練，拍劇期間亦會一星期做四日。」（圖片來源：東方新地資料庫）

常見問題

李昭南曾做過主播？

李昭南幼時隨家人移民美國，以高等榮譽成績畢業於傳播及舞台系，大學畢業後在美國一間電視台⋯⋯詳情請看

李昭南為什麼參加義賣活動？

李昭南近日自製了一批浴球作義賣⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、東方新地資料庫、[email protected]司徒夾帶

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