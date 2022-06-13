33歲李昭南高學歷家底厚 自稱內貌協會成員 自製浴球籌款賣斷市

33歲的李昭南（Mishy）被指是ViuTV中最被低估的女主持，原來她高學歷、家底厚，當年放棄美國華盛頓政府總部電視台主播職位，回流香港發展。李昭南不想觀眾只關注她的外表，自稱內貌協會成員，最近她更自製泡泡浴球作義賣，人美心善真係估佢唔到！
李昭南深不見底
李昭南被封「ViuTV女神」，擁有甜美外表及出眾身材，出道後給人第一印象是走性感路線，但原來這一面真係好表面，李昭南的內涵其實深不見底。李昭南家族經營酒樓生意， 她幼時隨家人移民美國，於加州聖利安卓高校畢業後，以全額獎學金入讀加州大學戴維斯分校，以高等榮譽成績畢業於傳播及舞台系，精通兩文三語又精於多種樂器的她，曾贏過西方古典鋼琴獨奏及歌唱比賽，大學畢業後李昭南在美國華盛頓政府總部電視台做主播，後來決定放棄工作回流香港發展。
李昭南浴球勁受歡迎
李昭南於16年當選「全美華埠小姐」第二公主後，即加入ViuTV擔任主持及拍劇，過去曾主持過《 Good Night Show 全民星戰》及《樂齡日記》等節目，堅持幕前工作的她，日前獲好友司徒夾帶操刀拍了一輯靚相，李昭南更透露最近自製了一批泡泡浴球作義賣，為傷殘人士籌款，點知浴球一出大受歡迎，很快就售罄。
李昭南望觀眾睇多幾面
李昭南在司徒夾帶操刀的靚相中，展露了隱藏多年的紋身，她在社交網留言詳述關於這個紋身的故事，好讓大家不要再以貌取人，她更自稱是「內貌協會成員」，看得出李昭南很努力營造自己的印象，她早前曾在訪問中強調，希望觀眾能看到她的多面向，例如在專欄及節目中展示具社會責任感及學術理念的訊息，而非單純表面性感的演出。
李昭南唱又得演又得
33歲的李昭南操流利英語，擁有強勁的音樂底子，曾推出個人單曲〈勒索〉，由主持跨界做歌手，佢IG嘅福利度仲好高添。本地囡囡攝影師司徒夾帶早前邀請咗李昭南拍攝 patreon寫真，表示Mishy 真係好有型，身材好之餘，仲係「第一次見到有人影完相會踩滑板走嘅，我立刻心心眼兼中箭」，佢仲話：
第一次見到Mishy真人，我心諗：咁大件事冇人講嘅？
ViuTV最被低估女主持
李昭南去年於水上遊戲激戰節目《海陸勁技場》，勁騷出眾身材一鳴驚人，今年泳灘已解封，唔知李昭南今年幾時下水禮呢？
李昭南是女子樂隊Luna隊長
除了以流利的兩文三語擔任司儀，李昭南亦擅長自彈自唱及擁有Perfect Pitch 技能，她是香港女子樂隊 Luna 隊長，她表示未來的事業目標會以音樂行先。李昭南又曾演出過不少 ViuTV 劇集，包括《 假設性無罪 》、《 理想國 》和《 黑市 》中的單元劇等。
常見問題
李昭南曾做過主播？
李昭南幼時隨家人移民美國，以高等榮譽成績畢業於傳播及舞台系，大學畢業後在美國一間電視台⋯⋯詳情請看
李昭南為什麼參加義賣活動？
李昭南近日自製了一批浴球作義賣⋯⋯詳情請看