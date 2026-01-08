李晞彤@VIVA獲CK欽點拍內衣廣告 地獄特訓索到流鼻血
Carina獲CK欽點代表香港拍亞洲區廣告
品牌特意安排Carina飛到上海拍攝這輯全新廣告，同場更有台灣型男人氣歌手婁峻碩以及兩位內地人氣模特。這次「上海內衣初體驗」讓她緊張到不得了，畢竟這是她人生首次拍攝內衣廣告，多一分贅肉都會看得一清二楚。Calvin Klein過往的硬照模特都甚有知名度，包括Blackpink的Jennie、BTS的柾國、張藝興，以及MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及陳卓賢（Ian）等，可見品牌對代言人的要求極高。
地獄式特訓備戰內衣廣告拍攝
雖然Carina向來身形fit爆，但為了不失禮於人前，她收到工作通知後便立即進入備戰狀態。由於收到確認消息的時間與拍攝時間距離很近，她坦言那段時間「真係食得好少，主要都係食菜同雞胸」。除了嚴格控制飲食外，當然不少得操肌訓練，「總之唔駛開工嘅日子都會去gym，主要希望線條再實淨啲，個客見到我真人唔可以失望」。這種專業態度和自我要求，正正展現了她對這次難得機會的重視。
拍攝團隊貼心安排男工作人員清場
談到穿上內衣褲拍攝時會否感到尷尬，Carina大讚客戶及拍攝團隊非常細心體貼。團隊可能擔心她會感到不自在，所以在拍攝時都會要求男工作人員盡量迴避。她表示一開始確實不太習慣性感示人，但經過熱身後便能放鬆心情投入工作。整個拍攝團隊對她照顧周到，「成日都問我駛唔駛休息、需唔需要毛巾、需唔需要暖爐」，讓她可以專心完成這次重要的拍攝工作。
網民大讚性感造型索到流鼻血
廣告曝光後，網民對Carina的性感造型反應熱烈，紛紛大讚她「索到流鼻血」。這次拍攝對素來有「男女神收割機」之稱的Carina來說絕對是事業上的重要里程碑，她自小一直希望能夠拍攝該品牌的內衣系列廣告，這次機會既讓她突破自己，又吸收到寶貴的拍攝經驗。廣告已在內地率先曝光，今個月亦會陸續於亞洲其他地區上架，相信會為她帶來更多國際曝光機會。
全民造星4滄海遺珠變身VIVA成員
Carina在《全民造星4》中曾是大熱參賽者，被喻為「九頭身美女」，擁有169cm身高的她表現出色，然而最終只進入60強就被淘汰，令很多網民都大表可惜。她熱愛水上活動，曾被Red Bull選為宣傳大使，在Instagram上載的相片既性感又健康，吸引了大量粉絲關注。目前她已從樹仁大學新聞傳播系畢業，並成為女團VIVA的成員，這次獲得國際品牌青睞更是證明了她的實力和魅力。