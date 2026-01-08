李晞彤@VIVA獲CK欽點拍內衣廣告 地獄特訓索到流鼻血

VIVA成員李晞彤（Carina）驚爆獲國際時尚品牌Calvin Klein欽點為香港代表，拍攝覆蓋全亞洲地區的農曆新年內衣廣告！這位24歲「九頭身美女」首次挑戰性感極限，收到消息後興奮到立即向母親報喜「呢鋪我得咗呀」，更為了以最佳狀態示人而展開地獄式特訓，網民看到她的性感造型後更是大讚「索到流鼻血」。