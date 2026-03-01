大龍鳳｜李曉欣直擊印度婚禮黑暗面 揭「謀殺新娘」駭人內幕

前無綫新聞主播李曉欣（Michelle）主持的ViuTV全新節目《大龍鳳》昨日首播，她親自帶領攝製隊遠赴印度直擊當地婚嫁文化。首集節目中，Michelle體驗了為期3日3夜、猶如寶萊塢電影般的盛大印度婚禮，華麗程度令人咋舌，但背後卻隱藏著不為人知的社會問題。節目更揭露印度婚禮的驚人開支與階級差異，甚至牽涉「謀殺新娘」等駭人聽聞的黑暗面。