大龍鳳｜李曉欣直擊印度婚禮黑暗面 揭「謀殺新娘」駭人內幕

前無綫新聞主播李曉欣（Michelle）主持的ViuTV全新節目《大龍鳳》昨日首播，她親自帶領攝製隊遠赴印度直擊當地婚嫁文化。首集節目中，Michelle體驗了為期3日3夜、猶如寶萊塢電影般的盛大印度婚禮，華麗程度令人咋舌，但背後卻隱藏著不為人知的社會問題。節目更揭露印度婚禮的驚人開支與階級差異，甚至牽涉「謀殺新娘」等駭人聽聞的黑暗面。

《大龍鳳》揭印度婚禮驚人開支 定制禮服高達87萬

節目第二集深入探討印度婚禮的經濟層面，揭露奢華婚禮的門檻由43萬港元至3,600萬港元不等，這僅是給予婚禮策劃師的費用。製作組訪問豪門人家發現，一個婚禮需要準備17套服裝，而參觀高級婚紗店時更發現手繪紗麗需要5萬港幣，豪華禮服最貴需要10萬港幣，定制禮服更可高達87萬港幣。此外，印度人非常注重黃金，全球黃金儲備量高達第一，僅中產家庭的婚禮金飾就高達8至10萬港元。每個婚禮的平均開支為25萬港元，但印度人的人均月入僅有1,800港元。

Michelle直擊印度婚禮黑暗面 「謀殺新娘」駭人內幕

節目揭露印度婚禮背後的社會問題，由於許多人向私人財務公司借錢辦婚禮，更有窮人因未能還債而輕生收場。在印度婚禮傳統中，女方需要準備嫁妝和禮金，因為大部分女性在婚後都不會工作，這被視為預先交付生活費給男方家庭。然而，這種傳統卻衍生出「謀殺新娘」的駭人現象，以便加快再婚速度再賺取禮金，或者「綁架階級較高的新郎」來提升女方身份等極端行為，反映出印度社會深層的階級觀念和性別不平等問題。

港印情侶Sunny感動落淚 跨國戀情克服階級偏見

節目中更訪問了這趟旅程的翻譯和導遊Sunny的愛情故事，她與印度男友Sahil為港印情侶。兩人透過APP認識，當時素未謀面，Sunny就飛到印度找現任老公Sahil，兩人一見鐘情。Sunny更願意為Sahil放下一切，到印度與他生活。在階級觀念深厚的印度中，Sunny幸運遇上開明的老爺奶奶，兩人成功結婚。訪問期間，Sunny更忍不住落淚，表示曾經受到周邊人的不友善目光，但依然非常開心能夠遇上Sahil，她的真摯情感令人動容。

Michelle體驗3日3夜印度婚禮 禮服重如啞鈴

在印度婚禮現場，Michelle迎來首波文化衝擊。主人家邀請她租借多套華麗禮服出席各項儀式，面對鑲滿閃石、手工極其繁複的傳統服飾，Michelle手持禮服時不禁直呼「每件禮服都猶如啞鈴般沉重」。更讓她驚訝的是，印象中印度文化相對保守，但禮服設計卻高調大膽，令試穿時的Michelle一度以手遮蓋胸口，流露出既疑惑又尷尬的表情。翌日的頌經儀式長達3小時，Michelle在烈日下與新郎家人載歌載舞，事後她坦言體力透支「整個早上已經全身濕透，拍手也拍得發痛」。

李曉欣 大龍鳳 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
