大龍鳳｜「昇女郎」李曉欣繼續大爆金句 1句「留住回憶」獲網民共鳴

前無綫新聞主播李曉欣（Michelle）轉戰ViuTV後首個主持節目《大龍鳳》3月2日首播，短短兩集已經金句連環爆！這位「昇女郎」出身的主持人今次遠征印度、巴爾幹半島及中亞等地，深入探討各地奇特婚嫁文化，期間不斷爆出令人拍案叫絕的哲學金句，網民激讚「呢啲金句好有深度」！