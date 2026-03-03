大龍鳳｜「昇女郎」李曉欣繼續大爆金句 1句「留住回憶」獲網民共鳴
廣告
前無綫新聞主播李曉欣（Michelle）轉戰ViuTV後首個主持節目《大龍鳳》3月2日首播，短短兩集已經金句連環爆！這位「昇女郎」出身的主持人今次遠征印度、巴爾幹半島及中亞等地，深入探討各地奇特婚嫁文化，期間不斷爆出令人拍案叫絕的哲學金句，網民激讚「呢啲金句好有深度」！
1. 「Everything is 黃」
在首集介紹印度三日三夜Bollywood婚禮時，Michelle來到「薑黃儀式」現場，面對滿眼黃色的擺設和服裝，即興爆出「今日喺到，Everything is 黃！」這句中英夾雜的金句。網民紛紛留言大讚「Michelle個人風格好突出」、「呢句真係好搞笑又貼切」，認為她成功將嚴肅的文化探討變得輕鬆有趣。薑黃在印度婚禮中象徵純潔和繁榮，新人會在婚禮前一天進行薑黃儀式，親友會將薑黃粉塗抹在新人身上祈福，整個場面確實是一片金黃色的海洋。
2. 「呢個進場形式嘅華麗程度，係『印度』」
3. 「雖然我哋未能夠留住時間，但我哋可以留住回憶」
來到印度特輯尾聲，Michelle面對即將告別的翻譯兼導遊Sunny，深情地說出「雖然我哋未能夠留住時間，但我哋可以留住回憶」，令不少網民被這句話深深觸動。
《大龍鳳》探討敏感婚嫁議題Michelle專業表現獲好評
除了金句連環爆外，Michelle在節目中處理敏感社會議題的專業表現同樣獲得好評。節目深入探討「殭屍新娘」、黑白魔法女巫訂婚及「綁架新娘」等鮮為人知的婚嫁文化，Michelle以其新聞主播的專業背景，既能保持客觀中立的態度，又能適時加入個人感悟和金句，令節目既有深度又不失娛樂性。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期