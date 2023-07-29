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28歲李曉欣「昇女郎」宣布離巢TVB 發文感慨六年畢生難忘

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再有TVB新聞主播宣布離巢！現年28歲的李曉欣（Michelle），曾與方東昇並肩主持多個新聞節目，在日前（07/28）於社交平台公布離巢消息，發文感慨呢六年畢生難忘！

李曉欣 28歲李曉欣「昇女郎」宣布離巢TVB
28歲李曉欣「昇女郎」宣布離巢TVB（圖片來源：[email protected]

TVB新聞小花李曉欣曾為「昇女郎」之一

現年28歲的李曉欣（Michelle）曾與方東昇主持多個新聞時事節目，包括《長命百二歲II》、《這麼遠，那麼近》、《尋人記》2輯，以及早前播映完的《好睡好起》。已效力TVB有六年多的李曉欣，先後於樹仁大學及澳洲南澳大學修讀新聞系課程，自2016年11月加入TVB新聞部後，參與不同崗位工作，除了主播檯及報天氣，亦成為方東昇的好拍檔「昇女郎」之一，他們一齊主持多個大熱節目。她在IG曬出多張工作照，又感慨寫道：

離別的時候，開始細數那些值得記憶的片刻，發現比自己認為的多很多
由主播到專題節目記者，與戰友們走訪世界不同角落。安排行程、策劃、採訪、撰稿一手包辦，在當地發掘不一樣的新聞故事。
《長命百二歲》引領觀眾用新思維面對「老」問題。《這麼遠，那麼近》帶大家看交通、用交通、探討交通。《尋人記》和觀眾一起穿越時空，尋找那些年，這些人。《好睡好起》顛覆大家對睡眠世界的想像，一起講「睡事」，聽「瞓話」。
回望這六年多的經歷，畢生難忘。這段時光成為腦海中動人的回憶。衷心感謝大家一直以來的照顧，再會

李曉欣 李曉欣感慨在TVB六年的經歷畢生難忘
李曉欣感慨在TVB六年的經歷畢生難忘（圖片來源：[email protected]
李曉欣 繼黃靖婷離巢後，今年播出的《好睡好起》只剩下黃曉瑩及李曉欣2位「昇女郎」
繼黃靖婷離巢後，今年播出的《好睡好起》只剩下黃曉瑩及李曉欣2位「昇女郎」（圖片來源：[email protected]
李曉欣 好睡好起 今年方東昇再拍新節目《好睡好起》，「昇女郎」已三缺一，少了黃靖婷。
今年方東昇再拍新節目《好睡好起》，「昇女郎」已三缺一，少了黃靖婷。（圖片來源：《好睡好起》預告截圖）
李曉欣 李曉欣亦有在IG分享拍攝節目的感言，有幸結識到不同界別的人士
李曉欣亦有在IG分享拍攝節目的感言，有幸結識到不同界別的人士（圖片來源：[email protected]
李曉欣 及在節目中感受非凡體驗
及在節目中感受非凡體驗（圖片來源：[email protected]
李曉欣 李曉欣加入TVB後首先參與了《長命百二歲II》的拍攝
李曉欣加入TVB後首先參與了《長命百二歲II》的拍攝（圖片來源：[email protected]
好睡好起 去年《尋人記2》沿用《尋人記》原班人馬，繼續由方東昇帶領3位「昇女郎」黃靖婷左一）、黃曉瑩及李曉欣做主持。
去年《尋人記2》沿用《尋人記》原班人馬，繼續由方東昇帶領3位「昇女郎」黃靖婷（左一）、黃曉瑩及李曉欣做主持。（圖片來源：TVB.com）
李曉欣 好睡好起 拍攝《尋人記2》時的黃靖婷左下）。
拍攝《尋人記2》時的黃靖婷（左下）。（圖片來源：FB@黃亞保 Chef Paul）

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圖片來源：[email protected]、《好睡好起》預告截圖

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