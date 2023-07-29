28歲李曉欣「昇女郎」宣布離巢TVB 發文感慨六年畢生難忘
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再有TVB新聞主播宣布離巢！現年28歲的李曉欣（Michelle），曾與方東昇並肩主持多個新聞節目，在日前（07/28）於社交平台公布離巢消息，發文感慨呢六年畢生難忘！
TVB新聞小花李曉欣曾為「昇女郎」之一
現年28歲的李曉欣（Michelle）曾與方東昇主持多個新聞時事節目，包括《長命百二歲II》、《這麼遠，那麼近》、《尋人記》2輯，以及早前播映完的《好睡好起》。已效力TVB有六年多的李曉欣，先後於樹仁大學及澳洲南澳大學修讀新聞系課程，自2016年11月加入TVB新聞部後，參與不同崗位工作，除了主播檯及報天氣，亦成為方東昇的好拍檔「昇女郎」之一，他們一齊主持多個大熱節目。她在IG曬出多張工作照，又感慨寫道：
離別的時候，開始細數那些值得記憶的片刻，發現比自己認為的多很多
由主播到專題節目記者，與戰友們走訪世界不同角落。安排行程、策劃、採訪、撰稿一手包辦，在當地發掘不一樣的新聞故事。
《長命百二歲》引領觀眾用新思維面對「老」問題。《這麼遠，那麼近》帶大家看交通、用交通、探討交通。《尋人記》和觀眾一起穿越時空，尋找那些年，這些人。《好睡好起》顛覆大家對睡眠世界的想像，一起講「睡事」，聽「瞓話」。
回望這六年多的經歷，畢生難忘。這段時光成為腦海中動人的回憶。衷心感謝大家一直以來的照顧，再會
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圖片來源：[email protected]、《好睡好起》預告截圖