大龍鳳｜李曉欣遠赴異國直擊「殭屍新娘」 親身接觸印度婚禮神秘儀式
ViuTV新節目《大龍鳳》3月開播
ViuTV全新節目《大龍鳳》將於3月2日起逢星期一至五晚上10時30分播映，由前新聞主播李曉欣擔任主持。這個非一般的旅遊節目打破傳統框架，Michelle帶領攝製隊遠赴印度、巴爾幹半島及中亞等地，深入隱世村落直擊各種鮮為人知的婚禮文化。節目更會探討「新娘市場」、「燒死新娘」等極具爭議性的社會議題，成為香港首個媒體第一身直擊這些敏感話題的節目。
李曉欣街頭派喜帖宣傳造勢
為了迎接節目首播，Michelle與團隊早前已率先進行宣傳活動。她於2月14日情人節及2月22日身穿優雅婚紗，先後現身銅鑼灣、旺角及灣仔街頭，親手派發特製的「大龍鳳」喜帖邀請市民收看節目。這個別出心裁的宣傳手法吸引大批市民駐足圍觀及合照，成功為節目造勢。Michelle表示希望透過這種互動方式，讓更多人關注世界各地不同的婚禮文化。
印度婚禮華麗程度令人咋舌
首集節目將帶觀眾飛往每年舉辦近1,000萬場婚禮的印度，體驗三日三夜如寶萊塢電影級的勁歌熱舞婚禮。Michelle直言「如果婚禮要分等級，印度絕對是世界級！」新郎家人對遠道而來的香港攝製隊極為熱情，奉行「客人如神明」的傳統為團隊戴上鮮艷花環，更邀請Michelle參與各種祝福儀式為新郎祈求庇佑。大婚當晚新郎掛滿現金在煙花下騎馬「皇者進場」，Michelle與親屬坐上巨型古董車抵達超過70,000呎的婚宴會場。
Michelle體驗印度傳統服飾文化衝擊
拍攝期間Michelle遇到不少文化衝擊，主人家邀請她租借多套華麗禮服出席婚禮各個儀式。面對鑲滿閃石、手工極其繁複的傳統服飾，Michelle手持禮服不禁直呼「每件禮服都好似啞鈴咁重！」更讓她感到驚訝的是印度文化相對保守，但禮服設計卻高調大膽，令試穿的Michelle一度用手遮蓋胸口，流露出既疑惑又尷尬的表情。翌日的頌經儀式長達三小時，Michelle在烈日下與新郎家人載歌載舞，事後她直呼體力透支「今朝已經成身濕晒，拍手拍到痛。」經歷三日三夜馬拉松式慶祝後，Michelle指印度婚禮帶來極大文化衝擊「佢哋好有儀式感，堅守住每一個儀式同細節。」