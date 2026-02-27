大龍鳳｜李曉欣遠赴異國直擊「殭屍新娘」 親身接觸印度婚禮神秘儀式

前新聞主播李曉欣即將帶領觀眾踏上一場前所未有的文化探索之旅，她親身遠赴異國直擊各種驚人的婚禮傳統。這位「昇女郎」不但要面對「殭屍新娘」的神秘儀式，更要深入了解「綁架新娘」等敏感議題，挑戰極限的拍攝經歷令她大開眼界。