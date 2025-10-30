大龍鳳｜「昇女郎」李曉欣轉投ViuTV主持大製作 直擊敏感婚嫁議題
前TVB新聞主播李曉欣轉投ViuTV後首個主持節目曝光，全新資訊專題節目《大龍鳳》將於2026年第一季播出。這位28歲「昇女郎」親自走訪保加利亞、印度、羅馬尼亞等地，深入探討世界各地婚嫁習俗，更直擊敏感議題如「綁架新娘」、「新娘市場」等社會現象！
李曉欣親赴世界各地拍攝《大龍鳳》
李曉欣日前在社交平台發布《大龍鳳》宣傳帖文，透露節目將帶觀眾見證印度Bollywood式婚禮如何慶祝三日三夜，以及歐洲神秘的「殭屍新娘」儀式。節目更會深入黑白魔法女巫家族的世紀訂婚儀式，體驗游牧民族的傳統婚嫁文化。這個以「世界結婚習俗」為主題的資訊專題節目，走訪保加利亞、印度、羅馬尼亞等地，務求為觀眾呈現最真實的當地結婚文化。
節目觸及敏感議題獲當事人勇敢分享
《大龍鳳》不只停留在表面的婚嫁儀式，更深入探討背後的社會問題，包括「綁架新娘」、「新娘市場」、「嫁妝暴力」等敏感議題。李曉欣在帖文中特別感謝願意在鏡頭前分享經歷的當事人，坦言「議題敏感，唔少人拒訪係人之常情」，強調透過當事人現身說法，希望觀眾能看到婚嫁背後不為人知的故事。她形容整個拍攝過程「一切毫不容易」，可見節目製作的認真程度。
李曉欣告別TVB轉戰ViuTV發展
現年28歲的李曉欣曾是TVB新聞部的當紅主播，自2016年11月加入TVB新聞部後，先後參與主播檯、報天氣等不同崗位工作。她更成為方東昇的得力拍檔「昇女郎」之一，兩人合作主持《長命百二歲II》、《這麼遠，那麼近》、《尋人記》2輯，以及《好睡好起》等多個大熱節目。李曉欣先後於樹仁大學及澳洲南澳大學修讀新聞系課程，在TVB效力超過六年後，如今轉投ViuTV開展新事業。
網民期待李曉欣新節目表現
李曉欣公布《大龍鳳》消息後，不少網民留言支持，有人表示「好期待睇到唔同文化嘅婚禮」、「曉欣主持一定好專業」。亦有觀眾讚賞節目選材有意義，「呢啲議題真係值得關注」、「希望可以提高大眾對呢啲社會問題嘅認識」。
