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李松蔓抗疫運動Look晒身材 靠玩高難度空中瑜伽吸睛

東方新地 - 娛聞

前落選港姐李松蔓（Lena，原名李天縱）日前在無綫熱播劇《失憶24小時》中飾演江湖大嫂阮夢娜，將會背住老公單立文同Eddie（彭懷安）大玩婚外情，不過觀眾就將更多焦點放了在她在劇中表演的空中瑜伽上，見到她吊在半空中展示各種高難度空中瑜伽動作，令觀眾隔住個Mon都睇到嘩嘩聲！Lena喜愛運動，不時在社交平台大晒身穿緊身運動服裝的照片。

文：東方新地｜圖：李天縱IG圖片、新傳媒圖片庫及無綫影片截圖

李松蔓運動Look晒身材 早前自爆右頸有大腫瘤

李松蔓（Lena）日前自爆右頸有大腫瘤，已完成手術切除。Lena在疫情期間依然熱衷運動，不時在社交平台發佈身穿緊身運動服的照片，身材豐滿又靚又fit！隨著疫情放緩，Lena開始回歸室外做運動，就連鄰居養的狗都要同佢玩！

Lena與鄰居養的狗玩得好開心。（圖片來源：李天縱IG圖片）
Lena與鄰居養的狗玩得好開心。（圖片來源：李天縱IG圖片）
Lena身材非常好。（圖片來源：李天縱IG圖片）
Lena身材非常好。（圖片來源：李天縱IG圖片）
Lena熱愛在社交平台晒好身材。（圖片來源：李天縱IG圖片）
Lena熱愛在社交平台晒好身材。（圖片來源：李天縱IG圖片）
每次做運動就似Fashion Show。（圖片來源：李天縱IG圖片）
每次做運動就似Fashion Show。（圖片來源：李天縱IG圖片）
Lena的衣服都可成功突顯上圍豐滿！（圖片來源：李天縱IG圖片）
Lena的衣服都可成功突顯上圍豐滿！（圖片來源：李天縱IG圖片）
Lena的身材非常標準，熱愛運動的她成功keep到好身材。（圖片來源：李天縱IG圖片）
Lena的身材非常標準，熱愛運動的她成功keep到好身材。（圖片來源：李天縱IG圖片）
天氣凍只披上薄外套，誓要晒好身材。（圖片來源：李天縱IG圖片）
天氣凍只披上薄外套，誓要晒好身材。（圖片來源：李天縱IG圖片）
就算在家打卡亦會著緊身運動裝。（圖片來源：李天縱IG圖片）
就算在家打卡亦會著緊身運動裝。（圖片來源：李天縱IG圖片）
家有樓梯，想點打卡都得！（圖片來源：李天縱IG圖片）
家有樓梯，想點打卡都得！（圖片來源：李天縱IG圖片）

《失憶24小時》李松蔓 苦練廣東話

Lena日前在社交網出po提醒粉絲收睇《失憶24小時》說：「今晚阮夢娜終於要同大家見面啦！裡面會有高難度的空中瑜伽，特別感謝監製Amy姐能將我擅長嘅瑜伽融入到劇集裡，畀我一個展示嘅機會。但最重要的是在《失憶24小時》中，我苦練的廣東話台詞有了小小的自我突破，希望能得到大家的認可和滿意。」

呢個係Lena喺《失憶24小時》入面嘅造型。（李天縱IG圖片）
呢個係Lena喺《失憶24小時》入面其中一個造型。（李天縱IG圖片）
失憶24小時｜李松蔓
有網友提醒「你條空中瑜伽棍被蔣生（指單立文）拆了」，李天縱回應：「yes呀」，即係之後的劇情都無空中瑜伽睇？（李天縱IG圖片）

劇中Lena練習空中瑜伽片段只在手機播放，因此Lena日前在社交網放上「完整版」讓觀眾欣賞，獲得眾多網友讚好。

失憶24小時｜李松蔓
片中Lena吊在空中瑜伽繩上，展現出旋轉、倒立翻騰等多種動作。（李天縱IG影片截圖）
失憶24小時｜李松蔓
睇得出技巧好純熟。（李天縱IG影片截圖）
失憶24小時｜李松蔓
筋骨亦好柔軟。（李天縱IG影片截圖）
失憶24小時｜李松蔓
仲好性感㖭！（李天縱IG影片截圖）
失憶24小時｜李松蔓
Lena屋企係獨立屋，有個私人花園，日前Lena就著上瑜伽服，大晒在花園中的自拍照，表示要「在自家花園仔呼吸一下新鮮空氣」。（李天縱IG圖片）
失憶24小時｜李松蔓
側邊仲種咗棵大樹。（李天縱IG圖片）
失憶24小時｜李松蔓
Lena練瑜伽已有近三年。（李天縱IG圖片）
失憶24小時｜李松蔓
今次在劇集終於大派用場。（李天縱IG圖片）

香港出世北京長大

現年33歲的Lena雖然在香港出世，但小時候已跟隨父母到阿根廷生活，12歲開始到北京讀書，直到在北京電影學院（表演系）及中國傳媒大學（播音系本科）畢業。

失憶24小時｜李松蔓
Lena直言講不好廣東話一直是她在香港演藝圈發展的最大障礙。（李天縱IG圖片）

大學畢業後Lena於2011年24歲時選擇回流香港參選港姐，落選後她簽約加入無綫，在無綫娛樂新聞台擔任了五年國語主播，並由2014年開始參演劇集，曾在2017年劇集《不懂撒嬌的女人》中飾演「Tyra」一角而受到觀眾注意。

失憶24小時｜李松蔓
Lena（右五）在2011年參選港姐時，與許芷熒（左三，原名許亦妮）、朱晨麗（左五）、梁麗翹（左六）、麥美恩（右六）及劉思希（右四）同屆。（新傳媒圖片）
失憶24小時｜李松蔓
參選港姐時Lena身材最Big爆，宣傳時曾坐過羅子溢（原名羅仲謙）車尾。（新傳媒圖片）
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不過當時因為身材成為大熱門的Lena，曾被質疑整容及虛報學歷。（新傳媒圖片）
失憶24小時｜李松蔓
加入無綫後，Lena擔任了娛樂新聞台國語主播五年，才憑劇集《不懂撒嬌的女人》而開始為觀眾所認識。（李天縱IG圖片）
失憶24小時｜李松蔓
在《不懂撒嬌的女人》飾演林文龍前女友兼內地著名女主播Tyra，令Lena開始為觀眾所認識。（新傳媒圖片）
失憶24小時｜李松蔓
劇中仲有過大露背鏡頭！（無綫影片截圖）

自小學習芭蕾舞

Lena本身係舞林高手，自小在阿根廷生活時已開始學習芭蕾舞，之後在北京讀中學時，改為學習中國舞、民族舞及現代舞等各種舞蹈，2016年她就曾與張秀文、陳煒等在無綫《萬千星輝賀台慶》表演跳肚皮舞。到了2018年Lena才開始學習瑜伽，但因筋骨柔軟，一年時間內已進步神速，並開始挑戰高難度的空中瑜伽。

失憶24小時｜李松蔓
Lena直言在演藝圈中發展時，從小到大的舞蹈功底真的幫了自己很多。（李天縱IG圖片）
失憶24小時｜李松蔓
小時候的Lena已開始學習芭蕾舞。（李天縱IG圖片）
失憶24小時｜李松蔓
自小習舞令Lena筋骨變得柔軟。（李天縱IG圖片）
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2016年Lena曾在無綫台慶舞台上，表演跳性感的肚皮舞。（無綫影片截圖）
失憶24小時｜李松蔓
除了跳舞和瑜伽外，Lena也以跑步和做Gym來Keep Fit。（李天縱IG圖片）

Lena已於2018年嫁予內地導演唐寅，升呢做人妻，Lena表示與唐寅認識已超過二十年，對方是她讀書時的師兄，在結婚約半年前兩人才開始拍拖，最終在家人支持下決定拉埋天窗。

失憶24小時｜李松蔓
Lena擁有34.5D澎湃身材，雖然已為人妻，但她仍毫不吝嗇，不時在社交網上大派福利照。（李天縱IG圖片）
失憶24小時｜李松蔓
有前又有後，身材勁Fit。（李天縱IG圖片）

Lena在2018年5月正式簽約做無綫親生女，並在8月改名為「李松蔓」，但在其IG及TVB演員表中，都仍在使用她原本「李天縱」這個名字。Lena直言改名是為了改運：「因為我本身個名太大，又係屬火，而我又太多火，新名就屬金，對我發展會好啲。」

失憶24小時｜李松蔓
Lena（前右）去年初曾與鄧伊婷、吳沚默及劉芷希在劇集 《黃金有罪》中一同扮演舞女。（李天縱IG圖片）
失憶24小時｜李松蔓
在《黃金有罪》中有過70年代泳裝Look。（李天縱IG圖片）
失憶24小時｜李松蔓
Lena（右三）的圈中好友有許芷熒（原名許亦妮）、劉溫馨、阮兒、Susan Su及白雲等。（李天縱IG圖片）
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曾與阮兒、白雲一齊拍2018年劇集《兄弟》，做秦煌保鑣，其中Lena更有打擂台做女拳王的戲份。（李天縱IG圖片）
失憶24小時｜李松蔓
同年在《天命》扮演白蓮教的葉青青，也曾大展舞功。（李天縱IG圖片）
失憶24小時｜李松蔓
出席《天命》宣傳活動時，Lena更即席表演一字馬。（李天縱IG圖片）
失憶24小時｜李松蔓
2018年Lena拍過多部劇集，也在《宮心計2深宮計》做過周秀娜的婢女水仙。（李天縱IG圖片）
失憶24小時｜李松蔓
同年也在《飛虎之潛行極戰》做過吳卓羲的O記手下，名叫天仙。（李天縱IG圖片）

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