李松蔓抗疫運動Look晒身材 靠玩高難度空中瑜伽吸睛

前落選港姐李松蔓（Lena，原名李天縱）日前在無綫熱播劇《失憶24小時》中飾演江湖大嫂阮夢娜，將會背住老公單立文同Eddie（彭懷安）大玩婚外情，不過觀眾就將更多焦點放了在她在劇中表演的空中瑜伽上，見到她吊在半空中展示各種高難度空中瑜伽動作，令觀眾隔住個Mon都睇到嘩嘩聲！Lena喜愛運動，不時在社交平台大晒身穿緊身運動服裝的照片。

文：東方新地｜圖：李天縱IG圖片、新傳媒圖片庫及無綫影片截圖