李松蔓抗疫運動Look晒身材 靠玩高難度空中瑜伽吸睛
文：東方新地｜圖：李天縱IG圖片、新傳媒圖片庫及無綫影片截圖
李松蔓運動Look晒身材 早前自爆右頸有大腫瘤
李松蔓（Lena）日前自爆右頸有大腫瘤，已完成手術切除。Lena在疫情期間依然熱衷運動，不時在社交平台發佈身穿緊身運動服的照片，身材豐滿又靚又fit！隨著疫情放緩，Lena開始回歸室外做運動，就連鄰居養的狗都要同佢玩！
《失憶24小時》李松蔓 苦練廣東話
Lena日前在社交網出po提醒粉絲收睇《失憶24小時》說：「今晚阮夢娜終於要同大家見面啦！裡面會有高難度的空中瑜伽，特別感謝監製Amy姐能將我擅長嘅瑜伽融入到劇集裡，畀我一個展示嘅機會。但最重要的是在《失憶24小時》中，我苦練的廣東話台詞有了小小的自我突破，希望能得到大家的認可和滿意。」
劇中Lena練習空中瑜伽片段只在手機播放，因此Lena日前在社交網放上「完整版」讓觀眾欣賞，獲得眾多網友讚好。
香港出世北京長大
現年33歲的Lena雖然在香港出世，但小時候已跟隨父母到阿根廷生活，12歲開始到北京讀書，直到在北京電影學院（表演系）及中國傳媒大學（播音系本科）畢業。
大學畢業後Lena於2011年24歲時選擇回流香港參選港姐，落選後她簽約加入無綫，在無綫娛樂新聞台擔任了五年國語主播，並由2014年開始參演劇集，曾在2017年劇集《不懂撒嬌的女人》中飾演「Tyra」一角而受到觀眾注意。
自小學習芭蕾舞
Lena本身係舞林高手，自小在阿根廷生活時已開始學習芭蕾舞，之後在北京讀中學時，改為學習中國舞、民族舞及現代舞等各種舞蹈，2016年她就曾與張秀文、陳煒等在無綫《萬千星輝賀台慶》表演跳肚皮舞。到了2018年Lena才開始學習瑜伽，但因筋骨柔軟，一年時間內已進步神速，並開始挑戰高難度的空中瑜伽。
Lena已於2018年嫁予內地導演唐寅，升呢做人妻，Lena表示與唐寅認識已超過二十年，對方是她讀書時的師兄，在結婚約半年前兩人才開始拍拖，最終在家人支持下決定拉埋天窗。
Lena在2018年5月正式簽約做無綫親生女，並在8月改名為「李松蔓」，但在其IG及TVB演員表中，都仍在使用她原本「李天縱」這個名字。Lena直言改名是為了改運：「因為我本身個名太大，又係屬火，而我又太多火，新名就屬金，對我發展會好啲。」