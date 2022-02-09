李治廷與兄姊相貌差別大惹關注 林作即抽水 盤點7對唔似樣藝人兄弟姊妹
李治廷 同家姐被指完似唔似樣
李治廷自爆已有兩年沒有跟家人食開年飯，他笑言：「終於回香港了！遲到了2年的開年飯。」網民卻把焦點放了在李治廷家姐身上，指兩姊弟相貌完全不相似，紛紛留言問：「兩姊弟係唔係親生？」、「真係少少都唔似，會唔會係調錯嬰？」、「會唔會同王力宏先係親兄弟？」等等。
林作 自言對李治廷家姐驚為天人
林作更在傳媒報道下留言抽水，指李治廷家姐相貌令他驚為天人，好似七師傅同亞視一姐阿儀的混合體，好適合在香港娛樂圈發展，因此想邀請她為其新開的YouTube頻道擔任常駐嘉賓，被網民指責他「So mean」、「你個抽水怪」、「你唔好咁啦，咩人你都要抽水」。
李治廷同家姐阿哥關係複雜
李治廷同家姐的相貌被指完全唔似樣外，網民也提及李治廷和哥哥都完全不相似兄弟，其實李治廷過往在訪問中曾提過自己家庭背景比較複雜，因父母各自帶著子女再婚，所以李治廷和哥哥是同父異母，和家姐則是同母異父，所以三人樣貌才會完全不像。雖然非同父同母所生，但李治廷與家姐阿哥的感情非常好，以前經常都會被影到相約行街聚會。
同場加映：盤點7對唔似樣藝人兄弟姊妹
1. 陳凱琳與家姐
前港姐冠軍陳凱琳因為輪廓深被指似混血兒，其孖生弟弟Derek比她更似外國人，而且皮膚黝黑，被指似有印度血統，令外界最感好奇是陳凱琳的父母是純正港人﹗更離奇的是陳凱琳兩姊弟的家姐Joyce長相是純正港人樣貌，跟陳凱琳完全唔似樣﹗陳媽媽曾接受香港電台節目《舊日的足跡》訪問，指兩姐弟出世時與大家姐Joyce一樣白，不過二人去到14至15歲突然變得眼大、臉尖，而Derek更生了鬚根：「又或者加拿大嘅食物有好多荷爾蒙啦」她又指他們的婆婆是馬來西亞人，可能有影響。
2. 193與3妹
「3妹」郭嘉盈（Michelle）自參加ViuTV選秀節目《全民造星4》以來，一直被指同作為ERROR成員的哥哥193（郭嘉駿）唔似樣，3妹更被批評面大又起角，個樣好惡，有網民更直指193扮女裝時，比3妹更靚女。
3. 保錡與弟弟
ERROR成員保錡（吳保錡）弟弟是做幕後，有經營YouTube Channel「Ching先轟」介紹模型開箱，有唔少網民都話保錡弟弟似ERROR另一成員肥仔（梁業）多過似保錡。據知保錡弟弟做過網媒，亦曾幫哥哥拍攝、剪輯MV，近期都有在C AllStar演唱會中幫哥哥影大頭相。
4. Anson Lo盧瀚霆與家姐
MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）同姐姐Sharon被指唔似兩姊弟，盧瀚霆皮膚白皙，姐姐自小都擁有健康膚色﹗盧姐姐同盧爸爸、盧媽媽就十足餅印一樣。Anson Lo跟姐姐感情好好，讀同一間小學，他指小時候姐姐經常拿他的臉來試化妝品。之前他拍YouTube即場為姐姐化妝，姐姐大爆二人放學回家會脫淨底衫褲，跳上梳化唱Twins的歌，又因為怕鬼，會逼弟弟與自己洗澡。兩姊弟都很愛看迪士尼動畫，會一起扮公主。
5. 林志穎與兄弟姐妹
林志穎早前曾現身內地真人騷《熟悉的味道》，節目搵來林志穎的兄弟姐妹特地透過鏡頭，對林志穎感性說出心裡話，令他大哥林志傑、四妹林志憶、五弟林志龍同時曝光，被網友開玩笑指「當他手足壓力也太大」、「這差別也太大」、「簡直不可思議」。其實林志穎與四妹、五弟是同父異母的手足關係。
林志穎透過視像與大哥林志傑（右上）、四妹林志憶、五弟林志龍（左下）見面，被網民指他們4兄弟姊妹都完全唔似樣。（圖片來源：《熟悉的味道》截圖）
6. 楊茜堯與楊卓娜
視后楊茜堯（前名楊怡）與家姐楊卓娜感情好好，但即使在楊茜堯個木偶鼻未出現時，兩姊妹都被指唔似樣，雖然家姐楊卓娜一直無機會升呢做女主角，但有不少網民都力撐她靚過細妹楊茜堯好多。
7. Race與Rosanne
來自新加坡的黃婉佩（Race，前名黃婉伶）02年與家姐黃婉君（Rosanne）組成女團2R在港出道，雖然係相差3年的真姊妹，但兩人風格各有不同，出道以來都被指唔似樣，現在2R已解散，Race和Rosanne也已淡出娛樂圈，成為幸福人妻兼人母。
常見問題
李治廷最近分享了什麼?
李治廷最近從內地回港與家人過新年, 在社交平台分享了一張和家人的合照, 但家人的相貌卻引來不少網民熱論…詳情請看。
林作為什麼事被網民大鬧?
李治廷分享了一張和家人過新年的合照, 網民卻把焦點放在李治廷家姐身上, 林作隨即在傳媒報道下留言…詳情請看。
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