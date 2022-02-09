AA

李治廷與兄姊相貌差別大惹關注 林作即抽水 盤點7對唔似樣藝人兄弟姊妹

最新娛聞
東方新地

李治廷現年34歲，有小王力宏之稱，近日他從內地回港同家人過新年，並在社交平台分享了一張跟母親及家姐一齊食開年飯的相片，李治廷家姐的相貌卻引來不少網民關注，連林作都趕去抽水，指李治廷家姐好似兩個人的混合體，被網民大鬧他「So mean」！

李治廷 同家姐被指完似唔似樣

李治廷自爆已有兩年沒有跟家人食開年飯，他笑言：「終於回香港了！遲到了2年的開年飯。」網民卻把焦點放了在李治廷家姐身上，指兩姊弟相貌完全不相似，紛紛留言問：「兩姊弟係唔係親生？」、「真係少少都唔似，會唔會係調錯嬰？」、「會唔會同王力宏先係親兄弟？」等等。

李治廷日前分享了一張跟母親（中）及家姐（右）一齊食開年飯的合照。（圖片來源：微博＠李治廷）
李治廷日前分享了一張跟母親（中）及家姐（右）一齊食開年飯的合照。（圖片來源：微博＠李治廷）
自2015年演出內地劇《武媚娘傳奇》人氣急升後，李治廷就將發展重心轉移到內地，加上疫情關係，已有兩年無返過香港。（圖片來源：IG@aarif_964）
自2015年演出內地劇《武媚娘傳奇》人氣急升後，李治廷就將發展重心轉移到內地，加上疫情關係，已有兩年無返過香港。（圖片來源：[email protected]_964）

林作 自言對李治廷家姐驚為天人

林作更在傳媒報道下留言抽水，指李治廷家姐相貌令他驚為天人，好似七師傅同亞視一姐阿儀的混合體，好適合在香港娛樂圈發展，因此想邀請她為其新開的YouTube頻道擔任常駐嘉賓，被網民指責他「So mean」、「你個抽水怪」、「你唔好咁啦，咩人你都要抽水」。

林作在IG中都有出po重複自己的抽水發言，仲特別圈出黑衫者才是李治廷家姐。（圖片來源：IG@jolamchok）
林作在IG中都有出po重複自己的抽水發言，仲特別圈出相中身穿黑衣的李治廷家姐。（圖片來源：[email protected]
話希望記者朋友能夠為佢搭路，聯絡李治廷家姐。（圖片來源：IG@jolamchok）
話希望記者朋友能夠為佢搭路，聯絡李治廷家姐。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）

李治廷同家姐阿哥關係複雜

李治廷同家姐的相貌被指完全唔似樣外，網民也提及李治廷和哥哥都完全不相似兄弟，其實李治廷過往在訪問中曾提過自己家庭背景比較複雜，因父母各自帶著子女再婚，所以李治廷和哥哥是同父異母，和家姐則是同母異父，所以三人樣貌才會完全不像。雖然非同父同母所生，但李治廷與家姐阿哥的感情非常好，以前經常都會被影到相約行街聚會。

網民指李治廷和他的哥哥（右）樣貌亦完全不相似。（圖片來源：網民留言截圖）
網民指李治廷同家姐（左二）及哥哥（右）的樣貌亦完全不相似。（圖片來源：網民留言截圖）
在香港出生的李治廷是馬來西亞、阿拉伯及華裔混血兒，他更有加拿大國籍，可謂混多國於一身。（圖片來源：IG@aarif_964）
在香港出生的李治廷是馬來西亞、阿拉伯及華裔混血兒，他更有加拿大國籍，可謂混多國於一身。李治廷家庭觀念重，珍惜跟家人相聚的時間，相中是家姐及母親﹗（圖片來源：[email protected]_964）
這個是李治廷爸爸，李治廷爸爸是中東與馬來西亞的混血，同李治廷好似樣！（圖片來源：IG@aarif_964）
這個是李治廷爸爸，李治廷爸爸是中東與馬來西亞的混血兒，同李治廷如餅印一樣！（圖片來源：[email protected]_964）
李治廷不時貼出與家人的舊照，十多歲時的李治廷，被網民讚已經好靚仔﹗（圖片來源：微博＠李治廷）
李治廷不時貼出與家人的舊照，十多歲時的李治廷，被網民讚已經好靚仔﹗（圖片來源：微博＠李治廷）
真係由細靚到大，基因強大﹗（圖片來源：微博＠李治廷））
真係由細靚到大，基因強大﹗（圖片來源：微博＠李治廷））

同場加映：盤點7對唔似樣藝人兄弟姊妹

1. 陳凱琳與家姐

前港姐冠軍陳凱琳因為輪廓深被指似混血兒，其孖生弟弟Derek比她更似外國人，而且皮膚黝黑，被指似有印度血統，令外界最感好奇是陳凱琳的父母是純正港人﹗更離奇的是陳凱琳兩姊弟的家姐Joyce長相是純正港人樣貌，跟陳凱琳完全唔似樣﹗陳媽媽曾接受香港電台節目《舊日的足跡》訪問，指兩姐弟出世時與大家姐Joyce一樣白，不過二人去到14至15歲突然變得眼大、臉尖，而Derek更生了鬚根：「又或者加拿大嘅食物有好多荷爾蒙啦」她又指他們的婆婆是馬來西亞人，可能有影響。

陳凱琳家姐Joyce比她和孖生弟弟Derek被指更似父母。（圖片來源：IG@ghlchan）
陳凱琳家姐Joyce同父母如餅印，但陳凱琳及孖生弟弟Derek卻似混血兒。（圖片來源：[email protected]
陳凱琳與孖生細佬﹗（圖片來源：IG@ghlchan）
陳凱琳與孖生細佬﹗（圖片來源：[email protected]
陳凱琳三姊弟，陳凱琳在中間﹗（圖片來源：IG@ghlchan）
陳凱琳三姊弟，陳凱琳在中間﹗（圖片來源：[email protected]

2. 193與3妹

「3妹」郭嘉盈（Michelle）自參加ViuTV選秀節目《全民造星4》以來，一直被指同作為ERROR成員的哥哥193（郭嘉駿）唔似樣，3妹更被批評面大又起角，個樣好惡，有網民更直指193扮女裝時，比3妹更靚女。

全民造星4｜96位參賽者新相曝光 3妹被批樣太惡 有個竟然似阿儀？
3妹由參加《全民造星4》開始，經常被批評個樣太惡，塊面又大又起角。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@michellekky）
193口硬心軟，雖然經常踩個妹唔靚又無才華，但其實好錫3妹。（圖片來源：[email protected]
193同細妹自細感情就好好。（圖片來源：Michelle IG）
兩兄妹自細感情就好好！（圖片來源：[email protected]

3. 保錡與弟弟

ERROR成員保錡（吳保錡）弟弟是做幕後，有經營YouTube Channel「Ching先轟」介紹模型開箱，有唔少網民都話保錡弟弟似ERROR另一成員肥仔（梁業）多過似保錡。據知保錡弟弟做過網媒，亦曾幫哥哥拍攝、剪輯MV，近期都有在C AllStar演唱會中幫哥哥影大頭相。

保錡弟弟被指似肥仔（梁業）多過似保錡。（圖片來源：保錡弟弟IG）
保錡弟弟被指似肥仔（梁業）多過似保錡。（圖片來源：保錡弟弟IG）

4. Anson Lo盧瀚霆與家姐

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）同姐姐Sharon被指唔似兩姊弟，盧瀚霆皮膚白皙，姐姐自小都擁有健康膚色﹗盧姐姐同盧爸爸、盧媽媽就十足餅印一樣。Anson Lo跟姐姐感情好好，讀同一間小學，他指小時候姐姐經常拿他的臉來試化妝品。之前他拍YouTube即場為姐姐化妝，姐姐大爆二人放學回家會脫淨底衫褲，跳上梳化唱Twins的歌，又因為怕鬼，會逼弟弟與自己洗澡。兩姊弟都很愛看迪士尼動畫，會一起扮公主。

Anson Lo表示感激家人的體諒，讓他能勇敢地去愛。（圖片來源：Anson Lo IG）
Anson Lo盧瀚霆被指與家姐Sharon唔似樣，不過家姐與盧爸盧媽就十足餅印一樣。（圖片來源：[email protected]
盧瀚霆小時候的全家福﹗（圖片來源：IG@ansonlht）
盧瀚霆小時候的全家福﹗（圖片來源：[email protected]

5. 林志穎與兄弟姐妹

林志穎早前曾現身內地真人騷《熟悉的味道》，節目搵來林志穎的兄弟姐妹特地透過鏡頭，對林志穎感性說出心裡話，令他大哥林志傑、四妹林志憶、五弟林志龍同時曝光，被網友開玩笑指「當他手足壓力也太大」、「這差別也太大」、「簡直不可思議」。其實林志穎與四妹、五弟是同父異母的手足關係。

林志穎早前曾現身內地真人騷《熟悉的味道》。（圖片來源：《熟悉的味道》截圖）
林志穎早前曾現身內地真人騷《熟悉的味道》。（圖片來源：《熟悉的味道》截圖）

林志穎透過視像與大哥林志傑、四妹林志憶、五弟林志龍見面，被網民指他們4兄弟姊妹都完全唔似樣。（圖片來源：《熟悉的味道》截圖）

林志穎透過視像與大哥林志傑（右上）、四妹林志憶、五弟林志龍（左下）見面，被網民指他們4兄弟姊妹都完全唔似樣。（圖片來源：《熟悉的味道》截圖）

6. 楊茜堯與楊卓娜

視后楊茜堯（前名楊怡）與家姐楊卓娜感情好好，但即使在楊茜堯個木偶鼻未出現時，兩姊妹都被指唔似樣，雖然家姐楊卓娜一直無機會升呢做女主角，但有不少網民都力撐她靚過細妹楊茜堯好多。

楊卓娜笑言當年唔係游說楊茜堯，係打劫佢啲鏘去買樓！（圖片來源：《我要做業主2》YouTube）楊卓娜曾在節目中自爆入行初期得6千蚊人工，要打劫細妹楊茜堯啲錢去買樓。（圖片來源：《我要做業主2》YouTube）

楊卓娜與楊茜堯兩姊妹都出身無綫，不過楊茜堯5年前已離巢向外闖。（圖片來源：新傳媒資料庫）
楊卓娜與楊茜堯兩姊妹都出身無綫，不過楊茜堯6年前已離巢向外闖。（圖片來源：新傳媒照片庫）

7. Race與Rosanne

來自新加坡的黃婉佩（Race，前名黃婉伶）02年與家姐黃婉君（Rosanne）組成女團2R在港出道，雖然係相差3年的真姊妹，但兩人風格各有不同，出道以來都被指唔似樣，現在2R已解散，Race和Rosanne也已淡出娛樂圈，成為幸福人妻兼人母。

2R兩姊妹Race和Rosanne出道以來風格就各有不同。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2R兩姊妹Race和Rosanne出道以來風格就各有不同。（圖片來源：新傳媒照片庫）

常見問題

李治廷最近分享了什麼?

李治廷最近從內地回港與家人過新年, 在社交平台分享了一張和家人的合照, 但家人的相貌卻引來不少網民熱論…詳情請看

林作為什麼事被網民大鬧?

李治廷分享了一張和家人過新年的合照, 網民卻把焦點放在李治廷家姐身上, 林作隨即在傳媒報道下留言…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：微博@李治廷、[email protected]_964、[email protected]

讀者留言

熱門文章

 