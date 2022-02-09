李治廷與兄姊相貌差別大惹關注 林作即抽水 盤點7對唔似樣藝人兄弟姊妹

李治廷現年34歲，有小王力宏之稱，近日他從內地回港同家人過新年，並在社交平台分享了一張跟母親及家姐一齊食開年飯的相片，李治廷家姐的相貌卻引來不少網民關注，連林作都趕去抽水，指李治廷家姐好似兩個人的混合體，被網民大鬧他「So mean」！