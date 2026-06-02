李泳漢最新憔悴近照流出！赴印朝聖眼神空洞 遭李家鼎公開斷絕關係
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李泳漢自母親施明離世後，與父親李家鼎及胞弟李泳豪之間的家庭糾紛愈演愈烈，近日更出現戲劇性發展。李家鼎接受雜誌訪問時，對住鏡頭講出精確時間，正式宣佈與長子斷絕父子關係，而李泳漢當時竟身處印度參加密宗法會，返港後才得知消息。
李泳漢面容憔悴現身印度南卓林寺
深潛多日的李泳漢原來身在印度，隨香港密宗寧瑪派白玉佛法中心前往印度南卓林寺，參加年度法會。他於5月23日出發，至今日返港。佛法中心在社交平台分享連日來法會盛況及隨團人士參與點滴，當中見到李泳漢面容憔悴，與同行人士在室內跟密宗交流並拍攝大合照時，他心事重重、眼神空洞，與過往精神面貌判若兩人。李泳漢久未更新的社交平台，亦在數日前轉載了一則密宗祈福帖文。
李家鼎對鏡頭講出精確時間宣佈斷絕關係
李家鼎在雜誌訪問中情緒激動，對住鏡頭一字一句表示：「由2026年5月29日晚8點10分起，李泳漢唔係我李家鼎個仔，佢嘅嘢與我無關！」鼎爺以精確到分鐘的時間點作出宣告，態度決絕，顯示父子之間的裂痕已經無法修補。這番話意味着李家鼎正式與長子劃清界線，不再承認這段父子關係。
施明生前篤信密宗李泳漢隨母信仰多年
施明生前向來與香港密宗寧瑪派白玉佛法中心關係密切，曾於2020年為該中心舉辦的「供萬燈法會」擔當主持，亦不時邀請喇嘛到家中作客。李泳漢自小隨母親篤信密宗，多次出席該中心舉辦的法會。2024年曾有傳媒拍到坐輪椅的施明與李泳漢一家前往參拜，期間獲寧波車送贈有法力的白色「哈達」絲巾。年初李家鼎亦曾在李泳漢陪同下出席「新年煙供法會」，當時父子關係尚未完全決裂。
網民熱議李泳漢返港撞正被斷絕關係
消息曝光後隨即引起網民熱烈討論，不少人感嘆這場家庭風波愈鬧愈大。有網民留言表示「返到嚟先知被老竇公開斷絕關係，唔知佢咩心情」，亦有人認為「鼎爺講到咁決絕，連時間都講埋，睇嚟真係忍咗好耐」。部分網民則同情李泳漢在印度參加法會期間毫不知情，形容情況「好似電視劇情節咁戲劇性」。
資料或影片來源：原文刊於新假期