李泳漢最新憔悴近照流出！赴印朝聖眼神空洞 遭李家鼎公開斷絕關係

李泳漢自母親施明離世後，與父親李家鼎及胞弟李泳豪之間的家庭糾紛愈演愈烈，近日更出現戲劇性發展。李家鼎接受雜誌訪問時，對住鏡頭講出精確時間，正式宣佈與長子斷絕父子關係，而李泳漢當時竟身處印度參加密宗法會，返港後才得知消息。