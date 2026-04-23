怒轟父弟喪禮分毫不出 李泳漢首回應拒弟婦入靈堂 “I did nothing wrong！

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最不堪的家庭真相，往往在喪禮後才被無情揭開。已故女星施明（原名方寶儀）的喪禮本應是莊嚴的告別儀式，卻意外演變成一場火藥味濃厚的家庭決裂實錄。長子李泳漢在亡母喪禮後罕有接受訪問，期間火力全開，不僅怒轟父親李家鼎（鼎爺）與弟弟李泳豪「一毫子都冇出」，更以「亡母遺願」為由，理直氣壯地將弟婦Agnes拒於靈堂門外。隨著父子三人各執一詞，整場家事儼然成了一出現實版「羅生門」，這個演藝世家背後究竟隱藏著多少不為人知的恩怨情仇？

李泳漢怒轟父弟 喪禮費用分毫不出

施明喪禮結束後，李泳漢與親友出席解穢酒，席間卻未見鼎爺與李泳豪的身影，已令外界生疑。李泳漢事後接受訪問，被問及喪禮費用問題時，他毫不掩飾地表示整場喪禮均由他獨力承擔，更意有所指地說：「我畀㗎，佢哋兩個一毫子都無畀！」此話一出，無疑令兄弟不和的傳聞火上加油。對於鼎爺與弟弟缺席解穢酒，他僅淡淡回應已發出邀請，對方不來也沒辦法，字裡行間似乎暗示責任不在自己身上。

李泳漢堅稱遵從母意 拒絕弟婦Agnes入靈堂

此次家庭風波的核心爭議，無疑是弟婦Agnes被拒入靈堂一事。對此，李泳漢態度極為強硬，堅稱一切皆是遵從母親施明的意願，並強調：「我媽從來沒有認她。」當記者追問弟婦只能在門外鞠躬時，他更理直氣壯地反問：「佢唔係喺門口鞠躬？已經鞠咗對吧？咁你仲問咩呢？」李泳漢重申自己有人證，能證明母親不喜歡Agnes，並指當年弟弟結婚未有邀請任何親友，這些都是「無法洗白」的事實。然而，鼎爺早前卻向傳媒爆出驚人內幕，指當年是李泳漢威嚇母親「你去，我就打x死你」，施明才不敢出席婚禮，令事件陷入各說各話的迷霧。

兄弟破冰拋球予李泳豪 李泳漢：I never say no

家庭關係鬧至如此僵局，兄弟二人是否還有和好的可能？李泳漢將決定權拋給了弟弟李泳豪，認為緣份難料，破冰需要「雙向」努力。他表示：「要睇下佢（泳豪）有冇呢個意思，我想佢唔想都冇用。」不過，他也為關係留下一線生機，表示如果弟弟主動提出想坐下來談，「I never say no！」言下之意，和解的主導權完全掌握在弟弟手上。至於父親鼎爺有否擔當和事佬的角色，李泳漢則透露鼎爺未曾多提，似乎暗示父親並未介入兄弟之間的紛爭。

李泳漢心痛李家鼎消瘦 驚爆老父疑遭人控制

儘管與弟弟關係緊張，李泳漢卻聲稱非常關心父親鼎爺的狀況。他眼見鼎爺日漸消瘦憔悴，坦言：「我啱啱冇咗媽媽，我唔想冇埋爸爸，因為我會覺得好Lonely。」他透露自己早已邀請父親搬來同住，但對方選擇獨居。對於鼎爺早前公開指責他的種種不是，李泳漢將矛頭指向鼎爺身邊人，驚爆：「我覺得佢被控制，一個80歲人點會講得出呢啲說話？」此番言論暗示鼎爺可能身不由己，令外界對這個家庭的內部關係更加充滿問號。

隱瞞死訊兩日惹議 李泳漢堅稱：I did nothing wrong

施明離世後，李泳漢被指相隔兩日才通知鼎爺與李泳豪，其做法引起極大爭議。對此，李泳漢解釋母親走得非常突然，自己連最後一面也未能見到。他強調當時需處理大量身後事，包括死亡證、遺體安排等，為了避免節外生枝和不必要的爭執，才決定「搞好晒所有事咪同佢講，有咩問題？」他認為自己是從母親的「best situation」出發去處理，並無不妥，更霸氣地表示：「I did nothing wrong！」

九龍塘「祖屋」料值逾千萬

施明生前居住在九龍塘涵碧別墅一個單位，該屋苑近兩年成交價介乎800萬至1,200萬元。據傳媒描述為李家「祖屋」，施明與兩子多年來一直居住於此，包括李泳漢自2016年結婚後，與太太嚴佩鈺及三名子女一直留在該單位與施明同住，而李泳豪及台灣籍太太Agnes則在2021年搬出，鼎爺則在離婚後獨居西貢。

網民熱議李家羅生門 嘆李家鼎成磨心最無辜

李家的家庭風暴迅速成為網絡熱話，不少網民都慨嘆「清官難審家庭事」。有網民留言道：「大佬咁樣公開數臭屋企人，真係好難睇」、「無論咩恩怨，人都走咗，點解唔可以好好送別阿媽？」亦有大批網民表示最心痛的是鼎爺：「鼎爺真係最慘嗰個，一邊係老婆離世，一邊係兩個仔反面，左右做人難」、「80歲仲要面對呢啲嘢，真係陰功」。不過也有人持中立態度，認為：「家家有本難念的經，外人好難評論邊個啱邊個錯。」

李泳漢 李家鼎 李泳漢指自己是從母親的遺願出發去處理，並無不妥，更霸氣表示：「I did nothing wrong！」（圖片來源：TVB）
李泳漢指自己是從母親的遺願出發去處理，並無不妥，更霸氣表示：「I did nothing wrong！」（圖片來源：TVB）
李泳漢 李家鼎 李泳漢將決定權拋給了弟弟李泳豪，認為緣份難料，破冰需要「雙向」努力。（圖片來源：TVB）
李泳漢將決定權拋給了弟弟李泳豪，認為緣份難料，破冰需要「雙向」努力。（圖片來源：TVB）
李泳漢 李家鼎 李泳漢解釋母親走得非常突然，自己連最後一面也未能見到。（圖片來源：TVB）
李泳漢解釋母親走得非常突然，自己連最後一面也未能見到。（圖片來源：TVB）
李泳漢 李家鼎 怒轟父親李家鼎（鼎爺）與弟弟李泳豪「一毫子都冇出」（圖片來源：TVB）
怒轟父親李家鼎（鼎爺）與弟弟李泳豪「一毫子都冇出」（圖片來源：TVB）
李泳漢 李家鼎 施明火化儀式後，李泳豪一邊拭淚，一邊陪伴鼎爺與步出。（圖片來源：TVB）
施明火化儀式後，李泳豪一邊拭淚，一邊陪伴鼎爺與步出。（圖片來源：TVB）
李泳漢 李家鼎 李泳漢捧着母親遺照，與李泳豪會見傳媒。（圖片來源：TVB）
李泳漢捧着母親遺照，與李泳豪會見傳媒。（圖片來源：TVB）
李泳漢 李家鼎 此次家庭風波的核心爭議，無疑是弟婦Agnes被拒入靈堂一事。對此，李泳漢態度極為強硬，堅稱一切皆是遵從母親施明的意願。（圖片來源：TVB）
此次家庭風波的核心爭議，無疑是弟婦Agnes被拒入靈堂一事。對此，李泳漢態度極為強硬，堅稱一切皆是遵從母親施明的意願。（圖片來源：TVB）
李泳漢 李家鼎 李泳豪與太太的花牌被放在垃圾站附近。（圖片來源：TVB）
李泳豪與太太的花牌被放在垃圾站附近。（圖片來源：TVB）
李泳漢 李家鼎 李泳豪與太太的花牌被放在垃圾站附近。（圖片來源：TVB）
李泳豪與太太的花牌被放在垃圾站附近。（圖片來源：TVB）
李泳漢 李家鼎 鼎爺因身體抱恙為由，不接受訪問。（圖片來源：TVB）
鼎爺因身體抱恙為由，不接受訪問。（圖片來源：TVB）
李泳漢 李家鼎 鼎爺和李泳豪沒有出席解穢酒。（圖片來源：TVB）
鼎爺和李泳豪沒有出席解穢酒。（圖片來源：TVB）
李泳漢 李家鼎 李家的家庭風暴迅速成為網絡熱話，不少網民都慨嘆「清官難審家庭事」。（圖片來源：TVB）
李家的家庭風暴迅速成為網絡熱話，不少網民都慨嘆「清官難審家庭事」。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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