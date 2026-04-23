怒轟父弟喪禮分毫不出 李泳漢首回應拒弟婦入靈堂 “I did nothing wrong！
李泳漢怒轟父弟 喪禮費用分毫不出
施明喪禮結束後，李泳漢與親友出席解穢酒，席間卻未見鼎爺與李泳豪的身影，已令外界生疑。李泳漢事後接受訪問，被問及喪禮費用問題時，他毫不掩飾地表示整場喪禮均由他獨力承擔，更意有所指地說：「我畀㗎，佢哋兩個一毫子都無畀！」此話一出，無疑令兄弟不和的傳聞火上加油。對於鼎爺與弟弟缺席解穢酒，他僅淡淡回應已發出邀請，對方不來也沒辦法，字裡行間似乎暗示責任不在自己身上。
李泳漢堅稱遵從母意 拒絕弟婦Agnes入靈堂
此次家庭風波的核心爭議，無疑是弟婦Agnes被拒入靈堂一事。對此，李泳漢態度極為強硬，堅稱一切皆是遵從母親施明的意願，並強調：「我媽從來沒有認她。」當記者追問弟婦只能在門外鞠躬時，他更理直氣壯地反問：「佢唔係喺門口鞠躬？已經鞠咗對吧？咁你仲問咩呢？」李泳漢重申自己有人證，能證明母親不喜歡Agnes，並指當年弟弟結婚未有邀請任何親友，這些都是「無法洗白」的事實。然而，鼎爺早前卻向傳媒爆出驚人內幕，指當年是李泳漢威嚇母親「你去，我就打x死你」，施明才不敢出席婚禮，令事件陷入各說各話的迷霧。
兄弟破冰拋球予李泳豪 李泳漢：I never say no
家庭關係鬧至如此僵局，兄弟二人是否還有和好的可能？李泳漢將決定權拋給了弟弟李泳豪，認為緣份難料，破冰需要「雙向」努力。他表示：「要睇下佢（泳豪）有冇呢個意思，我想佢唔想都冇用。」不過，他也為關係留下一線生機，表示如果弟弟主動提出想坐下來談，「I never say no！」言下之意，和解的主導權完全掌握在弟弟手上。至於父親鼎爺有否擔當和事佬的角色，李泳漢則透露鼎爺未曾多提，似乎暗示父親並未介入兄弟之間的紛爭。
李泳漢心痛李家鼎消瘦 驚爆老父疑遭人控制
儘管與弟弟關係緊張，李泳漢卻聲稱非常關心父親鼎爺的狀況。他眼見鼎爺日漸消瘦憔悴，坦言：「我啱啱冇咗媽媽，我唔想冇埋爸爸，因為我會覺得好Lonely。」他透露自己早已邀請父親搬來同住，但對方選擇獨居。對於鼎爺早前公開指責他的種種不是，李泳漢將矛頭指向鼎爺身邊人，驚爆：「我覺得佢被控制，一個80歲人點會講得出呢啲說話？」此番言論暗示鼎爺可能身不由己，令外界對這個家庭的內部關係更加充滿問號。
隱瞞死訊兩日惹議 李泳漢堅稱：I did nothing wrong
施明離世後，李泳漢被指相隔兩日才通知鼎爺與李泳豪，其做法引起極大爭議。對此，李泳漢解釋母親走得非常突然，自己連最後一面也未能見到。他強調當時需處理大量身後事，包括死亡證、遺體安排等，為了避免節外生枝和不必要的爭執，才決定「搞好晒所有事咪同佢講，有咩問題？」他認為自己是從母親的「best situation」出發去處理，並無不妥，更霸氣地表示：「I did nothing wrong！」
九龍塘「祖屋」料值逾千萬
施明生前居住在九龍塘涵碧別墅一個單位，該屋苑近兩年成交價介乎800萬至1,200萬元。據傳媒描述為李家「祖屋」，施明與兩子多年來一直居住於此，包括李泳漢自2016年結婚後，與太太嚴佩鈺及三名子女一直留在該單位與施明同住，而李泳豪及台灣籍太太Agnes則在2021年搬出，鼎爺則在離婚後獨居西貢。
網民熱議李家羅生門 嘆李家鼎成磨心最無辜
李家的家庭風暴迅速成為網絡熱話，不少網民都慨嘆「清官難審家庭事」。有網民留言道：「大佬咁樣公開數臭屋企人，真係好難睇」、「無論咩恩怨，人都走咗，點解唔可以好好送別阿媽？」亦有大批網民表示最心痛的是鼎爺：「鼎爺真係最慘嗰個，一邊係老婆離世，一邊係兩個仔反面，左右做人難」、「80歲仲要面對呢啲嘢，真係陰功」。不過也有人持中立態度，認為：「家家有本難念的經，外人好難評論邊個啱邊個錯。」