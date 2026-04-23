怒轟父弟喪禮分毫不出 李泳漢首回應拒弟婦入靈堂 “I did nothing wrong！

最不堪的家庭真相，往往在喪禮後才被無情揭開。已故女星施明（原名方寶儀）的喪禮本應是莊嚴的告別儀式，卻意外演變成一場火藥味濃厚的家庭決裂實錄。長子李泳漢在亡母喪禮後罕有接受訪問，期間火力全開，不僅怒轟父親李家鼎（鼎爺）與弟弟李泳豪「一毫子都冇出」，更以「亡母遺願」為由，理直氣壯地將弟婦Agnes拒於靈堂門外。隨著父子三人各執一詞，整場家事儼然成了一出現實版「羅生門」，這個演藝世家背後究竟隱藏著多少不為人知的恩怨情仇？