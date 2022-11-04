李家鼎三代同堂唔見李泳豪夫婦 大哥李泳漢出面護母暗寸胞弟
李家鼎大仔李泳漢再添一女
李家鼎大仔李泳漢今日再添一女，一家五口與鼎爺和施明一起合照留念，在照片中可見施明抱著孫女，笑得非常開心。幸福滿滿的三代同堂合照中卻未見李泳豪夫婦的身影，令外界更加懷疑兩母子是否真的因為婆媳關係而不和。
李泳漢出言護母 為母親討回公道
李泳豪在上月與台灣女友註冊結婚時，席上並未見李泳漢和母親施明的身影。有傳施明因為不滿意新抱而導致母子關係決裂。對於此傳聞，李泳漢亦有站出來為母親討回公道，他強調母親並沒有嫌棄過任何人，生小孩子與否的問題全交給子女決定，母親並不會干涉太多。李泳漢更表示自從父母離婚後之後，母親施明放棄自己的幸福，一直用心照顧自己兩兄弟，所以自己決心一定要孝順媽媽。李泳漢的回應似乎有暗寸弟弟李泳豪不孝順母親的意味，火藥味非常濃！
有傳母親施明反對李泳豪太太入門
李泳豪上月於李家鼎私房菜館註冊結婚和宴請親朋，如此開心的場合卻未見施明和哥哥李泳漢。有傳媒問道施明何以缺席如此重要的場合時，鼎爺解釋施明因為要照顧身體欠佳的母親所以缺席。有傳施明在李泳豪和太太Agnes拍拖時候，已經對新抱有所不滿。事因Agnes與李泳豪同齡，但施明一直恨抱孫，所以覺得Agnes是高齡產婦，一直很抗拒對方入門，導致兩母子關係決裂，施明之後更加要透過報導才知道李泳豪結婚擺酒。
李泳豪夫婦愛得甜蜜
而李泳豪就繼續和太太愛得火熱，正在享受新婚的李泳豪經常上傳與太太的合照。在結婚前李泳豪已經覺得女友Agnes為人思想成熟兼諗法正面，給予自己很多正能量，肯腳踏實地做好寵物美容師工作，加上相處舒服，所以二人一早有結婚計劃。另外，李泳豪而家希望婚後可以盡快生B，組織三小口家庭。不過有網民就留言表示，Agnes其實有幾分似楊思琦，尤其是個笑容，一樣有啲蘋果肌凸出。
常見問題
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