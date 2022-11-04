李家鼎三代同堂唔見李泳豪夫婦 大哥李泳漢出面護母暗寸胞弟

李家鼎大仔李泳漢近日再添一女，一家五口與鼎爺和母親施明影大合照慶祝，不過照片中卻不見李泳豪夫婦的身形。自從施明和李泳漢未有出席李泳豪簽字結婚儀式之後，一直傳出施明因反對李泳豪太太入門而導致母子關係決裂的消息。