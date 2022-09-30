愛回家︱楊思琦前男友李泳豪剖白戴綠帽心聲：每次諗起嗰種痛都好傷心

無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》經常向觀眾大放笑彈，第1729集便上演「細龍生」鄭世豪誤以為女友「Luna」何沛珈和「樹仁」單立文有姦情的故事，期間一眾「綠帽俠」圍爐吐苦水，其中李泳豪便剖白：「我之前畀過條女戴過幾頂帽囉！雖然分開咗好多年，但係每次諗起戴帽嗰種痛，我都係好傷心㗎！」不難令觀眾聯想起現實中的他與楊思琦的一段情。
李泳豪與眾「綠帽俠」圍爐吐苦水
現年42歲的李泳豪在《愛．回家之開心速遞》飾演初戀Cafe侍應，經常行行企企搭訕吹水，前晚一集他與眾「綠帽俠」圍爐吐苦水，他剖白：「我之前畀過條女戴過幾頂帽囉！雖然分開咗好多年，但係每次諗起戴帽嗰種痛，我都係好傷心㗎！」雖然講得七情上面，但他一滴眼淚都沒有流，被質疑根本沒有傷心。不少觀眾睇到這幕都會覺得編劇「有心玩嘢」，因為大家仍記得當年李泳豪與拍拖9年的楊思琦分手一事，鬧得滿城風雨。
李泳豪宣佈迎娶台灣女友
2011年，楊思琦突然向傳媒單方面宣佈與李泳豪分手，有指她搭上前港隊跳水運動員吳帥，不少人覺得李泳豪慘變「綠帽俠」。翌年，楊思琦誕下女兒楊卓穎，雖然她一直未有透露女兒生父身份，但外界一直認定楊思琦為吳帥誕女。其實李泳豪亦相當幸福，上月他便宣佈與拍拖兩年的台灣女友Agnes Lin拉埋天窗，他接受傳媒訪問時便指會先簽字，預計到下年年中才會擺酒。
大讚台灣女友充滿正能量 一早有結婚計劃恨生B
據知李泳豪同台灣女友Agnes Lin拍拖幾個月已經見晒家長，李家鼎當時對未來新抱讚口不絕，開晒綠燈叫個仔結婚。李泳豪亦覺得女友Agnes Lin為人思想成熟兼諗法正面，可以給他好多正能量自己，而且十分勤力，肯腳踏實地做好寵物美容師工作，加上相處舒服，所以二人一早有結婚計劃。另外，李泳豪而家希望婚後可以盡快生B，組織三小口家庭。不過有網民就留言表示，Agnes其實有幾分似楊思琦，尤其是個笑容，一樣有啲蘋果肌凸出。
李泳豪親認徹底放低楊思琦
李泳豪2011年同楊思琦分手後一直寄情工作，除咗拍《愛回家》，亦發展餐飲業小生意，忙個不停，但爸爸李家鼎仲係好擔心李泳豪只係想用工作麻醉自己，走唔出情傷陰霾，唔敢諗結婚。至近日，李泳豪傳出結婚消息，佢接受傳媒訪問時表示已徹底放低舊愛楊思琦，亦明白好多人擔心佢走唔出情傷，因為呢個經歷唔係一般人接受得到，而家終於遇到對的人可以準備投入婚姻新生活。
同場加映：楊思琦有圈外老公「好歸宿」
楊思琦2020年2月被踢爆離奇生仔，事後她解釋與圈外老公已在2019年結婚，不過從來冇人見過她口中的老公，令楊思琦的虛擬老公成謎，最近她接受內地《南方周末》訪問，難得提到其神秘老公，她笑言：「我有老公啦喎！因為佢係圈外人，佢本身過住一個正常嘅生活，我唔想令到佢畀人哋去追訪，搞到佢未必可以接受得到。」