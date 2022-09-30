愛回家︱楊思琦前男友李泳豪剖白戴綠帽心聲：每次諗起嗰種痛都好傷心

無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》經常向觀眾大放笑彈，第1729集便上演「細龍生」鄭世豪誤以為女友「Luna」何沛珈和「樹仁」單立文有姦情的故事，期間一眾「綠帽俠」圍爐吐苦水，其中李泳豪便剖白：「我之前畀過條女戴過幾頂帽囉！雖然分開咗好多年，但係每次諗起戴帽嗰種痛，我都係好傷心㗎！」不難令觀眾聯想起現實中的他與楊思琦的一段情。