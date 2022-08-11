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42歲李泳豪徹底放低舊愛楊思琦 與圈外女友結婚恨生B

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現年42歲嘅李泳豪曾與楊思琦拍拖9年，當大家以為佢哋會拉埋天窗，點知楊思琦就被爆未婚生女，情傷與分手之痛令李泳豪單身多年，至兩年幾前先識到而家嘅台灣女友Agnes Lin，日前更宣布結婚好消息！

李泳豪 現年42歲嘅李泳豪今日宣布同台灣女友Agnes Lin入紙結婚！
現年42歲嘅李泳豪今日宣布同台灣女友Agnes Lin入紙結婚！（圖片來源：[email protected]

李泳豪親認徹底放低舊愛楊思琦

李泳豪2011年同楊思琦分手後一直寄情工作，除咗拍《愛回家》，亦發展餐飲業小生意，忙過不停，但爸爸鼎爺（李家鼎）仲係好擔心李泳豪只係想用工作麻醉自己，走唔出情傷陰霾，唔敢諗結婚。至近日，李泳豪傳出結婚消息，佢接受傳媒訪問時表示已徹底放低舊愛楊思琦，亦明白好多人擔心佢走唔出情傷，因為呢個經歷唔係一般人接受得到，而家終於遇到對的人可以準備投入婚姻新生活。

李泳豪 李泳豪曾與楊思琦拍拖9年，2011年分手後，李泳豪單身多年。
李泳豪曾與楊思琦拍拖9年，2011年分手後，李泳豪單身多年。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
李泳豪 李家鼎曾經擔心李泳豪走唔出楊思琦情傷，唔敢諗結婚。
李家鼎曾經擔心李泳豪走唔出楊思琦情傷，唔敢諗結婚。（圖片來源：[email protected]_greg）

大讚台灣女友充滿正能量 一早有結婚計劃恨生B

據知李泳豪同台灣女友Agnes Lin拍拖幾個月已經見晒家長，鼎爺（李家鼎）當時對未來新抱讚口不絕，開晒綠燈叫個仔結婚。李泳豪亦覺得女友Agnes Lin為人思想成熟兼諗法正面，可以俾到好多正能量自己，而且做嘢勤力，肯腳踏實地做好寵物美容師工作，加上相處舒服，所以二人一早有結婚計劃。另外，李泳豪而家希望婚後可以盡快生B，組織三小口家庭。不過有網民就留言表示，Agnes其實有幾分似楊思琦，尤其是個笑容，一樣有啲蘋果肌凸出。

李泳豪 鼎爺李家鼎）一早開晒綠燈，叫李泳豪同台灣女友Agnes Lin結婚。
鼎爺（李家鼎）一早開晒綠燈，叫李泳豪同台灣女友Agnes Lin結婚。（圖片來源：[email protected]_greg）
李泳豪 李泳豪台灣女友Agnes Lin早已融入李家生活。
李泳豪台灣女友Agnes Lin早已融入李家生活。（圖片來源：[email protected]_greg）
李泳豪 李泳豪台灣女友Agnes Lin同樣係愛狗之人。
李泳豪台灣女友Agnes Lin同樣係愛狗之人。（圖片來源：[email protected]
李泳豪 李泳豪話同女友Agnes Lin一早有結婚計劃。
李泳豪話同女友Agnes Lin一早有結婚計劃。（圖片來源：[email protected]

同場加映：楊思琦有圈外老公「好歸宿」

楊思琦2020年2月被踢爆離奇生仔，事後她解釋與圈外老公已在2019年結婚，不過從來冇人見過她口中的老公，令楊思琦的虛擬老公成謎，最近她接受內地《南方周末》訪問，難得提到其神秘老公，她笑言：「我有老公啦喎！因為佢係圈外人，佢本身過住一個正常嘅生活，我唔想令到佢畀人哋去追訪，搞到佢未必可以接受得到。」

李泳豪 楊思琦 楊思琦在訪問中難得講到她的神秘老公，仲一路講一路笑得好開心。
楊思琦在訪問中難得講到她的神秘老公，仲一路講一路笑得好開心。（圖片來源：微博@南方周末）
李泳豪 楊思琦 楊思琦在訪問中難得講到她的神秘老公，仲一路講一路笑得好開心。
不過網友對她解釋隱瞞老公身份多年的原因依然拒絕收貨，紛紛繼續追問楊思琦神秘老公的真正身份。（圖片來源：微博@南方周末）
李泳豪 今年2月中兒子出世，楊思琦只透露囝囝英文名叫 Kody，暱稱「豬豬」，她更與囝囝去影初生寫真，雖然細仔出世前她聲稱與老公在外地已婚，但Kody也跟媽咪姓楊。
2020年2月中兒子出世，楊思琦只透露囝囝英文名叫 Kody，暱稱「豬豬」，她更與囝囝去影初生寫真，雖然細仔出世前她聲稱與老公在外地已婚，但Kody也跟媽咪姓楊。（圖片來源：微博@楊思琦szeki）
李泳豪 為湊B冇覺好瞓的楊思琦，笑指大女卓穎懂事聽話，是照顧弟弟的好幫手，而兩個月大的「豬豬」能吃能睡，生長線超晒標，現在已變成「大豬豬」。
為湊B冇覺好瞓的楊思琦，笑指大女卓穎懂事聽話，是照顧弟弟的好幫手，而兩個月大的「豬豬」能吃能睡，生長線超晒標，現在已變成「大豬豬」。（圖片來源：微博@楊思琦官方影迷會論壇）
李泳豪 楊思琦 思琦妹年過四十女人當自強，雖然口口聲聲說有個非常關心和照顧她的老公在身邊，但老公形同虛擬，生完囝囝遇上疫情亦冇有怕，狀態已回勇的她希望疫情過去可以繼續正常搵錢養家。
思琦妹年過四十女人當自強，雖然口口聲聲說有個非常關心和照顧她的老公在身邊，但老公形同虛擬，生完囝囝遇上疫情亦冇有怕，狀態已回勇的她希望疫情過去可以繼續正常搵錢養家。（圖片來源：微博@楊思琦szeki）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_greg、[email protected][email protected]、微博@楊思琦szeki、微博@楊思琦官方影迷會論壇、微博@南方周末、新傳媒圖片庫

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