42歲李泳豪徹底放低舊愛楊思琦 與圈外女友結婚恨生B
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現年42歲嘅李泳豪曾與楊思琦拍拖9年，當大家以為佢哋會拉埋天窗，點知楊思琦就被爆未婚生女，情傷與分手之痛令李泳豪單身多年，至兩年幾前先識到而家嘅台灣女友Agnes Lin，日前更宣布結婚好消息！
李泳豪親認徹底放低舊愛楊思琦
李泳豪2011年同楊思琦分手後一直寄情工作，除咗拍《愛回家》，亦發展餐飲業小生意，忙過不停，但爸爸鼎爺（李家鼎）仲係好擔心李泳豪只係想用工作麻醉自己，走唔出情傷陰霾，唔敢諗結婚。至近日，李泳豪傳出結婚消息，佢接受傳媒訪問時表示已徹底放低舊愛楊思琦，亦明白好多人擔心佢走唔出情傷，因為呢個經歷唔係一般人接受得到，而家終於遇到對的人可以準備投入婚姻新生活。
大讚台灣女友充滿正能量 一早有結婚計劃恨生B
據知李泳豪同台灣女友Agnes Lin拍拖幾個月已經見晒家長，鼎爺（李家鼎）當時對未來新抱讚口不絕，開晒綠燈叫個仔結婚。李泳豪亦覺得女友Agnes Lin為人思想成熟兼諗法正面，可以俾到好多正能量自己，而且做嘢勤力，肯腳踏實地做好寵物美容師工作，加上相處舒服，所以二人一早有結婚計劃。另外，李泳豪而家希望婚後可以盡快生B，組織三小口家庭。不過有網民就留言表示，Agnes其實有幾分似楊思琦，尤其是個笑容，一樣有啲蘋果肌凸出。
同場加映：楊思琦有圈外老公「好歸宿」
楊思琦2020年2月被踢爆離奇生仔，事後她解釋與圈外老公已在2019年結婚，不過從來冇人見過她口中的老公，令楊思琦的虛擬老公成謎，最近她接受內地《南方周末》訪問，難得提到其神秘老公，她笑言：「我有老公啦喎！因為佢係圈外人，佢本身過住一個正常嘅生活，我唔想令到佢畀人哋去追訪，搞到佢未必可以接受得到。」
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_greg、[email protected]、[email protected]、微博@楊思琦szeki、微博@楊思琦官方影迷會論壇、微博@南方周末、新傳媒圖片庫
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