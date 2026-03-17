臥底嬌娃｜李海銅獲封「絕世好女友」 首爆真實感情狀況 自認一特質令男生卻步
臥底嬌娃｜馬貫東的秘密女友李海銅起底 被譽為「藝訓班班花」曾演《逆天2》仙氣太子女
新人李海銅台慶「十秒喊唔出」成焦點 憑仙氣靚樣美腿彈出 《新聞女王2》驚艷登場
李海銅首度公開感情狀況 自爆入行至今仍單身
感情生活向來低調的李海銅，今次首度大方公開感情狀況，直認由入TVB的第一日開始，到現在為止都一直保持單身。她坦言「而家都係等人追階段，雖然一定係工作為先，平時都冇乜時間同人慢慢了解發展，但老實講，作為女生都想有人追㗎。」這位擁有「藝訓班班花」美名的新人演員，雖然在螢幕上展現完美女友形象，但私底下卻仍在等待真命天子出現。
自認感情遲鈍要男方「打直球」才會明白
李海銅更爆出自己在感情方面的一個特質，就是對於異性的心意相當遲鈍。她笑言自己一定要男方「打直球」直白表白，才會感受到對方的心意。「我讀男女校出身，一直都有異性朋友，唔會覺得所有異性埋身都係有目的，如果你唔講得好直白，我根本唔會get到，到而家都未有人向我扔過直球。」這番話解釋了為何這位公認的「絕世好女友」至今仍是單身的原因。
斬釘截鐵拒絕參加《女神2》 揭露真實原因
當被問到會否考慮參加戀愛真人騷《女神2》時，李海銅就斬釘截鐵表示完全不考慮。她解釋一方面自己想低調發展感情，不習慣將私人感情擺在鏡頭前公開給大眾看；另一方面是完全不習慣真人騷的拍攝模式。「如果我同一個人了解、相處、傾計嘅時候，有30部機對住我，我根本做唔到自己，會好唔自在。我覺得要了解一個人，一定要做最真實的自己，先可以吸引到真正鍾意自己的人，所以呢個節目我完全唔考慮。」
《臥底嬌娃》表現獲網民激讚 IG粉絲激增20%
李海銅在《臥底嬌娃》中的表現確實令人驚艷，昨晚她幾乎擔起整集劇，火力全開展現完美女友的一面，包括甜美聲線、溫柔眼神、可愛笑容，再加上對男主角千依百順、善解人意，入得廚房又出得廳堂的形象。網民對於李海銅的演技有讚無彈，特別是她與阿東發展的「電話情緣」，只能靠聲線表達情感，但她全程單憑聲音亦演繹自然，散發強烈溫柔感，令不少網民大嘆「沉晒船」。她穿上休閒家居服為馬貫東下廚的一幕更是顏值之巔，成功將「班花」實力發揮到極致，IG粉絲人數更由16,000激增至19,000，短短三小時內升幅高達20%。