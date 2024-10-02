TVB「御用八婆」李漫芬發千字文宣布離巢 當年放棄高薪厚職賤賣物業入行
李漫芬 曾做11年娛樂新聞台主播
今年踏入50歲的李漫芬原來早於1996年毅然放棄銀行的高薪厚職，並賤賣物業入行，曾做過幕後，之後轉到幕前，又做過東亞衛視，到2005年加入TVB，期間曾主持娛樂新聞台節目長達11年。2017年她與圈外男友談成坤（Alvin）結婚，並誕下女兒談在心（Alfa），近年更開始專注拍劇，主要飾演「八婆」角色。她表示今後會努力做直播帶貨，以及繼續打理自己的公關公司。
從幕後到幕前轉變
李漫芬在帖文中寫道：「從電影場記、副導演，再轉到幕前，輾轉由東亞衛視再到TVB，原來在這平台已18年了，今天，要說再見了，人生有很多可能性， 感恩在這學習到和遇到的，令我堅強茁壯成長！」
「謝謝TVB，謝謝娛樂新聞台的兄弟姐妹。18年裡，頭11年都是在這成長，在這裡學習了很多很多，當時的娛樂新聞好熱鬧，我即使只是負責外景訪問，每天跑好幾單外景，累和辛苦是必然的，漫芬自知不才，唯有加倍努力，將勤補拙，每天都感到無比充實和興奮，每每趁坐公車去開工或轉地點時再做多點準備，做過無數次醫院等更、殯儀更、名人結婚和生仔更，首影禮，頒獎典禮，產品發佈會，電視電影探班等等……11年的外景主播生活，令我和媒體友好及明星好友建立了友情，增加觀眾們認識我的機會，及獲得品牌的信任，找我當活動、首影、晚宴等司儀，這些都是無價的！」
《羅密歐與祝英台》演Rose姐戲份最重
李漫芬續說：「謝謝曾經用心為我化妝、整頭、準備戲服的梳化服同事，當中更試過有化妝師在我耳邊細細聲說，我專登用心幫妳化妝希望多點監製用妳，這些都溫暖了我的心，感謝監製、編劇、導演、助導、燈光、攝影、收音、劇務、場務、動作、道具、美術等幕後英雄，都對小妹加倍照顧，這些都記在我心頭，我，珍而重之。」
「婚後轉做演員，很感謝差不多第一時間起用我的兩位監製，排名不分先後，有林志華和方駿釗，給我《致命復活》的貪錢大嫂和《一屋老友記》的市儈川嫂，這兩個非常非常入屋的角色，對我意義很重大；之後謝謝家豪哥、小青姐給我《溏心》古板Polly 和《法證4》巴辣袁太這兩個角色，讓我擴闊戲路；非常非常感謝陳維冠的信任，呀Joe曾經對我說自《七公主》一場戲後， 知道我可以拍搞笑戲，再找我演《新四十二章》的黑社會大家姐天姐和《羅密歐與祝英台》有情有義的一樓一Rose姐。Rose是我在TVB 18年裡戲份最重的一次，也讓我挑戰自己成功，亦改變了大家對我的印象，帶給我很多認同。」
主持《快樂長門人》吸納長者Fans
李漫芬又表示：「謝謝《快樂長門人》的監製天倫和新聞部的幕後團隊，這個長者健康節目給我認識了很多醫生朋友，懂得更關注家中長者健康的同時，亦吸納了很多哥哥姐姐粉絲，節目即使只得短短7分鐘，每天早上定時播出，我去超市偶遇長者，他們都會同漫芬講早晨問好 多麽親切！」
「我真的真的很喜歡當司儀、主持人和演戲，承蒙客戶們一直的愛護，我聆聽自己內心的聲音，趁自己還有力氣有夢想有能力，勇敢行出這步，去打開人生另一頁，謝謝家人全力支持，謝謝宇宙 ! 」
「今後，除了努力做直播帶播和繼續自己公關公司的工作外，當然會繼續喜歡的司儀和主持工作啦，這是我的最愛，更是期待的希望有不同的挑戰，有不同的可能性，在不同的平台，有不同的節目、角色或分享，同大家見面，謝謝大家，請繼續多多支持，漫芬感激，歡迎隨時找我開工呀！祝安康順心」
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