香港小姐2026｜3號李澄晴Chorie背景起底 碩士學歷鋼琴老師
香港小姐2026｜3號李澄晴Chorie背景起底
李澄晴英文名為Chorie Li，年齡25歲，身高165厘米、體重48.2公斤，公開身段資料為32, 23, 34.5。她以碩士學歷參選，職業資料列作鋼琴老師。以上數字及個人資料以大會候選人資料與本次提供的候選人表格為準。
李澄晴學歷及職業背景
在今屆12強之中，候選人的專業背景相當多元。李澄晴的學歷為碩士，現階段公開職業是鋼琴老師。這項背景讓觀眾可從選美舞台以外，了解她日常累積的知識與經驗。對人物介紹而言，公開資料未有交代的學校、學科或工作履歷不應自行推測，因此本文只採用可核實內容。
李澄晴Chorie Instagram及公開形象
李澄晴的公開Instagram帳戶為chorie.lt。
李澄晴興趣才藝：流行舞/鋼琴
李澄晴列出的興趣及才藝包括流行舞/鋼琴。港姐競選除了考驗儀態，也重視口才、臨場反應、自我表達和舞台適應力。這些興趣能否轉化成具感染力的表演，將視乎她在不同環節的準備和發揮；在正式結果公布前，本文不以才藝數量預測賽果。
參選成長背景
李澄晴具鋼琴及K-Pop跳唱相關才藝，亦提及她曾在英國留學。
李澄晴參選志向
用鋼琴與流行舞分享心底熱愛，珍惜每一次站上舞台的機會，透過音樂與肢體真實表達自己，希望能讓觀眾產生共鳴，日後繼續磨練才藝，以自然真摯的演出呈現屬於我的風格。
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總結：從多方面認識李澄晴
綜合官方候選人資料與公開訪問，李澄晴的辨識點在於鋼琴與流行舞。她具備流行舞/鋼琴等興趣或才藝，並以「用鋼琴與流行舞分享心底熱愛，珍惜每一次站上舞台的機會，透過音樂與肢體真實表達自己，希望能讓觀眾產生共鳴，日後繼續磨練才藝，以自然真摯的演出呈現屬於我的風格。」作為個人方向。隨着《2026香港小姐競選》進程推進，觀眾可以繼續留意她在口才、才藝、團隊合作及舞台表現上的成長，而非只以單一外在標籤作判斷。