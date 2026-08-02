香港小姐2026｜3號李澄晴Chorie背景起底 碩士學歷鋼琴老師

《2026香港小姐競選》12強各有不同背景，3號李澄晴（Chorie Li）以「鋼琴與流行舞」成為其中一位值得留意的候選人。現年25歲的她，身高165厘米，學歷為碩士，表格所列職業是鋼琴老師。比起單純以外形認識佳麗，她的學習、工作、興趣和參選目標，更能呈現其個人方向。