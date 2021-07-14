郭嘉文傳與李澤楷結束五年情 po「迷路」文疑為復出鋪路
文：東方新地｜圖：郭嘉文IG、新傳媒圖片庫
28歲郭嘉文 五年情玩完﹗？
現年28歲的郭嘉文（Karmen）2015年參選香港小姐，以257,064觀眾選票奪得季軍，2016年情人節，郭嘉文被發現與「小小超」李澤楷同遊東京，令戀情曝光，其後二人久不久就被影到出雙入對，李澤楷回應傳媒時更話「We are fine!」形容兩人關係好好，默認郭嘉文地位。不過近日有傳兩人五年情已玩完，2017年已離開無綫淡出幕前的郭嘉文，更忽然復出密密接Job，並在社交網貼出工作聯絡方法，公開𢱑撈。
郭嘉文上月曾發文感慨表示：「世界很簡單，大人很複雜，所以還是睜一隻眼閉一隻眼，保留一點童真吧。」昨日（13日）她更連出兩po，直言：「迷路的時候應該停下來，清理好心中的雜念，才能找到出路。」並Hashtag「好久不見」，似在為復出幕前鋪路。
另一個po中，郭嘉文則表示：「女孩子愛美是天性，但快樂應該不止留於表面，不如試著接受不完美的美。」並Hashtag「This is me」。此外她又在IG的自我介紹中貼出工作聯絡方法，似為復出鋪路，但並非李澤楷新開的娛樂公司。有指李澤楷接受了網媒的獨家回應。
去年曾po感性文 惹情海翻波猜測
其實早在去年12月，郭嘉文就曾上載近照並發表對人生意義的看法，表示活著「不應只執著長度」、「更著眼的是厚度」，又用拍翼蝴蝶來比喻自己，最後更說別放棄，沒有不可能，甚有「不再乎天長地久，只在乎曾經擁有」的feel，令外界不禁猜測她情海翻波，感情生活起了變化。
李澤楷開公司力捧24歲林宣妤
李澤楷新開的經理人公司Noble Castle Asia旗下首位女藝人是來自大馬的24歲林宣妤，林宣妤在2017年奪得華姐亞軍而簽約無綫入行，來港發展三年，因不堪壓力患上暴食症，有傳拒簽無綫提出的十年合約，去年5月約滿即返回娘家養病，並打算做回自己專業當營養師。今年3月林宣妤經楊紫瓊穿針引線下，成為李澤楷新公司的首位女藝人，當時林宣妤話與李澤楷僅見過一、兩次面，都在經理人陪同下靠zoom meeting傾工作，對李澤楷的感覺是對方是個很正經、很formal的人。