AA

郭嘉文傳與李澤楷結束五年情 po「迷路」文疑為復出鋪路

東方新地 - 娛聞

2015年港姐季軍郭嘉文自2016年同李澤楷拍拖後，一直愛得甜蜜又低調，郭嘉文更獲封為「千億女友」，近日有傳兩人五年情已玩完，2017年已離開無綫淡出幕前的郭嘉文，更忽然復出密密接Job，並在社交網貼出工作聯絡方法，似為復出鋪路。

文：東方新地｜圖：郭嘉文IG、新傳媒圖片庫

28歲郭嘉文 五年情玩完﹗？

現年28歲的郭嘉文（Karmen）2015年參選香港小姐，以257,064觀眾選票奪得季軍，2016年情人節，郭嘉文被發現與「小小超」李澤楷同遊東京，令戀情曝光，其後二人久不久就被影到出雙入對，李澤楷回應傳媒時更話「We are fine!」形容兩人關係好好，默認郭嘉文地位。不過近日有傳兩人五年情已玩完，2017年已離開無綫淡出幕前的郭嘉文，更忽然復出密密接Job，並在社交網貼出工作聯絡方法，公開𢱑撈。

郭嘉文 李澤楷
戀情曝光後郭嘉文即在2017年與無綫解約，淡出幕前，至今已有4年無接Job的她，近日忽然活躍社交網。（圖片來源：郭嘉文IG）
郭嘉文 李澤楷
李澤楷有傳已與郭嘉文結束五年情。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

郭嘉文上月曾發文感慨表示：「世界很簡單，大人很複雜，所以還是睜一隻眼閉一隻眼，保留一點童真吧。」昨日（13日）她更連出兩po，直言：「迷路的時候應該停下來，清理好心中的雜念，才能找到出路。」並Hashtag「好久不見」，似在為復出幕前鋪路。

郭嘉文 李澤楷
下月將滿29歲的郭嘉文曾被指為人低調純樸，故能成功俘虜李澤楷的心，同李澤楷確認戀情後，出身小康之家的郭嘉文更有傳拍拖第一年情人節已經收九龍塘逸瓏過億天池屋做禮物。（圖片來源：郭嘉文IG）
郭嘉文 李澤楷
上月郭嘉文曾貼文話要「睜一隻眼閉一隻眼」。（圖片來源：郭嘉文IG）
郭嘉文 李澤楷
昨日郭嘉文更連環出po，直言「迷路的時候應該停下來」。（圖片來源：郭嘉文IG）

另一個po中，郭嘉文則表示：「女孩子愛美是天性，但快樂應該不止留於表面，不如試著接受不完美的美。」並Hashtag「This is me」。此外她又在IG的自我介紹中貼出工作聯絡方法，似為復出鋪路，但並非李澤楷新開的娛樂公司。有指李澤楷接受了網媒的獨家回應。

郭嘉文 李澤楷
郭嘉文以「好久不見」和大家打招呼。（圖片來源：郭嘉文IG）
郭嘉文 李澤楷
更叫大家接受她不完美的美。（圖片來源：郭嘉文IG）
郭嘉文 李澤楷
郭嘉文在IG中貼出自己的工作聯絡方法。（圖片來源：郭嘉文IG）
郭嘉文 李澤楷
近日郭嘉文已開始做KOL，在社交網中出po宣傳產品，早前更與好姊妹林凱恩孖住接拍婚紗攝影的工作。（圖片來源：郭嘉文IG）
郭嘉文 李澤楷
郭嘉文與同屆選港姐的友誼小姐林凱恩超級friend！（圖片來源：郭嘉文IG）

去年曾po感性文 惹情海翻波猜測

其實早在去年12月，郭嘉文就曾上載近照並發表對人生意義的看法，表示活著「不應只執著長度」、「更著眼的是厚度」，又用拍翼蝴蝶來比喻自己，最後更說別放棄，沒有不可能，甚有「不再乎天長地久，只在乎曾經擁有」的feel，令外界不禁猜測她情海翻波，感情生活起了變化。

郭嘉文在IG上載了這張極度冷艷的大頭近照，睇個樣心情似乎唔多好。
郭嘉文在IG上載了這張極度冷艷的大頭近照，睇個樣心情似乎唔多好。（圖片來源：郭嘉文IG）
郭嘉文再加一段感性文，講到活著不應只執著長度，更著眼的是厚度，又話生命意義不在乎長短，以及別放棄、沒有不可能的字眼，似乎真係有少女心事。
郭嘉文一段感性文，似乎充滿心事，引起外界對她情海翻波的猜測。（圖片來源：郭嘉文IG）
郭嘉文被好友們當成公主一樣，連日為她慶生日，卻被網民抨擊她扮在上流社會生活。
去年郭嘉文曾因不時在社交網分享玩樂片段，疫下更密密去酒店開派對，惹來網民狠批她扮在上流社會生活。（圖片來源：）

李澤楷開公司力捧24歲林宣妤

李澤楷新開的經理人公司Noble Castle Asia旗下首位女藝人是來自大馬的24歲林宣妤，林宣妤在2017年奪得華姐亞軍而簽約無綫入行，來港發展三年，因不堪壓力患上暴食症，有傳拒簽無綫提出的十年合約，去年5月約滿即返回娘家養病，並打算做回自己專業當營養師。今年3月林宣妤經楊紫瓊穿針引線下，成為李澤楷新公司的首位女藝人，當時林宣妤話與李澤楷僅見過一、兩次面，都在經理人陪同下靠zoom meeting傾工作，對李澤楷的感覺是對方是個很正經、很formal的人。

林宣妤IG
林宣妤接受傳媒訪問時，指在大馬參選華姐時，楊紫瓊是評判之一，因楊紫瓊知道李澤楷會開一間經理人公司，故把她引薦給李澤楷。（圖片來源：林宣妤IG）

讀者留言

熱門文章

 