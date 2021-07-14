郭嘉文傳與李澤楷結束五年情 po「迷路」文疑為復出鋪路

2015年港姐季軍郭嘉文自2016年同李澤楷拍拖後，一直愛得甜蜜又低調，郭嘉文更獲封為「千億女友」，近日有傳兩人五年情已玩完，2017年已離開無綫淡出幕前的郭嘉文，更忽然復出密密接Job，並在社交網貼出工作聯絡方法，似為復出鋪路。

文：東方新地｜圖：郭嘉文IG、新傳媒圖片庫