31歲李爾晨與18歲炎明熹新劇演情侶 前女友大有來頭上過央視表演
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現年18歲的Gigi炎明熹即將開拍TVB音樂短劇《戀上西沙》，並將會首次上演感情戲碼，令外界非常好奇她的對手究竟是誰！「李爾晨」這個名字，可能有不少觀眾都未聽過，但現年31歲的他其實有過非常多的演出經驗，而且更加是微辣女神兼澳門小姐的前男友……
李爾晨入行8年 首次擔正做男主角
現年31歲的李爾晨（Kyle）曾經是前甲一男子排球員，他於2016年代表香港參加了國際先生，期後於2019年底加盟邵氏兄弟，2020年加盟無綫電視。他有不少拍攝經驗，在ViuTV劇集《男排女將》、《娛樂風雲》等有演出，加入無綫電視的他雖然戲份不多，但在早前的劇集《羅密歐與祝英台》、《隱形戰隊》、《超能使者》等也能看到他的演出，這次是李爾晨首次擔正做男主角。
李爾晨前女友是澳門小姐麥嘉欣
現為微辣女神的麥嘉欣（Sofia）都曾經與李爾晨拍過拖，過去2人一同被影到一齊行商場、船開P等等sweet到漏，可惜2人始終一海之隔聚少離多各自忙事業而分手。麥嘉欣甩拖之後，卻反而愈撈愈掂，2019年加入微辣之後人氣急升，更曾獲安排上央視的中秋晚會唱歌，雖然去年爆出「阿晶事件」，但對Sofia卻幾乎零影響，事業發展十分強勁。
戀上西沙｜炎明熹大爆與李爾晨有感情線
炎明熹大爆在《戀上西沙》中，與李爾晨將會有一段曖昧的關係：「有少少浪漫，因為我未試過，所以都有啲緊張」。炎明熹仲透露：「會掂手仔，不過就梗係冇咀嘴，因為每個人嘅戀愛都唔一樣」。炎明熹表示自己心目中的愛情是平淡就是福：「過平淡嘅日子都可以好開心，唔一定要大起大跌或者製造驚喜，感受到對方嘅愛意就夠」。
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圖片來源：大會提供、TVB娛樂新聞台、IG@yiminghay、IG@kyleleeyisun