31歲李爾晨與18歲炎明熹新劇演情侶 前女友大有來頭上過央視表演

現年18歲的Gigi炎明熹即將開拍TVB音樂短劇《戀上西沙》，並將會首次上演感情戲碼，令外界非常好奇她的對手究竟是誰！「李爾晨」這個名字，可能有不少觀眾都未聽過，但現年31歲的他其實有過非常多的演出經驗，而且更加是微辣女神兼澳門小姐的前男友……